«Мы вам помогаем, вы нам помогаете» В Госдуме прошел совет блогеров. Обсуждали, как часто надо делать селфи

19 июня в Госдуме прошло заседание совета блогеров. Месяцем ранее, 22 мая, с трибуны парламента выступила видеоблогер Саша Спилберг — она рассказала депутатам о современной молодежи (в частности, заявив, что не является «сторонницей крайностей» вроде «митингов по поводу того, что кто-то носит желтые кроссовки»). После этого самый молодой депутат Госдумы Василий Власов — ему 22 года — инициировал создание совета. На встречу пришли дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова, авторы видеоблогов «Big Russian Boss» и «Лиса рулит», а также паблика «Лентач». Помимо Власова совет посетили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вице-спикер Госдумы Петр Толстой из «Единой России». О заседании рассказывает спецкор «Медузы» Таисия Бекбулатова.

Темы для обсуждения были обозначены так: «установление формата работы с представителями русскоязычного сегмента интернета», «актуальные проблемы, волнующие интернет-пользователей» и «предложения и изменения в действующее законодательство в сфере IT-индустрии». Первым слово взял лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он заявил, что сам не силен в соцсетях, но выросло поколение, для которого «это норма». Блогерам, которые решат войти в совет на постоянной основе, он пообещал чистые и теплые помещения в Госдуме — где их не «накроет» полиция, как это может случиться, если они будут собираться в другом месте. Жириновский объяснял молодым людям, что «полиция может не разобраться», а в Думе блогеры будут «под охраной ФСО». «Мы вам помогаем, вы нам помогаете», — сделал предложение он. Среди вопросов, которыми могли бы заняться блогеры, Жириновский назвал «зараженные арбузы» (потому что в них нитраты), а также предложил собравшимся посчитать, у кого в России «больше всего селфи» и у кого «больше всех интеллект». Кроме того, он попросил помочь ему с президентской кампанией. «Повлияйте на выборы-2018, сделайте все, чтобы я стал президентом. Я вам пенсии обещаю», — сказал он.

Петр Толстой выступил противоречиво. Он сообщил присутствующим, что депутаты — это не «забронзовевшие жуки», они даже пользуются планшетами на заседаниях. «Мы все понимаем про интернет, даже лучше, чем вы понимаете про Госдуму», — сказал он. Госдума «не хочет надзирать», заявил Толстой — и добавил, что депутатам просто нужна «прямая коммуникация» с блогерами, поскольку в силу возраста многие из законодателей «не очень разбираются в интернете». «Они в другом сильны», — заверил он. Толстой сообщил, что совет блогеров в Госдуме будет создан при комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. «Мы будем стараться сделать такую площадку на регулярной основе», — отметил вице-спикер.

Пока совет блогеров был созван в формате частной инициативы Василия Власова. 30 мая депутат обращался к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой создать такой совет при Госдуме на постоянной основе, но Володин отнесся к идее скептически. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и вовсе сказал, что Власов «хочет повысить свою цитируемость».

Депутаты даже не смогли объяснить, по какому принципу будет определяться состав совета. Василий Власов отметил, что зовет всех (от главного редактора Sports.ru и успешного видеоблогера Юрия Дудя до миллиардера и автора видеообращений к Алексею Навальному Алишера Усманова). Владимир Жириновский настаивал, что состав должен быть ограничен, иначе никто друг друга не услышит. Впрочем, даже в этот раз на совет пришли не все, кого приглашали; тот же Дудь отметил, что не намерен посещать это «комсомольское собрание».

Среди собравшихся преобладали лояльные власти люди. Директор паблика «Селфи» «ВКонтакте» Егор Яковлев объяснил это тем, что среди видеоблогеров «существует скепсис» по отношению к Госдуме и «он сказался на итоговом составе участников».

Блогер Константин Ткаченко (он ведет аккаунт Kremlin Russian в инстаграме: больше 850 тысяч подписчиков, цитаты первых лиц государства и их фотографии) сказал, что многие приглашенные не пришли, потому что [у видеоблогеров] в ютьюбе — «оппозиционная аудитория» и пришедших просто «не поймут». «У них там будет все забито комментариями „Ты продался“», — объяснил он. Видеоблогер Елена Лисовская в ответ заявила, что у нее в комментариях «нет никакого негатива», а оппозиционная аудитория у других блогеров — это просто ненаигравшиеся «детки».

Елизавета Пескова большую часть встречи просидела молча. Свое отношение она высказала только по поводу предложения Владимира Жириновского определить рекордсмена по селфи. Пескова сообщила, что «вообще делает селфи очень редко».

Депутаты несколько раз повторили, что не собираются ни на кого «давить», призывали к дискуссии, приглашали в том числе оппозиционных блогеров поучаствовать в будущих встречах. Впрочем, под конец Владимир Жириновский не сдержался и все-таки заявил, что «[оппозиционер Алексей] Навальный — это начало оранжевой революции» и государство иногда должно превентивно наказывать граждан, «как родители превентивно наказывают ребенка».