Антоха МС для трибьюта «Мы вышли из Кино» записал кавер на песню «Спокойная ночь». Режиссер Вика Привалова сняла видео. «Медуза» публикует клип, а также рассказ Приваловой о съемках.

Антоха МС — Спокойная Ночь Антоха МС

Вика Привалова

На мой взгляд, версия Антохи МС получилась современной, ритмичной, танцевальной. Музыка энергичная, и она не иллюстрирует слова, что мне кажется очень интересным. У Антона уже есть сформировавшийся стиль: танцы, город, крыша, российская действительность — и нам хотелось развить эту тему. Получилась такая своеобразная «колыбельная» для Москвы, послушав которую все должны захотеть танцевать.

У Антона в клипах всегда один герой — он сам, но мы решили добавить еще одного персонажа. Варвара Шмыкова прекрасно подходила на роль урбанистической Мадонны.

Работали группой друзей. Мы ценим творчество Антохи МС, ехали с Женьком (Женя Козлов, оператор клипа Ивана Дорна Collaba — прим. «Медузы») на съемку под музыку Антона. Весь процесс, несмотря на крайне сжатые сроки, был полон любви и желания сделать хорошо. Дима Булгаков помогал мне во всем — он отличный режиссер и аниматор. Плюс мы решили визуализировать энергию Антона — работа художника Арсения Попова: все эти орбиты и квадратики — она и есть. Можно смело воспринимать это видео как пособие по танцам Антохи МС!