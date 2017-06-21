Доллар снова по 60. Стоит ли ждать, что он вырастет еще сильнее?

21 июня курс доллара на Московской бирже впервые с начала года поднялся выше 60 рублей. Это хорошие новости для российских властей, потому что дорогой доллар означает дополнительные доходы для бюджета от продажи нефти за рубеж (она обычно продается за валюту, а средства в бюджет поступают в рублях). «Медуза» рассказывает, чем еще примечательна новая «психологическая отметка» и стоит ли ждать резкого скачка курса.

В июне 2017 года валютный рынок оживился. После рекордов конца 2014 года, а затем начала 2016 года (80 рублей за доллар) валютный рынок успокоился, а рубль хоть и медленно, но дорожал как по отношению к евро, так и к доллару. Торги в 2017 году начались у отметки в 65 рублей за доллар, затем национальная валюта укрепилась до 55 рублей за доллар. Падение американской валюты прекратилось, когда начала дешеветь нефть — впервые с августа 2016 года баррель Brent стал стоить меньше 46 долларов.

Правительству России такое положение дел на руку. Когда доллар приближался к отметке в 55 рублей, глава Минэкономразвития Максим Орешкин постоянно напоминал, что слишком крепкий рубль — это ненормально, то есть невыгодно для России. Ему вторили даже в министерстве промышленности: глава ведомства Денис Мантуров говорил, что курс в 62 рубля за доллар выгоден «для импортозамещения», а меньше — невыгоден.

Бюджет на 2017 год изначально был сверстан, исходя из среднего курса 67,5 рубля за доллар — так высоко американская валюта не поднималась с весны 2016-го. 21 июня Дума окончательно приняла поправки в этот бюджет, в них заложен средний курс 64,2 рубля за доллар — и это все равно намного больше, чем текущий курс.

В конце апреля принять меры по ослаблению рубля пообещал президент Владимир Путин, которому пожаловались бизнесмены: дешевый доллар делает менее выгодным экспорт и стимулирует импорт. «Мы, без преувеличения, думаем над этой проблемой каждый день. Если бы не было камер, я бы подробнее про это рассказал», — заявил глава государства.

Уговоры властей (они на финансовом языке называются «словесные интервенции») до сих пор не помогали. Февральские заявления Орешкина о слишком сильном рубле подняли курс доллара всего на две недели — после пиковых 59 рублей в середине марта он снова упал. Слова Путина в конце апреля повлияли на валютный рынок еще меньше: доллар ненадолго подскочил к 58 рублям, но потом опустился. Но теперь рост доллара (ослабление рубля) можно считать стабильным — с начала июня российская валюта постоянно падает в цене, потеряв уже шесть процентов.

Сильного падения рубля произойти не должно. Если, конечно, не повалятся цены на нефть. Аналитики крупнейших банков, опрошенные РБК, считают, что доллар к концу года не выйдет за рамки 57–65 рублей, но наиболее частые прогнозы — в районе 60 рублей. Минэкономразвития также ожидает, что при текущих ценах на нефть курс доллара к концу года достигнет 62 рублей. Базовый прогноз на тот случай, если баррель Brent упадет до 40 долларов, — 68 рублей за доллар.