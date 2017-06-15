Противник Трампа открыл огонь по конгрессменам-республиканцам на бейсбольном поле. Что про него известно?

Стрельба произошла на бейсбольном поле неподалеку от Вашингтона, в штате Вирджиния, где депутаты американского конгресса, принадлежащие к Республиканской партии, проводили утром тренировку перед традиционным ежегодным бейсбольным матчем между депутатами — демократами и республиканцами. Как рассказал телеканалу Fox Business член палаты представителей Рон ДеСантис, он вместе с коллегой уезжал с тренировки, когда к ним подошел мужчина (позже выяснилось, что его зовут Джеймс Ходжкинсон) и спросил, кто играет на поле — республиканцы или демократы. Политики ответили, что республиканцы, после чего мужчина отправился к месту тренировки и открыл огонь по игрокам.

Джеймс Ходжкинсон произвел более 50 выстрелов из полуавтоматической винтовки. Стив Скализ, один из лидеров республиканского большинства в палате представителей, в это время находился на второй базе; пуля вошла ему в бедро. Получили ранения еще несколько человек: помощник конгрессмена Роджера Уильямса, лоббист пищевой корпорации Tyson Foods и двое офицеров полиции Капитолия. Сам Ходжкинсон в ходе перестрелки с сотрудниками полиции также был ранен и впоследствии скончался в больнице.

66-летний Ходжкинсон был либералом. Он жил в небольшом городке Беллвилль в штате Иллинойс и работал инспектором домов. Соседи характеризуют его как крайне дружелюбного и щедрого человека, в котором они никогда не видели никакой склонности к насилию. Зато мужчина активно интересовался политикой: в 2012 году выступал с одиночным пикетом у здания местной почты, протестуя против неравенства, писал письма в местную газету, требуя обложить богатых более высокими налогами, помогал местному избирательному штабу Берни Сандерса, а после избрания Дональда Трампа президентом США много ругал его и Республиканскую партию в своем фейсбуке, называя Трампа «говнюком» и «предателем».

За Ходжкинсоном значатся несколько правонарушений: в 2006 году он был арестован за то, что ударил по лицу свою девушку и пригрозил оружием человеку, попытавшемуся вмешаться; впрочем, полиция в итоге решила не заводить дело. В начале 1990-х его также обвиняли в сопротивлении сотруднику полиции, который пытался арестовать Ходжкинсона за вождение в нетрезвом виде, но суд полностью оправдал мужчину. Также в 2003 году правительство округа решило перестать заключать контракты с инспекционной компанией Ходжкинсона после того, как он проник в офис одного из сотрудников, начал рыться в его бумагах, а потом скандалил с охраной.

Джеймс Ходжкинсон в полицейском участке в декабре 1992 года — тогда его обвиняли в вождении в нетрезвом виде и сопротивлении аресту (позднее суд оправдал мужчину) St. Clair County Sheriff s Department / AFP / Scanpix / LETA

В марте 2017 года соседи пожаловались на Ходжкинсона в полицию за то, что он совершил более 50 выстрелов из охотничьего ружья в деревья в своем районе. Как пишет The Washington Post, ФБР считает, что мужчина начал готовиться к нападению еще в марте и жил в фургоне неподалеку от футбольного поля.

Стив Скализ находится в больнице; врачи оценивают его состояние как тяжелое. Дональд Трамп и его жена Мелания посетили конгрессмена вечером в среду, 15 июня; в своем твиттере президент США написал, что Скализ «в плохой форме — но он настоящий боец». Все американские политики осудили действия Ходжкинсона; Берни Сандерс выпустил отдельное заявление о недопустимости насилия в американском обществе.