В Петербурге погоня закончилась арестом бывшего полицейского. У него и сообщников изъяли больше полутонны наркотиков

Вечером 22 июня в Петербурге суд арестовал бывшего начальника полиции Невского района, полковника полиции в отставке Алексея Харлашина. Его задержали 20 июня после погони — в машине, в которой ехал Харлашин, нашли больше килограмма кокаина. В домах предполагаемых сообщников полковника в отставке изъяли еще более полутонны наркотиков.

22 июня петербургская полиция проводила крупную антинаркотическую операцию, которая закончилась погоней. По данным «Фонтанки», за Харлашиным и его предполагаемыми сообщниками, оперативники отдела по борьбе с наркотиками Выборгского района следили с мая 2017 года. Полицейские долго вели переговоры с предполагаемыми торговцами наркотиками и уговаривали их продать несколько килограмм кокаина. Вечером 20 июня стороны договорились, полицейские должны были провести «контрольную закупку».

Около 21:40 работавший под прикрытием полицейский сел в бронированный Land Cruiser, на котором наркоторговцы приехали на место встречи у отеля «Спутник». Он еще раз обсудил все условия сделки и вышел из машины под предлогом, что ему нужно сходить за деньгами — наркотики оценивалась в 100 тысяч долларов. Сразу после этого остальные полицейские попытались выбить стекла в джипе и задержать наркоторговцев, но те резко стартовали с места. Оперативники смогли пробить колесо джипа, но погоня все равно растянулась более чем на 10 километров. По данным «Фонтанки», преследование происходило в том числе на личном BMW одного из оперативников.

Все время, что продолжалась погоня, подозреваемые выбрасывали из машины пакеты с наркотиками. Очевидцы погони в соцсетях также утверждали, что слышали стрельбу, но, по данным «Фонтанки», ее не было — просто случайные зрители приняли скрежет джипа с пробитым колесом за выстрелы. В ГУ МВД по Петербургу «Медузе» также опровергли стрельбу во время погони.

Через 40 минут после начала контрольной закупки полицейским все-таки удалось догнать джип, который ехал фактически без одного колеса, и остановить его. В машине к тому времени осталось чуть больше килограмма кокаина.

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Задержанный 52-летний Алексей Харлашин — полковник полиции в отставке. Около 20 лет он прослужил в УМВД по Адмиралтейскому району, но в 2012 году его перевели на должность начальника полиции — замглавы УМВД по Невскому району. В это время в районе сменилось все руководство полиции — после того как в 75-м отделе Невского УМВД умер 15-летний Никита Леонтьев. Сотрудники отдела насмерть забили подростка, которого задержали по подозрению в уличном грабеже — полицейские подозревали, что Леонтьев избил женщину и отобрал у нее 300 рублей и сумку с дешевой косметикой. Леонтьева посмертно оправдали; двое полицейских получили сроки в шесть с половиной и девять лет, третий умер до приговора суда.

Всего через год после назначения Харлашин ушел на пенсию. «Харлашин во время службы был очень деятельным, с коммерческой жилкой. Через него часть вопросов решалась, начиная от крышевания палаток каких-то и так далее в области коммерции. Но в то время, когда он служил на земле, все этим занимались. Абсолютно обычный [полицейский], от других он ничем не отличался. После ухода на пенсию о нем в органах никто ничего не слышал до вот этой истории», — пояснил источник «Медузы», близкий к ГУ МВД по Петербургу.

Вместе с бывшим полицейским задержали гражданина Эстонии. Всего в Land Cruiser было три человека. Кроме Харлашина задержаны 43-летний Виталий Куликов и 29-летний Алексей Филипьев. Куликов около 20 лет работал в Петербурге частным охранником. Среди прочего он охранял строительную компанию «Питер-град» бизнесмена Анатолия Рахина, которого в 2011 году осудили по делу «черных риелторов». Следствие установило, что Рахин организовал преступную группу,похищавшую злоупотреблявших алкоголем жителей города и заставлявшую переписывать на них их квартиры.

Алексей Филипьев родился в эстонской Нарве, занимался боксом — в подростковом возрасте побеждал на местных и международных турнирах, а в 2013 году получил вид на жительство в России и часто временно проживал в Петербурге. «Я только помогал своим знакомым. Им надо было что-то там продать, а у меня есть бронированный джип и счетная машинка для денег. Я согласился за 20 тысяч рублей. Когда какие-то люди с пистолетами начали бить по стеклам — растерялся. А Алексей Харлашин потребовал нажать на газ», — объяснил свою роль в погоне сам Филипьев. Генеральное консульство Эстонии в Петербурге 23 июля было недоступно для комментариев.

Филипьев и Куликов сейчас находятся в изоляторе, а Харлашин в больнице — во время задержания ему сломали ключицу. При этом Выборгский районный суд уже арестовал бывшего полицейского на два месяца. Формально обвинение фигурантам пока не предъявлено.

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По уголовному делу изъяли больше полутонны наркотиков. 22 июня в рамках расследования уголовного дела полицейские обыскали частный дом в городе Пикалево Ленинградской области, о котором в своих показаниях рассказали задержанные. В нем оперативники нашли профессиональную нарколабораторию и 500 килограмм синтетических наркотиков, расфасованных в виде таблеток. Такая партия оценивается в 10 миллионов евро.

В тот же день полицейские обыскали квартиру на Старорусской улице, в которой был зарегистрирован Филипьев. В ней нашли 1000 таблеток, идентичных тем, что нашли в Пикалево.