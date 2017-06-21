Один день в Бангкоке, который изменит все Или по крайней мере ваш взгляд на этот город
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Если вы никогда не были в Бангкоке, то вам нужно знать про него несколько вещей. Во-первых, это не Таиланд (насколько Москва — не Россия), во-вторых, он огромен, и в нем есть примерно все — тут вопрос только в ваших планах. Хотите думать о Бангкоке как о городе массажа, тук-туков и буддийских храмов? Ради бога. Но Бангкок — это еще и город галерей, культурных центров, гастрономических экспериментов и модных дизайнеров. В качестве доказательства вместе с Туристическим управлением Таиланда мы предлагаем вам сценарий крайне насыщенного дня в этом городе. Вряд ли все это можно успеть за один день, но, с другой стороны, зачем ехать в Бангкок всего на один день?
Начните с завтрака на крыше
Bridge Cafe and Art Space: Charoen Krung 51
Идите в галерею и кафе Bridge Cafe and Art Space, расположенное в здании ар-деко на исторической улице Чароен-Крунг. Терраса кафе находится на крыше с видом на реку Чаупхрая и мост Таксин — здесь можно позавтракать и выпить кофе. После отправляйтесь в галерею современного искусства, которая занимает три этажа под кафе.
Например, сейчас здесь проходит выставка, посвященная Бангкоку. Местные молодые художники через видеоинсталляции, фотографии и иллюстрации рассказывают о том, каким они видят этот город.
Отправляйтесь в библиотеку (не шутка)
The Reading Room: 2 Silom Soi 19
Узнать больше о художниках, чьи работы вы только что видели в Bridge Cafe and Art Space, можно в The Reading Room. В этой библиотеке собрана масштабная коллекция литературы на разных языках по современному тайскому и мировому искусству. Если вернетесь сюда вечером — вполне возможно, попадаете на показ тайских короткометражек (библиотека часто становится площадкой местных кинофестивалей) или на лекцию по истории Таиланда. Так, в апреле здесь обсуждали меняющийся облик Бангкока, а в июле планируют устроить паблик-ток о Таиланде времен премьер-министра Кыкрита Прамота (это середина семидесятых).
Прогуляйтесь по местному Бруклину
Thailand Creative & Design Center: The Grand Postal Building, Charoen Krung 2
Улицу Чароен-Крунг и район Банграк вокруг нее прозвали бангкокским Бруклином. Бородатых хипстеров здесь, конечно, не так много, но галерей, стрит-арта и модных кофеен вполне достаточно. Неслучайно именно сюда недавно переехал Thailand Creative & Design Center, открывшийся в здании почты.
Идите туда, чтобы познакомиться с молодыми тайскими дизайнерами, а в конце — передохните в саду, разбитом на крыше здания. Но не ограничивайтесь только дизайн-центром: обязательно прогуляйтесь по району, а если повезет с датами, сходите на Creative District Gallery Hopping. Раз в два-три месяца местные галереи, студии и магазины работают допоздна: тут везде наливают коктейли и устраивают концерты. Изучите карту с самыми интересными местами Банграка и отправляйтесь в тур по району.
Закупитесь модной одеждой и бессмысленными мелочами для дома
The Selected и Q Design and Play: Siam Center, 979 Rama 1 Road Pathumwan (3 этаж)
Matchbox Pinkplanter: Siam Soi 7
Езжайте на площадь Сиам (Siam Square). Здесь полно концепт-сторов, секонд-хендов и лавок с винилом, но в первую очередь обратите внимание на магазины с тайскими брендами. В торговом центре Siam Center обязательно зайдите в бутик The Selected с органической косметикой и товарами для дома.
В соседнем магазинчике Q Design and Play продается современная мужская одежда. Футболки с яркими принтами тут стоят от 10 долларов. В пяти минутах ходьбы от Siam Center недавно открылся Matchbox Pinkplanter: в четырехэтажном здании продается женская одежда от небольших тайских брендов, вещи которых раньше можно было купить только через инстаграм. Цены — в пределах 50–100 долларов за брюки или платье. Если задержитесь в районе площади Сиам на весь день, мы вас поймем.
Жарко? Отдохните в парке и поплавайте в бассейне
So Sofitel Bangkok: 2 North Sathorn Bangkrak
Отправляйтесь в парк Люмпини. Можно посидеть там у озера, наблюдая, как бодрые тайцы занимаются аэробикой на свежем воздухе. Но еще приятнее следить за жизнью парка сверху — из открытого бассейна на 10-м этаже дизайн-отеля So Sofitel Bangkok. Попасть туда может любой желающий. Все, что нужно, — купить билет за 20 долларов.
Из бассейна открывается характерный для Бангкока вид: зеленый оазис в обрамлении небоскребов. В 1920-х, когда парк только появился, его окружали простые одноэтажные здания, но теперь, почти сто лет спустя, высотки обступили Люмпини со всех сторон.
Отдохнули? Пора на велопрогулку
остров Bang Krachao
На пристани Кхлонг-Тоэй (Klong Toei) садитесь в лодку, которая довезет до парка на острове Банг-Крачао (Bang Krachao). В принципе, тут тоже можно провести целый день: возьмите напрокат велосипед (стоит копейки — 2 доллара в сутки) и исследуйте территорию. По выходным на Банг-Крачао работает плавучий рынок, на котором представители местной общины продают овощи, фрукты и разные традиционные сладости, а также жарят для гостей лапшу.
Погуляв по рынку, езжайте в ботанический сад Sri Nakhon Kuen Khan: здесь развита целая система коротких веломаршрутов, а по пути полно живописных мест для пикника. Если вдруг решите остаться в Банг-Крачао на ночь, рекомендуем поселиться в Bangkok Tree House — отеле прямо на берегу реки.
Загляните на фермерский рынок
Gateway Ekamai: Sukhumvit Road 982/22;
Habito Mall: Onnut 1/1, Soi Sukhumvit 77
Bangkok Farmers' Market продвигает идею экологически чистого производства и заодно пытается объединить фермеров со всей страны. Рынок работает каждые вторые выходные месяца и размещается поочередно на двух торговых площадках города. Первая — торговый центр Gateway Ekamai с магазинами японской косметики и одежды. Вторая — центр Habito с выдающимся фудкортом.
Узнать, где Bangkok Farmers' Market будет открыт в ближайшие выходные, поможет его сайт. На рынке попробуйте чизкейк из дуриана и захватите пару бутылок экстракта кокосового цветка. Обратите внимание на шампунь из листьев тайского каффир-лайма и посуду из бамбука.
Сходите в Музей современного искусства
MOCA Bangkok: Chatuchak 10220 Bangkok
Если в своих поездках вы составляете маршрут по красивым картинкам из пинтереста и геотэгам инстаграма, советуем поехать в музей современного искусства MOCA Bangkok. Его здание напоминает цельный гранитный камень с высеченными на фасаде узорами: при планировке архитекторы вдохновлялись цветками жасмина. Этот частный музей был построен на средства тайского миллионера Буунчай Бенчаронгула и считается одним из крупнейших в Азии. На пяти этажах выставлено более восьмисот работ ста тайских художников и скульпторов.
Поужинайте на территории производственного склада
Vivarium: 3675 Rama 4 10110 Bangkok
Другой пример впечатляющей работы тайских архитекторов — ресторан Vivarium. Дизайн-студия Hypothesis переделала старый производственный склад в красивое зеленое пространство, куда больше напоминающее оранжерею в ботаническом саду, чем общепит.
Архитекторы студии использовали при создании интерьера все что угодно: от перекрашенных строительных лесов и старых электрических щитков до сухих корней деревьев.
И напоследок!
WTF Cafe & Gallery: 7 Sukhumvit Soi 51
Закончите день хорошим коктейлем. Идите в WTF Cafe & Gallery. На первом этаже здесь смешивают коктейли, проводят поэтические чтения и играют диджей-сеты, на втором и третьем — выставляют работы бангкокских фотографов. Находится бар в Тонглоре (Thonglor) — одном из самых оживленных районов Бангкока. Так что, на случай если надоест тут, вокруг полно других клубов и баров.
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