Выстрел в голову за 50 тысяч рублей История видеоблогера Мопса. Подкаст

Среди российских видеоблогеров есть те, что рассказывают о своей жизни, те, кто обсуждает кино, те, кто говорит о политике, — и есть те, кто унижает других людей ради денег. В последние месяцы особенно заметным героем ютьюба стал житель Киева по кличке Мопс — украинец Сергей Новик, который в общей сложности 27 лет отсидел в тюрьме, а теперь зарабатывает тем, что получает зуботычины от бывшего сокамерника в прямом эфире. Юлиана Скибицкая поговорила с Мопсом и изучила индустрию экспериментов над людьми в ютьюбе. В подкасте «Медузы» — текст о Мопсе и разговор с Юлианой Скибицкой о том, что ждет Сергея Новика в будущем.