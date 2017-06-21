Один день в Бангкоке, который изменит все Или по крайней мере ваш взгляд на этот город

Если вы никогда не были в Бангкоке, то вам нужно знать про него несколько вещей. Во-первых, это не Таиланд (насколько Москва — не Россия), во-вторых, он огромен, и в нем есть примерно все — тут вопрос только в ваших планах. Хотите думать о Бангкоке как о городе массажа, тук-туков и буддийских храмов? Ради бога. Но Бангкок — это еще и город галерей, культурных центров, гастрономических экспериментов и модных дизайнеров. В качестве доказательства вместе с Туристическим управлением Таиланда мы предлагаем вам сценарий крайне насыщенного дня в этом городе. Вряд ли все это можно успеть за один день, но, с другой стороны, зачем ехать в Бангкок всего на один день?

Начните с завтрака на крыше

Bridge Cafe and Art Space: Charoen Krung 51

Идите в галерею и кафе Bridge Cafe and Art Space, расположенное в здании ар-деко на исторической улице Чароен-Крунг. Терраса кафе находится на крыше с видом на реку Чаупхрая и мост Таксин — здесь можно позавтракать и выпить кофе. После отправляйтесь в галерею современного искусства, которая занимает три этажа под кафе.

Bridge Cafe and Art Space

Например, сейчас здесь проходит выставка, посвященная Бангкоку. Местные молодые художники через видеоинсталляции, фотографии и иллюстрации рассказывают о том, каким они видят этот город.

Отправляйтесь в библиотеку (не шутка)

The Reading Room: 2 Silom Soi 19

The Reading Room

Узнать больше о художниках, чьи работы вы только что видели в Bridge Cafe and Art Space, можно в The Reading Room. В этой библиотеке собрана масштабная коллекция литературы на разных языках по современному тайскому и мировому искусству. Если вернетесь сюда вечером — вполне возможно, попадаете на показ тайских короткометражек (библиотека часто становится площадкой местных кинофестивалей) или на лекцию по истории Таиланда. Так, в апреле здесь обсуждали меняющийся облик Бангкока, а в июле планируют устроить паблик-ток о Таиланде времен премьер-министра Кыкрита Прамота (это середина семидесятых).

The Reading Room

Прогуляйтесь по местному Бруклину

Thailand Creative & Design Center: The Grand Postal Building, Charoen Krung 2

Улицу Чароен-Крунг и район Банграк вокруг нее прозвали бангкокским Бруклином. Бородатых хипстеров здесь, конечно, не так много, но галерей, стрит-арта и модных кофеен вполне достаточно. Неслучайно именно сюда недавно переехал Thailand Creative & Design Center, открывшийся в здании почты.

Fotocrazy / shutterstock.com

Идите туда, чтобы познакомиться с молодыми тайскими дизайнерами, а в конце — передохните в саду, разбитом на крыше здания. Но не ограничивайтесь только дизайн-центром: обязательно прогуляйтесь по району, а если повезет с датами, сходите на Creative District Gallery Hopping. Раз в два-три месяца местные галереи, студии и магазины работают допоздна: тут везде наливают коктейли и устраивают концерты. Изучите карту с самыми интересными местами Банграка и отправляйтесь в тур по району.

Закупитесь модной одеждой и бессмысленными мелочами для дома

The Selected и Q Design and Play: Siam Center, 979 Rama 1 Road Pathumwan (3 этаж)

Matchbox Pinkplanter: Siam Soi 7

TK Kurikawa / shutterstock.com

Езжайте на площадь Сиам (Siam Square). Здесь полно концепт-сторов, секонд-хендов и лавок с винилом, но в первую очередь обратите внимание на магазины с тайскими брендами. В торговом центре Siam Center обязательно зайдите в бутик The Selected с органической косметикой и товарами для дома.

Q Design and Play

В соседнем магазинчике Q Design and Play продается современная мужская одежда. Футболки с яркими принтами тут стоят от 10 долларов. В пяти минутах ходьбы от Siam Center недавно открылся Matchbox Pinkplanter: в четырехэтажном здании продается женская одежда от небольших тайских брендов, вещи которых раньше можно было купить только через инстаграм. Цены — в пределах 50–100 долларов за брюки или платье. Если задержитесь в районе площади Сиам на весь день, мы вас поймем.

Жарко? Отдохните в парке и поплавайте в бассейне

So Sofitel Bangkok: 2 North Sathorn Bangkrak

Отправляйтесь в парк Люмпини. Можно посидеть там у озера, наблюдая, как бодрые тайцы занимаются аэробикой на свежем воздухе. Но еще приятнее следить за жизнью парка сверху — из открытого бассейна на 10-м этаже дизайн-отеля So Sofitel Bangkok. Попасть туда может любой желающий. Все, что нужно, — купить билет за 20 долларов.

So Sofitel Bangkok

Из бассейна открывается характерный для Бангкока вид: зеленый оазис в обрамлении небоскребов. В 1920-х, когда парк только появился, его окружали простые одноэтажные здания, но теперь, почти сто лет спустя, высотки обступили Люмпини со всех сторон.

Отдохнули? Пора на велопрогулку

остров Bang Krachao

TEERASAK KHUNRACH / shutterstock.com

На пристани Кхлонг-Тоэй (Klong Toei) садитесь в лодку, которая довезет до парка на острове Банг-Крачао (Bang Krachao). В принципе, тут тоже можно провести целый день: возьмите напрокат велосипед (стоит копейки — 2 доллара в сутки) и исследуйте территорию. По выходным на Банг-Крачао работает плавучий рынок, на котором представители местной общины продают овощи, фрукты и разные традиционные сладости, а также жарят для гостей лапшу.

Nopkamon Tanayakorn / shutterstock.com

Погуляв по рынку, езжайте в ботанический сад Sri Nakhon Kuen Khan: здесь развита целая система коротких веломаршрутов, а по пути полно живописных мест для пикника. Если вдруг решите остаться в Банг-Крачао на ночь, рекомендуем поселиться в Bangkok Tree House — отеле прямо на берегу реки.

Загляните на фермерский рынок

Gateway Ekamai: Sukhumvit Road 982/22;

Habito Mall: Onnut 1/1, Soi Sukhumvit 77

Tanakorn Pussawong / shutterstock.com

Bangkok Farmers' Market продвигает идею экологически чистого производства и заодно пытается объединить фермеров со всей страны. Рынок работает каждые вторые выходные месяца и размещается поочередно на двух торговых площадках города. Первая — торговый центр Gateway Ekamai с магазинами японской косметики и одежды. Вторая — центр Habito с выдающимся фудкортом.

Nattapon Spasuwonnakul / shutterstock.com

Узнать, где Bangkok Farmers' Market будет открыт в ближайшие выходные, поможет его сайт. На рынке попробуйте чизкейк из дуриана и захватите пару бутылок экстракта кокосового цветка. Обратите внимание на шампунь из листьев тайского каффир-лайма и посуду из бамбука.

Сходите в Музей современного искусства

MOCA Bangkok: Chatuchak 10220 Bangkok

MOCA Bangkok

Если в своих поездках вы составляете маршрут по красивым картинкам из пинтереста и геотэгам инстаграма, советуем поехать в музей современного искусства MOCA Bangkok. Его здание напоминает цельный гранитный камень с высеченными на фасаде узорами: при планировке архитекторы вдохновлялись цветками жасмина. Этот частный музей был построен на средства тайского миллионера Буунчай Бенчаронгула и считается одним из крупнейших в Азии. На пяти этажах выставлено более восьмисот работ ста тайских художников и скульпторов.

MOCA Bangkok

Поужинайте на территории производственного склада

Vivarium: 3675 Rama 4 10110 Bangkok

Другой пример впечатляющей работы тайских архитекторов — ресторан Vivarium. Дизайн-студия Hypothesis переделала старый производственный склад в красивое зеленое пространство, куда больше напоминающее оранжерею в ботаническом саду, чем общепит.

Архитекторы студии использовали при создании интерьера все что угодно: от перекрашенных строительных лесов и старых электрических щитков до сухих корней деревьев.

И напоследок!

WTF Cafe & Gallery: 7 Sukhumvit Soi 51

WTF Cafe & Gallery

Закончите день хорошим коктейлем. Идите в WTF Cafe & Gallery. На первом этаже здесь смешивают коктейли, проводят поэтические чтения и играют диджей-сеты, на втором и третьем — выставляют работы бангкокских фотографов. Находится бар в Тонглоре (Thonglor) — одном из самых оживленных районов Бангкока. Так что, на случай если надоест тут, вокруг полно других клубов и баров.

Mber / shutterstock.com

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