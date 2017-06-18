Ковыряться в носу опасно Фрагмент книги Дарьи Саркисян «Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель»

В издательстве «Индивидуум паблишинг» вышла книга «Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель» журналистки «Медузы» и автора телеграм-канала о доказательной медицине «Намочи манту» Дарьи Саркисян. В книге собраны разнообразные советы о том, как правильно чистить уши, ходить в туалет, обращаться с продуктами и сидеть за компьютером. А еще вы узнаете, чем грозит многолетняя накипь в чайнике и правда ли, что новенькая микроволновка пытается вас убить. С разрешения издательства «Медуза» публикует главу «Как умываться».

Уши

Та треть наружного слухового прохода, которая располагается ближе к ушной раковине, полна ушной серы. Она защищает внутреннюю часть уха от грязи, мелких насекомых, бактерий и т. д. Когда мы жуем и говорим, сера движется к, скажем так, выходу, где ее можно легко смыть. И поэтому оториноларингологи без каких-либо сомнений утверждают: чистить уши надо только снаружи, нельзя лезть внутрь ничем «меньше локтя», как выразился в разговоре с журналистом Time оториноларинголог, профессор Оксфордского университета в Англии Мартин Бертон.

Только 5% людей нуждаются в регулярной (раз в полгода-год) профессиональной чистке, потому что серы у них слишком много и она снова и снова образует пробки. Да, конечно, многим очень приятно использовать ватные палочки. Кажется, что они помогают очищать организм от грязи, но на самом деле они могут привести как минимум к трем малоприятным проблемам:

Травма. В 19% случаев предметы, которые оказываются в ухе и которые может достать только врач, это ватные палочки. Повреждение барабанной перепонки тоже иногда случается у любителей ватных палочек, и за этим может последовать операция. Сухость и зуд. Нежная кожа слухового прохода без защитного слоя становится раздраженной, и вы начинаете ее чувствовать. Серная пробка. С помощью ватной палочки очень удобно утрамбовывать серу в области барабанной перепонки. Люди думают, что очищают слуховой проход, но на самом деле приближают тот момент, когда из-за пробки ухудшится слух или даже возникнет боль и придется идти к врачу.

Безусловно, можно понять тех людей, которые, несмотря на то, что все прекрасно знают, каждое утро тянутся к ватным палочкам. Можно понять и посочувствовать. Верьте в себя, у вас все получится: когда-нибудь вы сможете провести день без засовывания ватной палочки в ухо. Попробуйте для начала перейти на палочки с ограничителями. Это будет шаг в верном направлении.

Нос

Есть много людей, для которых ковыряние в носу примерно так же приятно, как ковыряние в ушах ватными палочками. И снова приходится кого-то расстраивать: лучше не лезть в нос вообще, а если лезть, то чистыми руками и особо там не задерживаться. С пальцами можно занести бактерии, которые вызовут инфекцию в ноздре или уже в синусах (пазухах). В интервью VICE, озаглавленном «Мы спросили эксперта, можно ли умереть из-за ковыряния в носу?», , доцент Медицинского центра Стенфордского университета (США) Зара Пател объясняет, что теоретически, если занести патогенные бактерии, ковыряя в носу грязными пальцами, можно получить синусит (воспаление придаточных пазух носа), редкое осложнение которого — менингит (воспаление оболочки головного мозга). Ну, а менингит может закончиться смертью. К счастью, как вы понимаете, вероятность этого минимальна, но на пути от ковыряния в носу грязными руками до смерти много промежуточных и довольно неприятных остановочных пунктов. Кроме инфекции, бывают и другие последствия. «У многих пациентов привычка лезть пальцами в нос привела к образованию стойких перфораций носовой перегородки и кровотечениям», — говорит оториноларинголог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации (Москва) Ксения Клименко.

Как справляться с тем, что накопилось в носу, — зависит от того, что именно накопилось. По словам профессора, директора отделения ринологии Больницы Пенсильванского университета (США) Джеймса Палмера, «нос очищается самостоятельно. В норме его не нужно чистить. Но нет ничего страшного в том, чтобы высморкаться, если сухая слизь и грязь застряли в носу». «Аккуратного высмаркивания должно хватить большинству людей, — подтверждает профессор Медицинского Центра Стенфордского университета, ринолог Питер Уон. — Активно ковырять в носу — не очень хорошая идея. Лор-врачи рекомендуют в качестве альтернативы использовать солевой раствор». Джеймс Палмер и Ксения Клименко советуют то же своим пациентам, если у тех активно образуются корки.

Если у вас есть, чем высморкаться, то лучше делать это сначала одной ноздрей, потом другой, и без фанатизма. Когда сморкаешься, возникает сильное давление, что может привести к забросу слизи в придаточные пазухи носа. Если при этом уже есть воспаление и много патогенных бактерий, то активное сморкание приведет к распространению заболевания.

Кожа

Чтобы правильно умываться, для начала нужно выяснить, какой у вас тип кожи, и за этим лучше отправиться к врачу. В зависимости от типа кожи нужно выбрать средство для умывания, но оно в любом случае должно быть мягким, без мыла и спирта, чтобы не вызывать раздражения. Есть, кстати, такое мнение, что, если использовать слишком агрессивные средства, то кожа будет реагировать очень остро и станет жирная-прежирная. Это неправда. Но если есть какое-то заболевание кожи (например, акне), то чрезмерно активное умывание может ухудшить ее состояние.

Существует немало средств для умывания, которые обещают избавить от черных точек. Черные точки — это комедоны (открытые угри), то есть сальная пробка в волосяном фолликуле, которая из-за контакта с кислородом окислилась и стала черной, плюс там есть , — то есть это не грязь, которую можно смыть. Справиться с черными точками можно, если использовать средства с пероксидом бензоила (ищите в аптеке) или 0,5–2%-ной салициловой кислотой. Делать это нужно 4–8 недель как минимум.

Есть еще средства, которые обещают сузить поры. Это в большой степени лукавство. Чтобы пора казалась меньше, ее не должна распирать пробка из кожного сала и клеток кожи. Если повезет, с этим справятся все те же пероксид бензоила и салициловая кислота. Но эффективно избавляются от пробки только ретиноиды — лекарственные препараты, в супермаркете их можно не искать. Другими словами, невозможно засунуть в средство для умывания какое-то чудо-вещество, которое за считаные дни уберет пробки и сделает поры меньше, чем считает нужным ваша кожа.

Утром средство для умывания использовать совсем не обязательно — можно только вечером. (Кстати, умываться нужно не больше двух раз в день и еще тогда, когда вы вспотели.) Вечером, если есть макияж, его лучше снять: средство для умывания не уберет его достаточно хорошо. Но ограничиться этим нельзя: средство для снятия макияжа тоже нужно снимать — средством для умывания (да, все непросто).

Чтобы умыться, кроме теплой (не горячей!) воды и специального средства, вам понадобятся только руки. Лучше не использовать щеточки или какие-то дополнительные приспособления, а также скрабы: кожа сама справится с очисткой от лишних клеток, все остальное, скорее, приведет к раздражению и ухудшению состояния кожи, особенно если есть воспаление. После умывания и неагрессивного вытирания полотенцем можно увлажнить кожу, если есть такая необходимость. Тут, опять же, все зависит от типа кожи (жирная, между прочим, тоже нуждается в увлажнении). В крайнем случае, когда она очень сухая, используются средства на основе масел. Но вообще масло помогает развитию акне, поэтому всем подряд наносить такие кремы не стоит. Увлажнять чувствительную кожу лучше с помощью средств, не содержащих отдушки, красители и кислоты.

Отдельно хочется рассказать о выборе косметики. Конечно, вдаваться здесь в подробности об ингредиентах (коэнзимах, витаминах, растительных экстрактах и др.) нет никакой возможности. Но очень хочется предупредить: не ведитесь. Дороже — не значит лучше. То, что звучит наукообразно, совершенно необязательно хотя бы каким-то боком касается науки. Есть такой замечательный термин — «космецевтика». Это косметические средства, которые, как утверждается, оказывают какой-то положительный эффект на организм. Но в странах с развитой медициной лекарства перед тем, как попасть на рынок, должны доказать свою эффективность и безопасность. Волшебные кремы доказывают только безопасность, поэтому производители могут обещать на упаковке что угодно. В книге «Обман в науке» знаменитый британский врач и борец с лженаукой Бен Голдакр пишет: «В классическом случае косметические компании берут теоретическую книжную информацию о том, как работают клетки на молекулярном уровне или что происходит с клеточной культурой в чашке Петри, а затем представляют дело так, что именно этот процесс и работает на вашу привлекательность. „Этот молекулярный компонент, — пишут они цветисто, — играет ключевую роль в формировании коллагена“. Это чистая правда (и это относится ко многим аминокислотам, которые ваш организм использует для сборки белков в суставах, коже и т. д.), но нет оснований считать, что у кого-нибудь существует дефицит этого вещества или что, если вы им намажетесь, это положительно отразится на вашем внешнем виде. Чаще всего эти вещества плохо впитываются через кожу, потому что ее задача — быть относительно непроницаемой».

UpToDate (авторитетная база знаний для врачей) и Австралийская коллегия дерматологов на стороне Голдакра: они пишут, что эффективность космецевтических средств не доказана. Поэтому, если речь идет об «инновационной разработке» и экстрактах экзотических (иногда несуществующих) растений, то эту информацию нужно обязательно проверить, покопавшись в научных статьях и рекомендациях.