О чем поет Виктор Цой в «Алюминиевых огурцах»? Видео «Медузы»

«Алюминиевые огурцы» — песня с дебютного студийного альбома «Кино» «45», который вышел в 1982 году и был записан совместно с музыкантами «Аквариума». Простая, похожая на считалочку песня кажется детской загадкой, ответа на которую не существует в природе (сам Виктор Цой, разумеется, настаивал, что это бессмыслица; хотя известно, что песня об огурцах была написана им во время осенних сельскохозяйственных работ — вряд ли случайно). Специально для проекта «Мы вышли из Кино» сотрудники «Медузы» попытались объяснить, о чем поется в «Алюминиевых огурцах».