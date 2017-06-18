«Газель Смерти в Украине». Препринт панк-комикса о дружбе народов

«Газель Смерти» — это разваливающийся микроавтобус, на котором водитель и панк-энтузиаст Денис Алексеев за последние семь лет провез по Европе и России не один десяток российских и зарубежных групп совершенно разного калибра. «Газель Смерти» постоянно ломается, путешествия в ней сложно назвать комфортными, но к Алексееву не первый год выстраиваются в очередь музыканты, чтобы отправиться в тур именно на его машине; «Газель» давно стала частью истории панк-сцены в России и обросла легендами.

Часть из них Алексеев и художник Петр Psymuline задокументировал в комиксе «Gazelle of Death: Невероятно правдивые истории о подвигах и похождения мистического дирижабля, также известного как „Газель Смерти“». Сейчас Алексеев и Psymuline подготовили новый выпуск — о турах «Газели» по Украине уже после того, как отношения между странами стали открыто враждебными. «Газели Смерти» необходим ремонт, Алексеев собирает необходимую сумму на сервисе Planeta.ru, там же можно купить и выпуск комикса об украинских приключениях. «Медуза» представляет первые шесть страниц нового комикса и рассказ Дениса Алексеева о нем.

Владелец «Газели смерти» и главный герой комикса Денис Алексеев: «Газель Смерти в Украине» — это сразу несколько историй, случившихся с разными группами, но как будто с одной. С момента начала вооруженного конфликта нам было важно показать людям Украины, что мы не враги, а машина с российскими номерами может привезти на их землю не только оружие и солдат, но и рок-группу, то есть праздник. Кажется, это получилось. С 2015-го «Газель Смерти» около десяти раз съездила в Украину, проехала ее вдоль и поперек и нигде не встретила ни агрессии, ни неприязни. Напротив, многие хотели накормить рокеров, дать ночлег, помочь с ремонтом вечно разваливающегося агрегата, замутить бизнес, влюбиться, и, в общем, тоже показать, что они не враги.

23 июня в московском клубе Fassbinder состоится концерт в поддержку «Газели Смерти».