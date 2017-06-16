Вижу новости про «выездные визы» для иностранцев. Это правда? Спойлер: нет

Телеведущая «Дождя» Анна Монгайт рассказала про инцидент с няней ее детей, гражданкой Грузии. Ее не выпустили в Испанию и оштрафовали на две тысячи рублей — по словам Монгайт, под предлогом отсутствия «выездной визы». Новость о «выездных визах» для иностранцев появилась во многих российских СМИ. «Медуза» объясняет, о чем идет речь на самом деле.

«Из комнаты пыток к нам вышел Человек, которые не только не отпустил нашу няню с нами в Испанию, но и обязал ее заплатить 2 000 рублей штрафа за то, что она явилась без выездной визы на паспортный контроль „не информированная“. Выездные визы ввели якобы 10 дней назад (в комментариях пишут, что чуть ли не 15 лет назад)). О них никто не знает. Но уже можно брать штраф. Делают их 20 дней, нужно собирать сложный „пакет документов“»

Фактчек

В России никогда не было специальных «выездных виз» для иностранцев

При пересечении границы у иностранцев действительно требуют визу, но не «выездную», а ту, по которой они въехали на территорию страны. Это требование давно зафиксировано в законодательстве. От этой процедуры избавлены иностранцы, получившие в России вид на жительство, и граждане стран, с которыми было заключено соглашение о безвизовом режиме.

Иностранцам иногда приходилось оформлять новые въездные визы, чтобы покинуть Россию

До недавних пор часто возникала такая коллизия: человек приезжал по визе, оформлял в России разрешение на временное проживание, жил некоторое время, а потом не мог спокойно покинуть страну. Пограничники спрашивали визу, обнаруживали, что она просроченная, и штрафовали иностранца. Разрешение на временное проживание не помогало. Неоплаченный штраф мог стать дополнительной причиной отказа в выезде из России. Таким иностранцам приходилось заново оформлять въездную визу. По идее, предупреждать людей о таком подвохе должны были сотрудники миграционной службы, но в их административном регламенте такого пункта не было.

Практика оформления новой визы ради выезда из России уже признана незаконной

В начале 2016 года Конституционный суд РФ рассмотрел жалобу гражданина Нигерии Хадсона Эбува Увангуе. Суд решил, что иностранцев в подобных случаях нужно выпускать из страны и запретил их штрафовать. Иностранцы получили возможность свободного выезда, но, чтобы вернуться в Россию, они все равно должны были получить новую визу. Одновременно Конституционный суд предложил устранить эту правовую неопределенность, изменив закон.

Дополнительную визу с 2017 года получать не нужно

9 июня 2017 года вступили в силу поправки в федеральные законы, отменившие необходимость в получении дополнительных виз. Теперь иностранцам при оформлении разрешения на временное проживание выдается виза не на четыре месяца, как раньше, а на весь срок действия разрешения. Должны ли люди, получившие разрешение на временное проживание до вступления этого закона в силу, обращаться в МВД за продлением их виз — неизвестно. В первоначальной версии законопроекта говорилось, что продление срока действия такой визы должно происходить «без дополнительного обращения» иностранцев. В окончательной редакции нет ни слова про продление виз.

Видимо, грузинскую няню оштрафовали незаконно

Судя по посту Анны Монгайт, пограничники обошлись с няней так, как будто Конституционный суд не принимал никаких постановлений. Женщину обязаны были выпустить и не имели права штрафовать.