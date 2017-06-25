Военно-патриотический КаZантип Что происходит с музыкальными фестивалями в Крыму после 2014 года

Министр культуры и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявил, что готов рассмотреть возвращение фестиваля КаZантип на полуостров, но хочет, чтобы он стал «военно-патриотическим» или «спортивным». До 2014 года музыкальные фестивали, на которые съезжались десятки тысяч туристов, составляли существенный доход как местных властей, так и населения, но после референдума о вхождении в состав России почти все они прекратились. «Медуза» рассказывает, как закрывались крымские фестивали и как их организаторы надеются когда-нибудь вернуться на полуостров.

Из Крыма в Фукуоку

Село Поповка находится в 30 километрах от Евпатории: небольшой курортный поселок, куда обычно редко приезжали туристы. Известность и популярность за пределами Крыма он получил в 2001 году, когда туда приехал КаZантип. Фестиваль появился в 1991 году, на мысе Казантип возле города Щелкино; сначала это были соревнования по виндсерфингу, позже — первый рейв на постсоветском пространстве. В 2000 году фестиваль проводился в селе Веселое рядом с Судаком, а уже в следующем году переехал в Поповку (старожилы КаZантипа ставят ударение на первый слог), где находился до 2013 года. Селу переезд явно пошел на пользу, Поповку начали обустраивать — на фестиваль приезжало до 30 тысяч участников.

В 2014 году до последнего не было понятно, где в итоге пройдет КаZантип. В мае президент фестиваля Никита Маршунок заявил, что они переезжают в Грузию «из-за шантажа и вымогательства крымской власти». Спустя полторы недели крымские организаторы сказали, что фестиваль пройдет на полуострове: «будет странно, если пророссийский проект с 80% аудитории из России, который развивался не благодаря, а вопреки украинским реалиям, не найдет поддержки сейчас».

В итоге крымская часть команды «Казантипа» пыталась провести альтернативный фестиваль в Поповке, но идея провалилась из-за нерентабельности. «Сейчас такая политическая и экономическая ситуация, что это не выгодно. Такого количества народа, как мы собирали раньше, конечно же, не приедет. А собираться маленькой компанией на такой большой территории — это грустно», — говорил директор фестиваля Николай Карпов.

В Грузии фестиваль также столкнулся с трудностями. Маршунок жаловался на высокие цены и местную полицию, которая «мешала молодежи отрываться по-настоящему». Участники фестиваля рассказывали, что им не разрешали целоваться, а возле входа на территорию постоянно устраивали протесты местные верующие. Крымский «Казантип» привлекал молодежь свободой, сексом и безнаказанностью за употребление легких наркотиков.

В 2015 году фестиваль должен был пройти в Камбодже — но местные власти в последний момент его запретили. Маршунок анонсировал возвращение в Поповку: и, действительно, в августе того года там прошел фестиваль Befooz — основанный Маршунком и, по сути, замена «Казантипу». В марте 2016 тогдашний прокурор Крыма Наталья Поклонская запретила фестиваль «навсегда». «Государство не против различных молодежных акций, но все должно быть в рамках закона. При этом КаZантип, Befooz и другие фестивали показали однозначную картину», — заявила Поклонская. В полиции рассказали, что во время фестиваля задержали 11 человек под наркотиками; возбудили несколько уголовных дел за хранение, сбыт и приготовление запрещенных веществ. Силовики уверяли, что изъятые наркотики предназначались для распространения на фестивале. К тому же, возникли вопросы по противопожарной безопасности и санитарным нормам.

Зимой этого года рейв состоялся на острове Фукуока во Вьетнаме, под названием Epizode Sea Festival. Журналист Алексей Арунян, который был на фестивале, рассказывал, что в целом фестиваль прошел хорошо, но людей было очень мало — в часы пик на танцпол приходили 30-40 человек. Одной из причин стало отсутствие рекламы — приехали, в основном, старые любители КаZантипа; местные жители идею фестиваля не поняли.

В апреле министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявил о возможном возвращении фестиваля на полуостров, но только «при соблюдении всех норм и законов». По словам Стрельбицкого, «фестиваль будет посвящен не обязательно современной музыке, а может превратиться в фольклорный, танцевальный, спортивный или даже военно-патриотический.

Маршунок на предложение Стрельбицкого отреагировал уклончиво. Он написал, что тоже «делал все возможное по привлечению людей, инвестиций и развитию международного событийного туризма», и добавил, что будет рассматривать вариант возвращения: «Если абстрагироваться от политических аспектов, то Крым, так или иначе, родина КаZантипа. Вы предлагаете покинуть родину? Мы это уже делали и неоднократно доказали, что можем дерзко перемещаться в пространстве, но это не способны делать все наши граждане».

В Крым в 2018-м

Крымский рок-фестиваль «Соседний мир» называл себя проектом для друзей и за свою шестилетнюю историю провалился только один раз — летом 2013 года. Во второй день концертов пошел сильный ливень, площадку на бывшем футбольном поле в Судаке, где установили не только сцены, но и палаточный городок, полностью затопило. В результате, выступления начались с двухчасовыми, а то и больше, задержками; у посетителей промокли вещи и техника.

В том году организаторы впервые решили перенести фестиваль с пляжей — раньше фестиваль проходил в Щелкино на мысе Казантип, потом, в 2012 году, переехал в Керчь на пляж SunDali; футбольное поле как площадка никогда не использовалось. Опыт оказался неудачным, хотя фестиваль и посетили около 17 тысяч человек. Организаторы говорили, что в следующий раз попробуют вернуться к морю.

Следующего раза не случилось. В 2014 году организаторы сначала заявили, что переезжают в Тверскую область, потом сказали, что все же остаются в Крыму, на мысе Фиолент; спустя месяц вообще отказались от проведения фестиваля. «Обстоятельства, о которых Вы все знаете, и о которых нет смысла говорить, сделали проведение Фестиваля на территории Автономной Республики Крым невозможным. Изначально мы были настроены на работу, затем все стало под большим вопросом, а потом и вовсе стало невозможным», — сообщили организаторы на своем сайте.

A post shared by Vova Borisenko (@vova.bro) on Jul 29, 2013 at 8:36am PDT

Невозможным все стало из-за ряда причин, вспоминает в разговоре с «Медузой» одна из основателей «Соседнего мира» Евгения Гаврилина. Основными проблемами стали площадка, отсутствие спонсоров и посетителей. «Нам не удалось найти площадку, готовую нас принять, традиционные украинские спонсоры уже не могли поддерживать нас, российские компании еще не могли работать на полуострове. Резко упавший в 2014 году туристический поток в Крым говорил о том, что собрать посетителей Фестиваля на уровне прошлых лет не удастся», — рассказала Гаврилина. В Тверской области, куда планировал переехать «Соседний мир», их не ждали — там уже много лет проводится «Нашествие» и второй фестиваль похожего формата был просто не нужен. Организаторам предлагали уехать на территорию Украины — в Одессу или Каменец-Подольский. «Но нам ближе Крым», — говорит Гаврилина, хотя украинская аудитория всегда была основной на фестивале: около 80%.

Организаторы все еще хотят вернуть фестиваль и надеются, что он все-таки пройдет в Крыму. Возможно, уже в 2018 году.

Киселев Jazz

Один из старейших фестивалей Крыма — Koktebel Jazz Festival — в 2014 году должен был отметить свое одиннадцатилетие на полуострове. На конец января 2014 года проведение фестиваля было подтверждено крымскими властями. Уже весной, когда на полуострове прошел референдум о вхождении в состав России, все договоренности оказались аннулированными. Директор фестиваля Лилия Млинарич рассказывала, что во время выезда им даже не разрешили забрать сценическое оборудование. Абонементы на фестиваль в 2014 году уже были раскуплены, лайн-ап — заявлен, поэтому в апреле Koktebel Jazz Festival начал искать новую площадку на территории материковой Украины.

A post shared by Koktebel Jazz Festival (@jazzkoktebel) on Oct 10, 2015 at 3:37am PDT

Для переезда рассматривали несколько областей: Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую и Одесскую, в итоге, остановились в поселке Затока — небольшом курорте в Одесской области. До этого в Затоку приезжали только семьи с детьми и молдаване (поселок находится рядом с границей с Молдавией), поэтому к фестивалям там готовы не были — к концу августа предприниматели уже закрывали магазины, не веря, что через пару недель приедет еще несколько тысяч человек. В 2015 организаторы решили уехать из Затоки, несколько раз меняли площадку — не было понимания с местными властями. С 2016 года фестиваль проходит в городе Черноморске (бывший Ильичевск) в Одесской области.

В 2014 году, в Коктебеле почти в те же дни, когда в Затоке проходил Koktebel Jazz Festival, прошел фестиваль с почти таким же названием — Koktebel Jazz Party. Он существует и сейчас, его организатор — генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. В 2003 году журналист был одним из тех, кто участвовал в создании джазового фестиваля в Коктебеле (сам он называет себя основателем); до 2005 года, пока Киселев жил и работал в Украине, он всячески помогал в его организации. Потом, по словам Млинарич, все контакты с ним прекратились.

Теперь на Черном море есть два джазовых фестиваля — один на территории Украины, с той же дирекцией и в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, а другой — на территории Крыма, при поддержке Министерства культуры России. В этом году обе организации говорят о юбилейном, пятнадцатом фестивале. В Черноморске в честь круглой даты один день будет посвящен украинской культуре и музыке; даты совпадают с Днем независимости в Украине. Киселев, в свою очередь, подчеркивает, что в Коктебеле фестиваль проходит в год столетия февральской революции, это «придает [ему] новое значение». «Джаз, рождавшийся на стыке музыкальных традиций, сам по себе проникнут идеей революционных изменений и дерзости», — утверждает Киселев на сайте Koktebel Jazz Party.

Вернуться назад

До 2014 года Крым был едва ли не главной фестивальной площадкой Украины. Локальные музыкальные мероприятия (там, в основном, выступали местные рокеры) традиционно проводились и проводятся на Западной Украине; фестивали международного уровня — на полуострове.

После лета 2014-го, когда в Крыму не было практически ни одного крупного фестиваля, крымские власти решили, что надо брать дело в свои руки. 20–26 июля 2015 года под Севастополем прошел КрымФест — по задумке организаторов, он должен был стать альтернативой «Кубане», которой пришлось уехать сначала из Краснодарского края, а потом из Калининградской области (в 2016 году фестиваль проводился в Риге). Фестиваль, который проходил под патриотическими лозунгами, провалился — сначала отменилось выступление израильской группы Infected Mushroom, а к 20 июля оказалось, что площадка не готова к фестивалю. Кое-как «КрымФест» провели, но он оказался настолько непопулярен, что больше не проводился. Паблик «КрымФеста» во «ВКонтакте» называется «Крым Фест 2017», но о проведении в этом году нет никакой информации.

Прошлым летом в Балаклаве дебютировал музыкальный фестиваль ZBFest винного завода «Золотая Балка», который правильнее называть большим концертом — он длился один день, выступали «Ленинград», Полина Гагарина и несколько местных исполнителей. Как рассказал «Медузе» организатор фестиваля Ираклий Цезаров, ZBFest посетили в два раза больше людей, чем он рассчитывал: около 15 тысяч человек. По словам Цезарова, это были не только крымчане, но туристы из разных регионов, в том числе — с материковой Украины. В этом году «Золотая Балка» будет длиться два дня, 4 и 5 августа; всего заявлено восемь групп, в том числе «Ленинград» и немецкая Scooter. «Планируются зоны для палаток, ожидаем от 15 до 20 тысяч человек», — говорит Цезаров.

A post shared by Золотая Балка. Крым (@zolotayabalka) on Apr 13, 2017 at 5:32am PDT

Еще один двухдневный фестиваль — BadaBoomFest — пройдет в Орловке с 21 по 22 июля, но, в отличие от «Золотой балки», в лайн-апе представлены только российские исполнители. Выступать в Крыму решаются далеко не все — по законам Украины, въезд на полуостров со стороны России запрещен, нарушающим этот запрет закрывается въезд на Украину. Так произошло с участницей Евровидения от России Юлией Самойловой, которую Киев не допустил к конкурсу.

Не приглашать знаменитых иностранных музыкантов предпочитает и фестиваль Дмитрия Киселева. В 2015 госдепартамент США прямо запретил музыкантам ехать в Крым — например, джазмен Игорь Бутман (у него российское и американское гражданство) рассказывал, что получил уведомление с просьбой отказаться от поездки на фестиваль. От выступления в Крыму отказались и другие — например, американо-кубинский джазовый пианист и трубач Артуро Сандоваль и немецкая группа De Phazz, которая в итоге выступила на украинском фестивале. В 2016-м на фестивале Дмитрия Киселева были в основном российские ансамбли — а имена участников не назывались до самого последнего момента. После выступления на фестивале британца Джулиана Бердока посольство Украины в Великобритании попросило местные власти сообщать о посещениях полуострова их подданными.

Сергей Шнуров и «Ленинград» после выступления в Крыму попали в базу «Миротворца» — это украинский сайт, который собирает данные «сепаратистов» и артистов, выступавших в Крыму. Пока неизвестно, запретит ли украинская служба безопасности (СБУ) въезд Шнурову, но сам он уже заявил, что его это не беспокоит: «Не привык ломиться в закрытую дверь».

Критике из Европы подверглась и группа Scooter, заявленная на фестивале «Золотой Балки». Депутат фракции «зеленых» в Европейском парламенте Ребекка Хармс сказала, что музыканты «стали на сторону Путина», а их выступление «будет в том числе служить прикрытием всех тех ужасных нарушений прав человека, которые происходят сегодня в Крыму». Фронтмен Scooter Эйч Пи Бакстер ответил на это, что группа собирается выступить в Крыму для своих фанатов, а не по политическим причинам.

«Мы в курсе о том, что со стороны Украины есть запрет. Про Scooter вы уже слышали, вот, какие-то есть проблемы у Шнурова. На данный момент у нас все выступления в силе, никто из артистов не отказался от участия в фестивале», — говорит Цезаров. Свой фестиваль они представляют с позиции: «настоящая музыка — вне политики», и уверяют, что «меньше всего на свете заинтересованы в том, чтобы наш фестиваль был вовлечен в политические скандалы».