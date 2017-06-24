Сансара/Sansara — Стань Птицей sansaraTV

Элина Абрамова и Николай Беликов

Wordshop Music Video, режиссеры

Не многие знают, что у Цоя есть песня «Стань птицей», — вот и мы не знали. Но когда услышали ее, захотелось переслушивать снова и снова. Она, скорее, напоминает притчу, в которой нет однозначных ответов, но есть важные вопросы. За многими повседневными мелочами кроется что-то еще — целый мир личных, уникальных переживаний. Получается, что какая-то трещинка на подоконнике хранит свое воспоминание, уловимое только тобой. А таких мелочей вокруг множество. Эти эмоциональные маяки — они помогают нам или обременяют нас?

Солист группы «Сансара», Саша Гагарин, в нашей истории — звено, связывающее два мира; невидимый рассказчик, который задает вопросы и переживает вместе с героями. Основная часть съемок клипа проходила в Италии, на острове Сицилия, в том числе на действующем вулкане Этна.