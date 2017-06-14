Космодром на чемоданах Чем живет Байконур и почему ему грозит исчезновение. Подкаст «Медузы»

Байконур — это не только космодром, но и построенный в казахской степи город, где сейчас живут более семидесяти тысяч человек, большинство из которых не имеет отношения к космосу. Как и территория всего комплекса «Байконур», город находится в аренде у России: здесь две полиции, два ЗАГСа, два суда — а родные братья, живущие в одной квартире, могут оказаться гражданами разных государств. Договор аренды истекает в 2050 году, и что с комплексом будет дальше — неизвестно: свои космические запуски Россия постепенно переносит на космодромы внутри страны. «Медуза» представляет аудиоверсию репортажа Катерины Кузнецовой и Юлии Паскевич о том, как живет город федерального значения в 800 километрах от российской границы. Скачать подкаст можно здесь