Феерия под сеты популярных ди-джеев Почему школьные выпускные в Москве так дорого стоят и что на них происходит

23 и 24 июня в России пройдут школьные выпускные. В Москве их будут отмечать не только в школах, но и на нескольких городских праздниках, организованных под патронажем правительства столицы — в Парке Горького, культурном центре «Зеленоград» и на Воробьевых горах. «Медуза» поговорила с выпускниками, их родителями, учителями и организаторами выпускных балов о том, сколько в 2017 году стоит главная школьная ночь и чего от нее ждать.

«Золотой» стандарт

В мае 2017 года министр образования России Ольга Васильева заявила, что чрезмерно пышные выпускные вечера, на которые родителям приходится брать кредит в банке — недопустимая практика, и ведомство намерено с ней бороться. Каким именно образом, Васильева не уточнила, но подчеркнула, что ни последний звонок, ни праздник, посвященный окончанию школы, не должны «напоминать роскошную свадьбу». Однако в некоторых случаях выпускной по затратам и организации процесса не только напоминает, но и оставляет позади свадебные торжества.

В феврале 2017-го музыкант Андрей Макаревич написал в фейсбуке, что выпускной его дочери Ани обойдется в «нечеловеческие деньги»; музыкант не назвал сумму, отметив лишь, что это «не 100 и не 200 тысяч рублей с ученика». Сама Аня рассказала «Медузе», что не собиралась идти на праздник, поскольку «в принципе человек достаточно закрытый»: «Мне интереснее отметить выпускной со своей семьей и друзьями, чем с классом, где у меня сложились нейтрально-приятельские отношения. И мне, конечно, не хотелось разорять семью на такую огромную сумму». Вместо этого Аня и ее отец решили потратить эти деньги на благотворительность — они поучаствовали во флешмобе #япомогаюлюдямсаутизмом в пользу фонда «Выход», а также перечислили деньги в благотворительный фонд «Вера».

«Нам кажется, лучше начать взрослую жизнь с доброго дела. А сорить деньгами мы научимся как-нибудь потом», — пояснил Андрей Макаревич. Его пост собрал 78 тысяч лайков и 21 тысячу репостов.

A post shared by Золотые Мечты (@zolotyemechty) on Feb 9, 2015 at 1:33am PST

Мама выпускницы Анна Рождественская рассказала «Медузе», что сумму в 200 тысяч рублей, названную родительским комитетом, предполагали потратить на аренду спа-отеля в 90 километрах от Москвы. «Часть родителей решила, что не стоит праздновать выпускной в городе, потому что все дети разбегутся, и лучше делать это либо под охраной в ГУМе (эту школу оканчивали дети его владельца Михаила Куснировича, поэтому он каждый год предоставляет выпускникам такую возможность), либо за городом. Я сразу сказала, что дочь в спа-отель точно не отпущу — там ведь будут не только школьники, но и просто люди, мужчины, приехавшие отдохнуть. И среди них будут 16-17-летние девчонки? Кроме того, нас с Аниным папой смущала сумма. Макаревич умножил 200 на 21 — столько человек учится в классе — и спросил: они что, Мадонну собираются в бассейне с шампанским купать?»

В комментариях у Макаревича оказалось немало людей, чьи дети также отказались от выпускных вечеров из-за их завышенной стоимости. Другие подписчики музыканта предлагали родителям выбирать «учебное заведение попроще», нежели частная школа «Золотое сечение», где учится Аня (стоимость месяца обучения в ней доходит до 55 тысяч рублей). «Я получила письмо от одного из членов родительского комитета, в нем было сказано, что слово „Золотое“ в названии школы обязывает, — говорит Анна Рождественская. — Люди, чьи дети здесь учатся, в состоянии потратить деньги на выпускной, а если у отдельных граждан таких денег нет, то эти граждане могли бы просто прийти и спеть. Обдумали письмо и решили на семейном совете, что Андрей споет, я спляшу, а Аня с шапочкой походит». Рождественская добавляет, что в комментарии на фейсбуке к ним с Макаревичем пришла заместитель генерального директора школы Дина Шехттман и написала, что их действия «рикошетом бьют по школе»: «Как будто мы в Путина стреляли, а не деньги на благотворительность перечислили».

В администрации «Золотого сечения» «Медузе» заявили, что «школа не имеет отношения к организации выпускных вечеров, этим занимается родительский комитет»; об этом же написал на своей странице в соцсетях заместитель директора по воспитательной работе Антон Ткаченко. С директором школы Ириной Нефедовой «Медузе» связаться не удалось: по словам администратора учебного заведения Вероники Ханиной, она находилась в летнем лагере за границей. Однако некоторые выпускники прошлых лет не согласились с официальной позицией школы, рассказав, что именно администрация школы рекомендует те или иные помещения для выпускного.

Красная дорожка

По словам исполнительного директора ивент-агентства «Золотые мечты» Анны Усаровой, за выбор места проведения выпускного чаще отвечают родители, но официальные представители школы иногда также в этом участвуют. «У нас есть три площадки: парк Немчиновка для тех, кто хотел бы отпраздновать выпускной на природе, ресторан „Шелк“ с шатром на крыше и „Турандот“ для тех, кто ценит комфорт, — рассказала Усарова. — Бронируют места обычно за год, но иногда люди обращаются к нам и за неделю — долго думали, где праздновать, недобросовестное агентство не смогло набрать достаточно участников и выкупить площадку, или просто класс недружный, поэтому от него осталась компания в пять-семь человек. Мы находим для них места».

В «Турандоте» помещаются 400 человек, билет стоит 17 тысяч рублей. Это достаточно высокая цена для московских ресторанов: отпраздновать выпускной можно практически на любой площадке столицы, в любом формате и за любые деньги — от полутора до 20 тысяч рублей с человека. Можно станцевать вальс в паре с артистом Большого театра в гостинице «Метрополь» — на «светском балу», плавно переходящем в «танцевальную феерию под сеты популярных ди-джеев столицы». Или же поучаствовать в бале-маскараде в Измайловском кремле. Или пройти по «голливудской красной дорожке» прямиком к возможности выиграть айфон.

A post shared by Liza (@zhuli97) on Jul 4, 2016 at 1:02pm PDT

В сумму, которую родители сдают на выпускной, входит аренда площадки, банкетное меню, охрана, медицинское сопровождение и развлечения. «Дни выпускных считаются одними из самых востребованных у поп-артистов дат в году, — рассказала „Медузе“ продюсер компании Zion music Ирина Щербинская. — Наши артисты — 5sta Family, Elvira T, Alekseev — могут объехать за ночь несколько площадок и дать 45-минутный концерт на каждой». По словам продюсера, такой формат удобен агентствам с финансовой точки зрения: если гонорар артиста составляет 300-400 тысяч, за заказ выступлений в нескольких местах в течение вечера продюсерский центр делает хорошую скидку. Такой формат подходит не всем; так, например, группа «Звери» на частных выпускных вечерах не выступает — только на общегородских праздниках, например, «Алых парусах» в Петербурге. «Мы не снобы и готовы, — говорит директор группы Лера Агапова. — Но наш гонорар составляет от 2,5 миллиона рублей. Для одной школы это просто дорого».

Щербинская говорит, что сами выпускники чаще хотят видеть альтернативных артистов, например, Фараона или Элджея — однако их 40-45-летние родители предпочитают попсовых, тех, кто «не поет про секс и наркотики». Но даже если родители вдруг захотят «условного Валерия Леонтьева», конечно, этого не будет, — уточняет Анна Усарова. «Мы проводим анкетирование среди выпускников, они пишут, кого из артистов хотели бы видеть на выпускном. В разные годы школьники выбирали Влада Соколовского, Егора Крида, „Челси“, „Пропаганду“, „Серебро“. Noize MC выступал у нас в 2010 и 2011 годах, пока не перешел из категории популярных в топовую — потом у него повысился гонорар и он стал нам не по карману».

Забавы средневековой Москвы

Музыкальные вкусы школьников стараются учесть не только частные организаторы праздников, но и московское правительство. На сайте «Активный гражданин» выпускники который год сами выбирают, кто будет выступать перед ними в Парке Горького. «В 2016-м моя дочь была в восторге. Lʼone — наше все!» — написала на форуме одна из мам. В 2017-м выступит рэпер Мот, но большинство артистов — поп-исполнители: Глюкоза, Егор Крид, группа «БандʼЭрос» и другие. Правительство Москвы также пообещало выпускникам блогеров Макса Брандта, Диму Масленникова и ТилльНяшку, у которых можно взять автограф.

В 2016 году на городском празднике выпускников в Парке Горького концерт шел всю ночь. Выступали артисты от певицы Бьянки и ГлюкʼоZа до Tesla Boy и группы «Градусы» Сергей Фадеичев / ТАСС

Кроме того, на главном городском выпускном будут: бал, посвященный 870-летию столицы, «славянские игры и забавы средневековой Москвы», инсталляции, «рассказывающие о нелегкой жизни москвичей в годы войны», песни под гитару, мастер-классы по танцам в стиле 1980-х и выступление мэра столицы Сергея Собянина в полночь. Родители выпускников смогут переждать гуляния детей в специальной зоне отдыха — ее устроят в летнем кинотеатре «Пионер».

Вход в парк, на Воробьевы горы и в культурный центр «Зеленоград» — то есть на площадки, рекомендованные правительством Москвы — как и в предыдущие четыре года, бесплатный. Но только для учеников тех школ, чья администрация успела отправить до 1 июня заявку организаторам — министерствам культуры и образования столицы. По словам руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, в 2017 году на выпускной в Парке Горького зарегистрировались 18 тысяч 428 выпускников из 352 школ. Министр подчеркнул, что на этот раз школьников на три тысячи больше, чем в прошлом году, «потому что очевидно, что это правильная реакция на ту большую концертную программу, которую, с учетом мнения самих выпускников, мы формируем — для того чтобы было интересно, разнообразно, насыщенно».

Правда, насладиться полной программой в прошлые годы успевали не все: на вход в Парк Горького в прошлом году собралась пробка. «Надо простоять большую очередь, а внутри разойтись по округам, — рассказывала в ролике на своем ютьюб-канале блогер и выпускница 2016 года Анна Драничкина. — Мы пропускаем все самое интересное. Там салют, а мы все еще в очереди!»

Безопасность на пруду

Все школьные праздники официально являются безалкогольными, их меню утверждает «Роспотребнадзор». «Есть ограничения, связанные с тем, что это школьники, и мероприятие проводится летом, — говорит Анна Усарова. — Нельзя включать в меню грибы, нельзя салаты с майонезом, острое, жареное, газировку, нельзя кофе, яйца и пирожные с кремом. Перед выпускным устраиваем собрание, рекомендуем не наливать детям даже на вручении аттестатов». Участковый Сергей (имя изменено по его просьбе), сопровождающий школьников на городских выпускных вечерах четвертый год подряд, говорит, что выпускники нередко пытаются пронести алкоголь с собой. «Способы смешные и дикие — например, пока едем из Парка Горького в ресторан, они ухитряются перелить коньяк в упаковку из-под майонеза, а потом примотать ее к ноге. Не учитывают только, что упаковка изнутри — в фольге, поэтому на рамке звенит».

За безопасностью школьников на выпускных пристально следят не только родители и учителя (хотя не везде преподавателям разрешают веселиться с их подопечными). Министр образования Москвы Александр Кибовский отметил, что территорию парка проверят, а на празднике будут присутствовать 220 сотрудников полиции, 400 сотрудников внутренних войск, 100 сотрудников частных охранных организаций, а также дежурить пять нарядов скорой помощи. Агентства стараются заручиться поддержкой МЧС и даже речной полиции.

«Ходили слухи, что выпускные нельзя провести на прогулке по Москве-реке, — говорит Наталья Ильина, старший менеджер агентства „СВ-сервис“. — Это неправда. Торжественная часть — зона ответственности школы, все остальное, будь то ресторан, полет на воздушном шаре, поездка на теплоходе или путешествие в Сочи — личное дело родителей и их ответственность. Учителя даже не могут передать нам деньги за вечер, как раньше». Такая речная прогулка с фуршетом, дискотекой и фотосъемкой обойдется родителям каждого выпускника в четыре-пять тысяч рублей.

Владимир Астапкович / ТАСС

Именно безопасность волнует родителей выпускников больше всего — после стоимости выпускного. «В нашу школу пришла бумага из мэрии, в ней мэр Реутова Сергей Юров рекомендовал провести городской выпускной бал на пруду, — рассказала „Медузе“ Ирина (имя изменено по ее просьбе), мама выпускника из Подмосковья. — Пообещали салют, дискотеку, интересную программу. Некоторые родители согласились, а я и еще несколько мам взбунтовались: не было никакой информации о том, сколько человек их будут охранять — а ведь ночь, 400 человек из 10 школ, дети на шпильках, кто-то наверняка выпьет, что будет, если этот кто-то упадет в воду? И кто его будет ловить, родители?» В итоге родители провели в классе анкетирование и вместе с детьми отказались от участия в празднике.

Но отбиться от городского или областного выпускного не всегда легко. Реутовским школьникам предлагали отметить окончание школы и в парке «Патриот» по Минскому шоссе; только дорога в одну сторону заняла бы два часа. «В качестве стола для выпускников там — полевая кухня с кашей и мясом, гамбургеры от 150 рублей, вода тоже за деньги», — говорит Ирина. По ее словам, когда родители попытались отказаться и от такого сценария, их начали «прижимать». Ирина рассказывает, что такое случалось не только в их школе: «Друзья говорят, у них было хуже — некоторые директоры запугивали тем, что не отдадут аттестаты, угрожали даже закрыть все рестораны в округе».

«Как у Ким Кардашьян»

Даже если выпускник выберет бесплатную вечеринку в городском парке, траты все равно будут: придется оплатить услуги фотографа или видеооператора (их услуги стоят от трех до 20 тысяч рублей за ночь на весь класс) и кейтеринг — от пятисот до трех тысяч рублей с человека для фуршета в школе. Но к стоимости любой официальной программы добавляется чуть ли не главный ее пункт — праздничный наряд, который может обойтись и в несколько десятков тысяч рублей. Тем более что за последние годы стандарты красоты в этой сфере серьезно выросли, а многие выпускницы мечтают стать «королевой бала».

В 2017 году образ на выпускной порой не уступает свадебному: для девушек это включает не только платье, но и аксессуары, макияж и укладку. Помочь (а на самом деле усложнить) выбор стараются многочисленные публикации в глянце, бьющие точно в целевую аудиторию. «Эффектный наряд на выпускной-2017 — любимый асимметричный силуэт с голливудских ковровых дорожек», сообщает сайт Elle.ru в материале «Как одеться на выпускной в 2017 году?» «Ошибиться с выбором нельзя — образ должен получиться не только модным, но и очень индивидуальным. Ведь именно он останется не только в личной памяти, но и на множестве фотографий и видео, которые будут снимать в этот день», предупреждает женский онлайн-журнал «Модница».

Впрочем, способы сэкономить все-таки есть. Подходящий наряд можно заказать в крупном интернет-магазине — например, Asos предлагает 1641 платье «для выпускного» — от лаконичного коктейльного платья за 894 рубля до атласного платья в пол с бантом и шлейфом за 16 тысяч рублей. Но и тем, кто хочет платье «как на красной дорожке», не стоит отчаиваться: даже вечерние наряды можно найти со скидкой и купить за четыре-пять тысяч рублей то, что стоило вдвое дороже. Можно сшить платье и по индивидуальному заказу — дешевле это вряд ли выйдет, но такого наряда точно не будет больше ни у кого. «У нас есть знакомая портниха, дочка просто покажет ей фотографию платья, которое хочет — и сошьем, — рассказывает Дарья, мама 15-летней Аси. — Думаем уложиться в пять тысяч рублей».

Юношам и их родителям чуть попроще: тут пригодится универсальный «официальный костюм» на все случаи жизни. Тех же, кто хочет выделиться, ждут ощутимые траты: например, небанальный костюм-тройка на Asos стоит от 13 тысяч рублей; эксцентричный мужской блейзер в пайетках обойдется почти в семь тысяч.

A post shared by Прокат платьев и одежды👗Москва (@dress_vs_stress) on Mar 7, 2017 at 4:19am PST

Для тех, кому не по душе масс-маркет или у кого нет времени шить, есть возможность взять платье или смокинг в аренду. Во многих городах имеются сервисы, предоставляющие торжественную одежду напрокат — правда, стоимость наряда в прокатных сервисах иногда сопоставима с ценой нового платья и колеблется от двух до 12 тысяч рублей за двое суток. «У нас сейчас уже забронировано 60 платьев на 23–24 июня, — рассказала „Медузе“ администратор Dress Up Bar Полина Маркина, — но еще много вариантов осталось, с размерами только туговато, популярные 46 и 48 каждый год быстрее всех разбирают».

К этому надо добавить макияж и прическу для выпускниц. Они обойдутся родителям в тысячу — восемь тысяч рублей: цены зависят от престижа визажиста или салона и пожеланий клиентки. Все тренды здесь тоже родом из глянца и инстаграма: в почете локоны, «смоки» и блестки. «Приходит к нам школьница и говорит: сделайте мне так, как у Ким Кардашьян, и показывает фотографию Кардашьян, у которой совсем другая кожа, и снята она в свете софитов, с лучшего ракурса, — говорит „Медузе“ Татьяна Дульская, визажист M.A.C. — Может и скандал потом устроить, что получилось не так, как она себе представляла за свои немаленькие, в общем-то, три с половиной тысячи рублей».

Лимузин для детсада

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин в разговоре с Национальной службой новостей сказал, что выпускной не должен превращаться в ярмарку тщеславия. «Если в классе большинство людей обеспечены и хотят особое торжество, это их право. Но я считаю, что лучше всего, если выпускной будет проводиться в школе», — отметил Смолин. Согласиться со словами зампреда готовы не все родители — выпускные отмечают с помпой не только в одиннадцатом, но и в девятом и четвертых классах. Выпускные теперь есть даже в детском саду.

Мама дошкольника Татьяна Зверева написала в фейсбуке, что в их садике родительский комитет решил заказать для детей лимузин для прогулок по Москве — за семь тысяч рублей с ребенка. «На мой резонный вопрос о целесообразности лимузина мне сказали, что я должна подчиняться решению общественности». В комментариях выяснилось, что заказ «детского выпускного лимузина» в Москве — не редкость. «У нас был выпускной из начальной школы. Лимузины и вечеринка в „Золотых мозгах“. Худшее, что с нами было — это поездка с детьми в этом лимузине, — написала Елена Романова. — Крики, вопли, газировка, теснота, духота, укачало еще некоторых. Автобус был бы комфортнее. Но есть и плюсы — сын при виде лимузинов теперь кривится и говорит — дурацкая машина».

Несмотря на заявления официальных лиц о том, что выпускные стали слишком помпезными и надо быть поскромнее, индустрия не намерена сдавать обороты. Бронировать места на любой выпускной-2018 начинают уже сейчас — через месяц цены на вечеринки, которые состоятся в следующем году, вырастут. «В начале июня родительский комитет прислал нам официальную бумагу с предложением провести выпускной в „Президент-отеле“, — рассказывает Светлана, чья дочь оканчивает школу в следующем году. — Цену назвали в 14,5 тысячи рублей, однако сказали, что если мы затянем и оплатим первый взнос в три тысячи рублей позднее 1 июля 2017 года, праздник обойдется уже в 17,5 тысячи».