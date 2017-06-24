В недавно открытом перинатальном центре в Брянске умерли 11 детей Врачи считают показатели смертности нормальными; СК возбудил уголовное дело

23 июня Следственный комитет сообщил о возбуждении дела о халатности в связи со смертью 11 новорожденных в перинатальном центре Брянска, открытом всего три месяца назад и в начале июня неожиданно закрывшимся на профилактические работы. Бывшие пациентки роддома утверждают, что их дети умерли от инфекции, и просят вмешаться президента Владимира Путина; врачи это отрицают и говорят, что уровень смертности в центре почти не отличается от среднего по стране.

Перинатальный центр при Брянской городской больнице № 1 был открыт 7 марта 2017 года, в первый день работы там родились мальчик и девочка. На следующий день его посетили президент России Владимир Путин, вице-премьер Ольга Голодец и министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Роддом называли «уникальным» для региона; сообщалось, что там будут помогать женщинам с патологиями беременности, выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела. На сайте центра написано, что он «оказывает специализированную медицинскую помощь новорожденным и беременным высокого риска».

Президент России Владимир Путин в перинатальном центре Брянской городской больницы № 1. 8 марта 2017 года Алексей Дружинин / Sputnik / EPA / Scanpix / LETA

9 июня центр временно закрыли. Написавшее об этом издание «Брянская улица» утверждало, что это может быть связано со «случаями внезапной гибели недоношенных детей» из-за внутрибольничной инфекции.

Руководитель центра Александр Кулаченко заявил, что центр закрыт на чистку вентиляции, а случаи смертей с инфекцией не связаны. «Дело в том, что это новый перинатальный центр. Нам необходимо проводить такие работы», — сказал он. При этом ТАСС со ссылкой на главврача больницы Константина Воронцова писал, что в центре проходят «дезинфекционные мероприятия». В областном департаменте здравоохранения проверку вентиляции назвали профилактической.

В середине июня несколько пациентов рассказали о смерти своих детей в роддоме. Брянский активист, секретарь по идеологии областного отделения КПРФ Александр Куприянов (автор серии роликов под названием «#ДокторПравда»), снял видео со свидетельствами троих женщин — Олеси Сафоновой, Елены Губачевой и Алены Годуновой.

По словам женщин, их дети умерли после нескольких дней в реанимации, причем их состояние ухудшалось неожиданно; у новорожденных начинался сепсис, в двоих случаях у детей нашли грибок candida. Сафонова также рассказала, что врачи «позволили смотреть», как умирает ее дочь, и не предоставили психолога.

Олеся Сафонова создала «ВКонтакте» группу «Перинатальный центр Брянск — УБИЙЦА ДЕТЕЙ». По ее словам, она нашла 15 женщин, дети которых умерли в этот роддоме; у всех новорожденных вес был более двух килограмм. «Я прошу, Владимир Владимирович, чтобы вы разобрались с этим. Стафилококк и кандида — это роддомовская, больничная инфекция. Прошу, пожалуйста, помогите», — говорит она на видео.

Официально известно о смерти 11 детей. В Брянской городской больнице считают, что смертность в роддоме находится на нормальном уровне. Александр Кулаченко заявил «Комсомольской правде», что сотрудникам центра «удалось выходить 25 детей с низкой и экстремально низкой массой тела».

«Уровень выживаемости таких деток у нас составил 63%. Это довольно высокий показатель, учитывая, что центр открылся всего три месяца назад», — сказал он. По словам его начальника Константина Воронцова, в российских перинатальных центрах выживают около 70% детей с патологией, и в центре «планировали достичь таких результатов в ближайшее время».

Власти Брянской области начали проверку перинатального центра. Как стало известно 21 июня, проверки по обращениям пациенток начали региональные прокуратура, СК и Росздравнадзор; департамент здравоохранения сообщил, что глава региона Александр Богомаз велел проверить работу центра межведомственной комиссии.

На сайте департамента опубликованы данные о первых трех месяцах работы центра: сообщается, что там родились 705 детей, в 60 случаях роды были преждевременными, 43 ребенка оказались в реанимации. В сообщении приводятся данные не об умерших, а о выживших детях: «благодаря использованию современных перинатальных технологий сохранены жизни 32 детям, в том числе 16 — с низкой и экстремально низкой массой тела».

23 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» (часть 3 статьи 293 УК РФ). Никаких предварительных выводов в сообщении СК о деле нет — следователи намерены выяснить «вопросы качества оказанных учреждением медицинских услуг».