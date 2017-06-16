Осенью 2016 года в фейсбуке была обнаружена ошибка, из-за которой предполагаемые террористы смогли увидеть личные страницы модераторов, которые занимаются блокировкой аккаунтов за нарушение правил сайта. Об этом 16 июня сообщила британская газета The Guardian. Уязвимость коснулась около тысячи человек, из которых шестеро, как заключили в компании, находятся в наибольшей опасности. Один из них воспринял угрозу так серьезно, что на несколько месяцев уехал в другую страну; теперь он намерен потребовать от Facebook компенсации.

Уязвимость заключалась в следующем. Когда модераторы фейсбука удаляли аккаунты руководителей сообществ, в которых нарушались правила сайта, их имена автоматически появлялись в журналах действий этих сообществ (activity log). Таким образом, другие администраторы этих групп могли заходить на личные страницы модераторов.

Об ошибке стало известно в ноябре 2016 года, когда модераторы соцсети стали получать запросы на добавление в друзья от людей, которых подозревают в связях с террористами. К моменту устранения «дыра» существовала около месяца, и с ее помощью потенциальные террористы могли узнать имена модераторов, удалявших аккаунты начиная с августа 2016 года.

По данным The Guardian, уязвимость коснулась около тысячи модераторов, а наибольшему риску подверглись шесть человек из контртеррористического подразделения, которое базируется в Дублине. Их личные страницы просматривали люди, предположительно связанные с террористическим «Исламским государством», «Хизбаллой» и Рабочей партией Курдистана.

The Guardian поговорила с одним из этих модераторов — беженцем из Ирака, который живет в Ирландии с детства. По его словам, единственная причина переезда в Ирландию заключалась именно в том, чтобы избежать терроризма и угроз. Оказалось, что его страницу просматривали члены египетской группировки, связанной с палестинским движением ХАМАС и якобы поддерживающей ИГ. Известие об этом подтолкнуло его к отъезду из страны: он пять месяцев прожил в Восточной Европе, но затем вернулся в Ирландию из-за нехватки денег.

«ИГ наказывает за работу в контртеррористических органах обезглавливанием. Им нужно только связаться с каким-нибудь радикалом, который живет здесь», — сказал он. По его словам, он постоянно испытывает тревогу и принимает антидепрессанты; другие люди из «группы риска» также живут эти месяцы «в состоянии паники и тревожности».

После обнаружения ошибки компания Facebook предупредила всех модераторов, чьи имена могли быть видны потенциальным преступникам, а людям из «группы риска» предложила установить дома сигнализацию и воспользоваться корпоративной программой психологической помощи сотрудникам. Руководитель отдела глобальных расследований Facebook Крейг дʼСуза лично связался с ними и сказал, в частности, что преступники могли и не понять, что модераторы удаляли их страницы.

Собеседник The Guardian сообщил, что считает эти меры недостаточными. Мужчина подал к ирландским властям жалобу на Facebook и своего непосредственного работодателя, компанию Cpl Recruitment, с требованием компенсации.

По его словам, модераторы из контртеррористического подразделения ежедневно по работе просматривают много тяжелого для восприятия контента в том числе изображения пыток и убийств. При этом они должны быть в состоянии определить, поддерживает или осуждает произошедшее пользователь, разместивший информацию, и разбираться в различных террористических течениях. Как пишет The Guardian, несмотря на сложность работы, работающие на аутсорсе модераторы получают сравнительно небольшую зарплату — 13 евро в час.

Кроме того, модераторам должны были позволить использовать в работе не личные, а фейковые аккаунты, считает собеседник газеты. В Facebook заявили, что из-за уязвимости изучают возможность использования «административных» аккаунтов.