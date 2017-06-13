Разоблачал хищения в России, не вернулся с пробежки Buzzfeed нашел в деле финансиста Александра Перепиличного признаки заказного убийства

Обстоятельства смерти финансиста Александра Перепиличного в 2012 году многим казались подозрительными. Россиянин, никогда не жаловавшийся на сердце, умер во время пробежки — сразу после того, как вернулся в Великобританию из таинственной поездки во Францию. Перепиличный был одним из людей, разоблачивших хищения и отмывания средств в России и, предположительно, располагал документами о причастности к махинациям российских силовых ведомств. При этом британская полиция неоднократно заявляла, что никаких признаков насильственной смерти в ходе обследования тела Перепиличного найдено не было. Buzzfeed провел собственное расследование и утверждает, что британские правоохранительные органы скрывали истинные обстоятельства гибели российского финансиста. По мнению журналистов, Перепиличный мог стать жертвой заказного убийства, организованного Кремлем.

44-летний Александр Перепиличный умер 10 ноября 2012 года — вышел на вечернюю пробежку и не вернулся. Тело финансиста, который проживал в Великобритании с 2009 года, обнаружили прохожие. Официальной причиной смерти была признана остановка сердца.

Предположения, что российский финансист мог быть убит, были связаны с его деятельностью и обстоятельствами отъезда из России. В 2010 году, вскоре после получения политического убежища в Великобритании, Александр Перепиличный начал сотрудничать с властями Швейцарии, расследовавшими хищения и отмывание денег в России. В частности, Перепиличный рассказал следователям о хищении 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета — эти же махинации расследовал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, умерший в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году.

Предположительно, Перепиличный располагал документами, свидетельствующими о причастности сотрудников российских силовых структур к хищениям. В связи с этим основатель Hermitage Capital Уильям Браудер прямо обвинил в смерти финансиста российских силовиков и окружение Владимира Путина. При этом жена Перепиличного считает, что тот умер естественной смертью.

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Дело о смерти Александра Перепиличного расследовала полиция графства Суррей; представители и юристы полиции настаивали и настаивают, что Перепиличный умер естественной смертью. Так, в полиции утверждают, что ни первичное, ни повторное вскрытие тела финансиста не выявило следов отравляющих веществ. Это подтвердил и эксперт-кардиолог, привлеченный судом для установления обстоятельств смерти Перепиличного.

В 2015 году СМИ сообщили о новой экспертизе, обнаружившей в организме финансиста следы гельземия — растения, чьи листья при попадании в пищеварительную систему могут вызвать остановку сердца. Официальная позиция британских властей не изменилась, более того, в 2016 году правительство Великобритании потребовало засекретить часть документов, сославшись на национальные интересы и соображения безопасности.

Журналисты Buzzfeed провели собственное расследование обстоятельств гибели Александра Перепиличного. В частности, они опросили несколько десятков бывших и действующих сотрудников спецслужб Великобритании, Франции и США (все эти страны в той или иной степени занимались расследованием смерти российского финансиста), а также отыскали женщину, с которой Перепиличный встречался в Париже — чего не сделали ни британские, ни французские полицейские.

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Женщиной оказалась Эльмира Мединская, 27-летняя модельер из Украины. Мединская познакомилась с Перепиличным в Киеве и после этого несколько раз встречалась с ним. В Париже они провели вместе две ночи в гостинице Four Seasons. Женщина рассказала, что финансист «пытался купить ее расположение», водя по магазинам: он подарил ей сумку Prada и туфли Louboutin. Мединская рассказала, что Перепиличный «все время выходил на улицу, отвечал на таинственные телефонные звонки, много пил» и вообще заметно нервничал — «так сильно, что даже туфли купил не того размера». Наутро Перепиличный вернулся в Англию и тем же вечером умер.

A post shared by Elmira (@elmiramedins) on May 15, 2017 at 3:10am PDT

Эльмира Мединская заявила журналистам Buzzfeed, что смерть Перепиличного стала для нее полной неожиданностью, и что она не представляет, как и когда он мог быть отравлен, однако женщина уверена, что его убили. «С русскими в Лондоне это случается, —заявила она. — Он передал швейцарцам информацию, за это могут убить».

Мединская рассказала также, что после смерти Перепиличного ей написал следователь из Великобритании и задал несколько вопросов по электронной почте. Женщина утверждает, что предложила приехать в Англию, чтобы оказать содействие в расследовании, однако полицейские ее не пригласили. По предположению Мединской, Великобритания не заинтересована в расследовании убийства, чтобы не потерять «большие деньги» из России.

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О том, что британское правительство препятствовало расследованию из финансовых соображений, Buzzfeed заявили и некоторые представители американских спецслужб. Так, один из собеседников издания заявил, что правительство «стремилось всеми силами избежать дипломатического скандала, чтобы сохранить приток русских денег в британские банки». Сотрудники американских спецслужб рассказали также, что вскоре после смерти Перепиличного передали в МИ-6 донесение, в котором говорилось о заказном убийстве как о наиболее вероятной версии случившегося, а заказчиком назывался «Владимир Путин или кто-то из его окружения». Ход этому донесению дан не был, а британских разведчиков, согласившихся с выводами американцев, «заставили замолчать».

Кроме того, представители французской полиции рассказали, что британские коллеги фактически отказались содействовать им в собственном расследовании — в частности, поэтому французам не удалось поговорить с Эльмирой Мединской (в то же время в материале Buzzfeed указано, что Мединская живет в Париже, и у местной полиции были данные о том, что именно она находилась вместе с Перепиличным в номере Four Seasons в ночь на 9 и на 10 ноября 2012 года).

5 июня 2017 года в Великобритании было начато новое судебное расследование обстоятельств гибели Александра Перепиличного. В ходе слушаний будут изучены доводы полицейских, настаивающих на естественной смерти финансиста, и представителей страховой компании, обнаружившей в его организме следы растительного токсина. Ни показания Эльмиры Мединской, ни документы, засекреченные по требованию правительства, рассматриваться не будут.