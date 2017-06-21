Семь выстрелов без повода Полицейского оправдали по делу об убийстве водителя в Миннесоте. Тот просто предупреждал, что у него есть пистолет

В Миннесоте сотрудника полиции признали невиновным в убийстве чернокожего водителя, которого остановили из-за неисправности фар. У водителя было с собой оружие, о чем он предупредил полицейского; после этого сотрудник полиции семь раз выстрелил в мужчину. Это произошло на глазах девушки и дочери водителя. После вынесения приговора была опубликована видеозапись убийства, которая стала ключевым доказательством в деле: на ней видно и слышно, как общаются водитель и полицейский, а также запечатлен момент убийства. «Медуза» рассказывает, почему сотрудника полиции признали невиновным.

32-летний Филандо Кастиль был убит 6 июля 2016 года — в него семь раз выстрелил сотрудник полиции Миннесоты Джеронимо Янез. Полицейский с напарником ехал за машиной Кастиля и заметил, что у автомобиля плохо работают стоп-сигналы. Он приказал Кастилю остановиться, тот послушался. Янез, перед тем как начать общаться с Кастилем, сообщил коллегам по радиосвязи, что остановленный им мужчина похож на подозреваемого в ограблении — он отметил, что у него такой же приплюснутый нос.

Янез спокойно объяснил, что у машины Кастиля плохо работают стоп-сигналы, и попросил страховку и водительское удостоверение. На видео видно, что Кастиль передает документ полицейскому— по всей видимости, это документ о страховке. После этого Кастиль сразу же предупредил, что у него есть с собой оружие: «Сэр, я должен проинформировать вас, что у меня есть пистолет». Мужчина владел им на законных основаниях и имел лицензию на его ношение. Как следует из видеозаписи с видеорегистратора полиции, Кастиль говорил об оружии спокойным тоном и не угрожал. Но Янез сразу же достал пистолет и начал кричать: «Не доставай его!» После нескольких таких выкриков он семь раз выстрелил в водителя машины и продолжил кричать, чтобы тот не притрагивался к оружию.

Philando Castile Dash Cam video KTVU

Когда выстрелы прекратились, Кастиль негромко сказал, что не собирался доставать оружие. В машине в этот момент находились девушка Кастиля Даймонд Рейнольдс и 4-летняя дочь мужчины. Девочку полицейские вскоре забрали из машины. Рейнольдс после стрельбы начала видеотрансляцию в фейсбуке, в которой можно было увидеть окровавленное тело Кастиля. Девушка утверждала, что ее бойфренда застрелили, когда он пытался, как и просил его полицейский, достать только водительское удостоверение. Видео, смонтированное из съемок полиции и трансляции Рейнольдс, можно выложено на ютьюбе.

Джеронимо Янез после того, как открыл стрельбу, продолжил целиться в Кастиля. Он заметно нервничал и матерился, но продолжал требовать, чтобы раненый мужчина не пытался достать пистолет. На место событий прибыл еще один наряд полицейских. Кастиля увезли в больницу, он скончался от полученных ранений.

На следующий день Янез рассказал начальству о том, что произошло. Эти показания были опубликованы вместе с полицейской видеозаписью, но, в отличие от нее, не демонстрировались присяжным, хотя Янез и частично повторил свою версию в суде. Он объяснял, что почувствовал запах марихуаны в салоне машины: «В машине пахло марихуаной, и я не знал, зачем ему пистолет — чтобы защищаться от наркоторговцев или тех, кто хочет его ограбить». По словам полицейского, водитель пытался что-то достать из кармана, и он предположил, что тот тянется за пистолетом. На призывы прекратить это делать мужчина не реагировал, а его плечо еще и загораживало вид полицейскому.

В какой-то момент Янезу показалось, что Кастиль схватил пистолет, а другой рукой собирается отнять оружие полицейского. Опасаясь за свою жизнь, он начал стрелять. Пистолета в руках мужчины полицейский затем не обнаружил.

Филандо Кастиль долгое время работал в школьных кафетериях и был на хорошем счету на работе. Его больше 50 раз останавливали за различные мелкие нарушения за рулем, но он никогда не привлекался к уголовной ответственности.

Смерть Кастиля привела к массовым протестам против полицейского насилия в столице Миннесоты Сент-Поле, в том числе и из-за того, что полицейского сразу не стали привлекать к ответственности — дело на него завели только в ноябре 2016 года. К концу мая 2017 года оно дошло до суда, а 16 июня присяжные признали, что у них есть сомнения, и что достаточных доказательств вины Джеронимо Янеза нет.

Акция против полицейского насилия в Сент-Поле, Миннесота, 18 июня 2017 года Courtney Pedroza / Star Tribune / AP / Scanpix / LETA

В США полицейских крайне редко судят за убийства на службе. По данным ABC News, с 2005 года обвинения в немотивированном насилии при исполнении были предъявлены только 78 полицейским во всей стране, а приговорили к тюрьме именно за убийство только одного из них. Обвинительный приговор выносится лишь тогда, когда нет ни одного основания сомневаться, что полицейский действительно грубо нарушил должностные инструкции, позволяющие ему открывать огонь в случае, когда возникает угроза его жизни и безопасности.

В деле об убийстве Филандо Кастиля не хватало самого главного — видеозаписи из салона машины, которая могла бы однозначно сказать, представляли ли его действия угрозу для полицейского. Из полиции Янез был уволен.