В финале «Ролан Гарроса» сыграет 20-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко. Кто она и почему это сенсация?

Днем 10 июня состоится финал Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором сыграют румынка Симона Халеп (на начало турнира — четвертая ракетка мира) и двадцатилетняя теннисистка из Латвии Елена Остапенко. Неожиданные финалисты и финалистки — не редкость для «Ролан Гарроса», но Остапенко — все равно особый случай: в турнирах Большого шлема она никогда не проходила дальше второго круга. По просьбе «Медузы» спортивный обозреватель «Эха Москвы» Алексей Дурново рассказывает, откуда взялась Остапенко и как ей удалось дойти до финала одного из главных теннисных турниров в мире.

Девятнадцатилетняя (20 ей исполнилось в четверг, когда она играла в полуфинале) теннисистка из Латвии Елена Остапенко по дороге к финалу победила сразу нескольких заведомо более сильных соперниц: олимпийскую чемпионку Монику Пуиг, австралийку Саманту Стосур (20 ракетка мира) и двукратную финалистку «Шлемов» Каролин Возняцки. В сегодняшнем матче ее соперница Симона Халеп — несомненный фаворит, но учитывая, что ни одна из финалисток никогда не выигрывала турниры Большого шлема, шансы Остапенко на победу далеки от нулевых.

Статус профессионала Остапенко получила в 2012 году, но в турниры Большого шлема стала попадать только в 2015-м (это нормально, если ты не вундеркинд). За последние три года она восемь раз участвовала в крупнейших турнирах, но, как правило, она проигрывала уже в первом круге, хотя пару раз забиралась во второй. Впрочем, это не означает, что Остапенко взялась совсем уж ниоткуда: она очень удачно выступала в юниорских соревнованиях, в 2014 году выиграв Уимблдон для сверстников, трижды выходила в финалы взрослых турниров (хоть и небольших; в последнем из них, в апреле 2017 года, она проиграла россиянке Дарье Касаткиной), а год назад вошла в число 50 лучших теннисисток мира, став среди них самой молодой. Тем не менее, до «Ролан Гарроса» фамилию Остапенко знали в основном эксперты.

Остапенко играет в атакующий теннис. Она не любит отбиваться, ей нравится нападать. Иными словами, время от времени она добивается успеха благодаря тому, что лупит ракеткой по мячу с нездешней силой — и попадает в корт. Средняя скорость удара Остапенко — 117 километров в час; это больше, чем у первой ракетки мира среди мужчин Энди Маррея.

Характер у теннисистки тоже под стать мощи удара — соблюдать спортивный этикет она не очень любит. Проиграв Касаткиной в финале в Чарлстоне, она заявила, что это был ее худший матч в карьере. На юниорском Australian Open в 2014-м от нее досталось россиянке Елизавете Куличковой, а в прошлом году — 17-летней Кэтрин Беллис. В частных разговорах спортсменка бывает еще резче. В 2016-м Остапенко играла с Агнешкой Радваньской на турнире в Нью-Хэвэне — и в перерыве отозвалась о третьей на тот момент ракетке мира так: «Так коряво играет, что, аж, противно»; «у нас в Латвии любители сильнее играют».

Неудивительно, что Остапенко неоднократно обвиняли в неуважении к соперницам. Зачастую вместо рукопожатия она просто шлепает по протянутой ладони. Этим она уже рассердила испанку Габринье Мугурусу, Юлию Путинцеву из Казахстана и француженку Кристину Младенович.

I hope I did not pull backwards too hard. #not pic.twitter.com/LaWOAPQ5XP — Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) July 1, 2015

В теннисе не принято так пренебрегать этикетом — но и это еще не все. В 2016-м Остапенко попал в действительно неприятную историю. Она играла с британкой Наоми Броуди и отреагировала на один из проигранных розыгрышей, швырнув со злости ракетку в стену. Ракетка, однако, попала в юношу, подававшего игрокам мячи. Броуди возмутилась, а Остапенко сначала оправдывалась, а потом заявила, что это соперница повела себя некрасиво.

Впрочем, после финала «Ролан Гарроса» к репутации оторвы добавятся еще и спортивные достижения Остапенко. Впрочем, не исключено, что ее прорыв обусловлен не только талантом, но и удачным стечением обстоятельств. Дело в том, что в 2017 году на Открытый чемпионат Франции не приехали сразу три топ-теннисистки: Серена Уильямс, безраздельно доминировавшая над всеми соперницами в последние годы, ждет ребенка, Виктория Азаренко ребенка только что родила, а Мария Шарапова выступить могла бы, но ее не позвали (нужного количества рейтинговых очков россиянка, недавно вернувшаяся в спорт после дисквалификации, набрать не успела, а специальный пропуск на турнир организаторы ей решили не давать, видимо, прислушавшись к критике со стороны других ведущих теннисистов). Нынешняя первая ракетка мира Анжелика Кербер вылетела из турнира в первом же туре — и в итоге «Ролан Гаррос» оказался без очевидного фаворита. Ценности успеха Остапенко это отнюдь не отменяет — а получится ли из нее звезда, станет ясно в ближайший год: для по-настоящему больших игроков характерна стабильность.