Кубок конфедераций: стоит ли его смотреть? Шесть причин следить и столько же — не следить за репетицией чемпионата мира по футболу в России

17 июня в России начинается Кубок конфедераций. Это футбольный турнир, в котором участвуют чемпионы своих континентов, обладатель Кубка мира и хозяин предстоящего чемпионата мира. Многие команды привозят на Кубок конфедераций полурезервный состав, но в условиях, когда национальные чемпионаты закончились, а посмотреть футбол хочется — это вполне достойное зрелище. Спортивный обозреватель «Эха Москвы» Алексей Дурново объясняет, что такое Кубок Конфедераций и зачем он нужен.

Шесть причин следить за Кубком Конфедераций

1. Суперзвезды

Скажем прямо, интерес к Кубку конфедераций напрямую зависит от того, кто в нем участвует. Четыре года назад тут собралась мощнейшая компания: Бразилия, Испания, Уругвай, Италия, которые на четверых 12 раз выигрывали чемпионат мира.

В России на Кубке конфедераций состав будет скромнее, топовые команды — Германия, Чили, Мексика и Португалия. Титулов у них поменьше, зато в составах много звездных игроков. Главным из них будет, конечно, Криштиану Роналду. Но он не один. Компанию португальцу составят Артуро Видаль («Бавария»), Алексис Санчес (пока «Арсенал»), Клаудио Браво («Манчестер Сити»), Пепе («Реал»), Хавьер Эрнандес, он же Чичарито («Байер»), Андре тер Штеген («Барселона») и Юлиан Дракслер («ПСЖ»). В общем, набирается!

В качестве бонуса добавим австралийца Тима Кейхила. Ему 37 и играет он в клубе «Мельбурн Сити», но если в середине нулевых вы следили за английской премьер-лигой, то наверняка его помните.

Top 5 Goals- Tim Cahill Timmy Cahill The God

2. Будущие звезды

Сборная Германии привезла на Кубок конфедераций резервный состав, но даже с ним чемпионы мира — фавориты турнира. Есть немалая вероятность, что в команде собраны те, кем мы будем восхищаться через несколько лет. Вот кого стоит запомнить: 21-летнего полузащитника Юлиана Брандта, его ровесника — нападающего Тимо Вернера, 22-летнего хавбека Леона Горецка, 20-летнего защитника Беньямина Хендрикса. В качестве старшего тут Йозуа Киммих, которому тоже 22, но он практически игрок основного состава «Баварии» и уже выступал на чемпионате Европы.

Чтобы в списке будущих звезд были не только немцы, добавим юного мексиканского нападающего Ирвинга Лосано по прозвищу «Взрыв» и португальца Андре Силву, которого называют вторым Криштиану Роналду. Справедливости ради, так, наверное, будут называть каждого талантливого португальца в ближайшие сто лет, но, в данном случае, это сделал сам Криштиану: «Когда я закончу карьеру, у Португалии все будет в порядке, потому что у нее есть великий нападающий Андре Силва», — его слова. Кстати, Силва только что стал игроком «Милана».

ANDRE SILVA — Welcome to Milan — Sublime Goals, Skills & Assists — 2017 (HD) ScoutNationHD

3. Криштиану Роналду будет бороться за трофей, которого у него пока нет

Тут все просто: лучший игрок мира одержим трофеями. Он выиграл все главные клубные турниры, в которых участвовал — и во всех них собрал еще и индивидуальные призы. В 2016-м он наконец победил и на уровне сборных, завоевав золотые медали Евро. Так что теперь ему не хватает только Кубка конфедераций и Кубка мира.

4. На турнире выступит сборная России

Последний официальный матч сборная провела год назад — 20 июня 2016-го. Все, что игралось с тех пор, — товарищеские игры, не имеющие турнирного значения. Станислав Черчесов тасовал состав, менял схемы и пробовал молодежь — теперь пора посмотреть, что получилось. Россия впервые за долгое время играет большой турнир без пары центральных защитников Сергей Игнашевич — Василий Березуцкий, перед Кубком конфедераций травмы получили Артем Дзюба и Роман Зобнин. В общем, нельзя сказать, что сборная России обязательно будет интересно играть, но вот последить за ней будет интересно точно.

5. Россия покажет новые стадионы

Кубок Конфедераций пройдет в Москве, Петербурге, Казани и Сочи. Из четырех стадионов, которые принимают турнир, в полном порядке один — «Открытие Арена» в столице. На остальные — в том числе на тот самый петербургский «Крестовский» («Зенит-Арена») — поглядеть будет любопытно.

6. Видеоповторы

Свершилось! Футбол после многолетних споров согласился внедрить систему видеоповторов. То, что уже давно есть в баскетболе, хоккее, регби и даже крикете. ФИФА, по не вполне ясным причинам, не позволял судьями отсматривать спорные эпизоды на повторах. Все изменилось в январе 2016-го, теперь это называется «Система видеопомощи арбитрам». Пока ее тестировали в Кубках Голландии и Германии, а также на клубном чемпионате мира. Теперь увидеть, как работает эта система, сможет и широкая публика.

Шесть причин пропустить Кубок Конфедераций

1. Турнир разминочный

Кубок Конфедераций важен, в первую очередь, для организатора чемпионата мира — он может все протестировать, а за следующий год исправить ошибки. Народу приедет немного, матчей будет меньше, но станет ясно, что и как работает. При этом самим участникам Кубок Конфедераций совсем не так интересен, как ФИФА и оргкомитету грядущего ЧМ. Многие футболисты с радостью отдохнули бы, потому что кое у кого сезон начнется уже в конце июля. Именно поэтому Германия едет в Россию резервным составом. Отсутствие Мюллера, Озила и Крооса — это сигнал всему миру: «Ребята, ничего особенного, Кубок Конфедераций не самое важное мероприятие, и ты ничего не потеряешь, если пропустишь его».

2. Не те участники

При всем уважении к сборным Австралии и Новой Зеландии турнир никак нельзя назвать «топовым». Из 10 самых сильных сборных мира по версии ФИФА в Россию приедут три, причем Германия — резервным составом, а Чили явно переживает спад.

3. Одна половина участников заведомо слабее другой

Чили, Португалия, Мексика и Германия — не самая яркая комбинация фаворитов, но беда в том, что прочие конкуренты заведомо слабее. Австралия, которая едет в России в ранге чемпиона Азии (не удивляйтесь), очень слаба. С момента чемпионства прошло два года, и сборная просто постарела. Сейчас она рискует не попасть на чемпионат мира, потому что в своей отборочной группе не всегда справляется с командами уровня Ирака и Таиланда. Еще хуже обстоят дела с Новой Зеландией. В Океании ей попросту не с кем играть. Новозеландцы, конечно, обыгрывают команды вроде Новой Каледонии и Островов Кука, но оказываются несостоятельны в матчах с более серьезными соперниками.

4. Мало народу

Главный кайф больших футбольных турниров уровня сборных — болельщики. К тебе в гости приехал весь остальной мир. На месяц ты погрузился в атмосферу крупного международного аэропорта. Это, по-своему, очень здорово. Кубок конфедераций такого ощущения не даст, даже в странах-участницах турнир большого ажиотажа не вызвал (за исключением Мексики и Португалии). Зато ограничения будут как на настоящем чемпионате мира.

5. Тупой официоз

Несколько недель назад в Сочи прошел парад-карнавал, посвященный Кубку конфедераций. Некоторых его участников нарядили в костюмы, связанные со сборными, которые приедут на турнир. Камерунца изобразили со связкой бананов. После этого в сочинскую администрацию пришло несколько жалоб от африканских студентов, которые учатся в ВУЗах краснодарского края.

Кубок конфедерации нужен чиновникам — и устраивают его чиновники по своим представлениям о прекрасном. Бессмысленного официоза и пафоса вокруг Кубка Конфедераций будет очень много и он, конечно, будет раздражать.

6. Много денег

Если вас заботит распределение денег из бюджета, то Кубок конфедераций будет вас заведомо раздражать. Отбить затраты на него невозможно, даже если воспринимать его как репетицию к чемпионату мира (пока это удалось только Германии в 2005-м).