Специально для проекта «Мы вышли из Кино» несколько участников трибьюта, приуроченного к 55-летию Виктора Цоя, сняли клипы. В этом материале — видео группы «Биртман» на кавер песни «Мы хотим танцевать».





БИРТМАН — МЫ ХОТИМ ТАНЦЕВАТЬ (feat. ЮРИЙ КАСПАРЯН) Группа КИНО Cover БИРТМАН

Дмитрий Наумов

Не скажу, что это можно назвать полноценным клипом. Специально для проекта «Мы вышли из Кино» мне, а также режиссеру Антону Сухареву и оператору Валерием Егоровым пришла идея взять видео с концерта «Биртман» в Петербурге и «разбавить» все это дело своеобразными, жизнеутверждающими вставками. На наш взгляд, получилось весело и задорно.