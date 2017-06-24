«Песни записывали на кассетный магнитофон, за ужином выпили бутылку „Украинской с перцем“» Объяснительные Виктора Цоя и Майка Науменко, которых задержали после квартирника в Киеве. Документы публикуются впервые

23 мая 1985 года Виктор Цой и лидер группы «Зоопарк» Майк Науменко прилетели в Киев, чтобы выступить с квартирником, после чего их задержала милиция. Организатору квартирника Андрею Кучеренко, Виктору Цою и Майку Науменко пришлось писать объяснительные и доказывать, что они не занимались предпринимательской деятельностью. Их отпустили. В августе 1985-го начальство «Ленинградского межсоюзного дома самодеятельного творчества» (ЛМДСТ), при котором состоял Ленинградский рок-клуб, потребовало разобраться с членами клуба Цоем и Науменко — и на некоторое время их даже лишили права выступать. Объяснительные Цоя, Науменко, Кучеренко все эти годы хранились в архиве бывшего секретаря рок-клуба Ольги Слободской. «Медуза» впервые публикует эти документы с подробной расшифровкой (орфография и пунктуация авторские), а также комментарием Слободской. Все материалы спецпроекта «Мы вышли из Кино» читайте тут .

Ольга Слободская

Секретарь Ленинградского рок-клуба с 1985 года

Все музыканты Ленинградского рок-клуба до 1988 года были, как тогда говорили, самодеятельностью — то есть считались непрофессиональными. Перед каждым выступлением группа или лидер группы, если он хотел выступить один, должны были прийти в рок-клуб и принести список песен — чтобы утвердить программу. Все песни при этом должны были быть залитованы, то есть разрешены к исполнению. Это первое.

Второе: поскольку музыканты были непрофессиональными, они не могли официально получать за это деньги. То есть каждый квартирник — это риск и для организатора, и для музыканта. Риск быть обвиненным по статье 153 УК РСФСР — частнопредпринимательская деятельность и коммерческое посредничество. Вторая часть этой статьи гласила: «коммерческое посредничество, осуществляемое частными лицами в виде промысла или в целях обогащения, наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или ссылкой на срок до трех лет с конфискацией имущества».

Вид промысла в данном случае — понятное дело, организация зрелищных мероприятий. Таким образом налицо организованная группа — организатор и музыкант. А это еще и отягчающее обстоятельство. Так что можно было серьезно загреметь, если не начать давать грамотные показания.

Не знаю, почему в данном случае ОБХСС не стало докручивать это дело. Может, их обаяли Майк и Витя, может, им неохота было заниматься иногородними, может, были другие причины. Я даже не понимаю, как и почему эти бумаги оказались в рок-клубе. По идее нам должны были прислать только письмо Леноблсовпрофа с требованием разобраться — но, видимо, произошел просто какой-то украинско-российский бардак.

В рок-клубе наказывали одним способом, но очень неприятным для музыкантов — на какой-то период их лишали права выступать. К середине 1985 года мы, уже тертые калачи, понимали, как обмануть систему. И, конечно, никто всерьез никого и не хотел наказывать.

Тут важно понимать, что тогда клубов в сегодняшнем понимании этого слова не было. И август, когда мы узнали об этой истории, был мертвым месяцем, ничего не происходило, да и в сентябре по большому счету — тоже. Поэтому, по воспоминаниям куратора от ЛМДСТ Наташи Веселовой, мы лишили права выступления «Кино» и «Зоопарк», кажется, на месяц, зная, что никто из них в ближайшее время и не собирался играть. В ноябре «Кино» прекрасно отыграло концерт в рок-клубе вместе с «Джунглями» и «Аквариумом», а «Зоопарк» — там же в декабре вместе с группой «Кофе». Об этом есть соответствующая запись в журнале выступлений групп Ленинградского рок-клуба.

ВЦСПС

Ленинградский областной совет профсоюзов

Культурно-массовый отдел

8.08.85

Зам. директора

ЛМДСТ

т. Сухляеву Н.

Прошу рассмотреть документы УВД об участниках городского рок-клуба и принять срочные меры по их дальнейшему участию в клубе. О результатах доложить.

Зам заведующего отделом

Объяснительная Виктора Цоя

Начальнику Московского РОВД г. Киева [от] Цой Виктора Робертовича, 1962 года рождения, уроженец г. Ленинграда, национальность русский, образование средне-специальное, б/п, работающего на ленинградском таро-ремонтном заводе № 1 в должности машиниста котельни, проживающий г. Ленинград, проспект Ветеранов 99 кв 101 тел. 1592845, не судим

Объяснение

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее:

в начале мая 1985 года Андрей Кучеренко меня и Михаила Науменко пригласил в город Киев для того чтобы послушать наши песни, а также в гости. 23 мая 1985 года я и Михаил Науменко прилетели самолетом в город Киев. Вчера мы гуляли по городу Киеву совместно с Михаилом и Андреем. Мы остановились у Андрея по адресу ул. Якира дома и квартиры не помню, а телефон д. 19-18-97. Андрей Кучеренко предложил нам с Михаилом поехать в гости на улицу Анри Барбюса 22/26 кв 16 к его знакомой по имени Лена, фамилию не знаю. Андрей мне сказал, что у Лены соберутся его знакомые, которые хотели бы послушать наши с Михаилом песни. На указанной квартире присутствовало 25-30 человек. Я с Михаилом исполнял следующие песни:

1. Алюминиевые огурцы

2. Последний герой

3. Восьмиклассница

4. Ночь

5. Электричка

6. Летние каникулы

Указанные песни ребята записывали на кассетный магнитофон. Я состою при Ленинградском Международном Доме Самодеятельного Творчества. Когда мы пришли нас было человек 10-12. Мы сели ужинать, за ужином выпили бутылку «Украинской с перцем» водки и несколько бутылок пива. Кто покупал спиртное я не знаю. Билеты на обратную дорогу на самолет мы попросили купить Андрея Кучеренко. Знаю что билет он купил не сам, а попросил своего приятеля. Билеты и наши паспорта он передал нам. Мой паспорт и авиабилет находятся у меня в плаще на квартире Кучеренко. Денег за билет я пока не отдал. Денег за концерт я не получал и о том, что кто-то собирал деньги я не знаю. Объяснение написано собственноручно. 24/V — 85

Объяснительная Майка Науменко

Начальнику Московского РОВД г. Киева [от] Науменко Михаила Васильевича, 18 апреля 1955, уроженец г. Ленинграда, русский, б/п, н/высшее (Ленинградский инженерно-строительный институт), женат (сын <нрзбр>), со слов не судим, работает контролер вневедомственной охраны Петроградского р-на г. Ленинграда

Проживает г. Ленинград, ул Варшавская, д. 27, корп71, кв. 39, дом 259-36-87

Объяснение

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее.

Приблизительно с 1980 года я работаю контролером вневедомственной охраны в Петроградском районе Ленинграда. Я работаю сутки через трое. Прилетел в Киев 23 мая утром около 9:00 вместе с Цой Виктором Робертовичем. Нас в аэропорту «Борисполь» встретил знакомый Цоя В. Р. Кучеренко Андрей, который

(подпись)

пригласил его и меня погулять, отдохнуть, попеть песни его знакомым. 24 мая 1985 г. Андрей с Виктором ходили получать авиабилеты на 25 мая 1985 г, рейс в 19:05 вылет в г. Ленинград. Билеты лежат в квартире у Андрея. Приблизительно 4 года назад я познакомился с Цой В.Р., при каких обстоятельствах вспомнить не могу, очевидно, как музыканты где-то встретились и подружились.

В г. Киев я с Виктором Цоем приехал впервые (вместе) к его знакомому Андрею, который привез нас в такси на квартиру к своим знакомым.

Я играю на гитаре в ансамбле «Зоопарк», который имеет утвержденный репертуар и выступает с концертами. Я пишу песни и ансамбль с ними выступает.

Цой В.Р. Играет в ансамбле «Кино» и также пишет сам песни.

Я, Виктор, Андрей и его знакомый подъехали где-то к 17:30, привезли с собой гитары. Выпивку мы не брали. В квартире была только хозяйка (как зовут не помню), которая нас угостила водкой «Украинской»,

Объяснен.принял <подпись>

собрала на стол немного закуски и мы ждали, что к 19:00 должны были подойти его знакомые для которых Андрей просил нас исполнить наши песни. Разговор о деньгах я не слышал, мне ни Виктор, ни Андрей по этому поводу ничего не говорили, хотя если бы и предложили деньги, я бы не отказался. Андрей говорил, что после концерта мы соберем стол, выпьем, закусим, хорошо отдохнем. Денег, кроме моих 35 рублей, которые остались после покупки билета на самолет у меня нет.

В другие города с Цоем В. Р. Я не ездил, кроме Свердловска (где-то 3 года назад), где мы с ним выступали с официальным концертом в каком-то институте.

Уточняю: стол после выступления конкретно обещан не был, но я так понял намек Андрея.

Объяснение мною прочитано, с моих слов записано верно.

<подпись>

Начальнику Московского РОВД г. Киева тов. Котенко А. П.

Объяснение

г. Киев 24 мая 1985 года

о/д ОБХСС Московского РОВД г. Киева

Злобин В.

ФИО Кучеренко Андрей Викторович

Год рождения 1956, 1 ноября, Место рождения г. Москва

Национальность: русский

Место жительства: Киев, улица Якира дом 21 кв 8

телефон 791897

Партийность: б/п

Образование: высшее

Место работы: КПИ, преподаватель

Семейное положение: женат

Сведения о судимости: не судим

По существу заданных мне вопросов поясняю следующее. Я работаю в киевском политехническом институте преподавателем философии с декабря 1984 г. Незадолго до майских праздников сего года Александр Захаров предложил мне договориться с ленинградскими музыкантами Михаилом Науменко и Виктором Цоем, чтобы они приехали выступить в г. Киев перед группой любителей музыки. Они обратились именно ко мне потому что знали, что я был в марте сего года в г. Ленинграде на фестивале и там познакомился с музыкантами Науменко и Цоем. Захаров обратился именно ко мне потому что к нему с просьбой пригласить музыкантов обратилась группа любителей музыки из клуба художественной самодеятельности КПИ.

Я позвонил в Ленинград Виктору Цою и пригласил его приехать вместе с Науменко выступить. Сказал, что в случае их приезда мы оплатим им дорогу и отблагодарим. Они дали согласие приехать выступить.

Деньги собранные с желающих послушать выступление мне приносил Захаров. Дня три назад он принес 165 р. И 23 мая еще раз принес 165 р. Цой и Науменко остановились у меня дома. Из полученных от Захарова 330 руб., 60 руб отдал Цою и Науменко в качестве компенсации из Ленинграда в Киев на дорогу, 10 руб мы потратили на оплату такси из Борисполя в Киев. 60 руб я истратил на приобретение билетов на самолет из Киева в Ленинград. 60 руб было истрачено на прием гостей у меня дома вчера вечером. Остальные 140 руб в настоящее время находятся у меня дома.

Эти 140 руб предназначены для расходов связанных с последующим пребыванием музыкантов в г. Киеве и передачи им в качестве благодарности за проведенный ими концерт.

Объяснение написано собственноручно. Правильно. 27 мая 1985 года