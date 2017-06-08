Вечером в понедельник, 5 июня, в Монтгомери-вилледж, штат Мэриленд, застрелили 18-летнего Артема Зиберова и 17-летнего Шади Ади Наджира. Подростки сидели в автомобиле Наджира, в них выстрелили около 30 раз, последние выстрелы, судя по всему, были «контрольными». Во вторник у молодых людей должен был пройти выпускной вечер; Зиберов, гражданин России, собирался изучать в колледже международные отношения. В полиции не понимают, почему застрелили подростков, и просят о помощи у всех, кто их знал.

Артем Зиберов жил в городе Джермантаун в Мэриленде вместе с матерью и отчимом, у него было российское и американское гражданство. В 2017-м он закончил школу, 6 июня должен был состояться выпускной вечер. Зиберов, по словам его отчима, собирался осенью идти в университет Мэриленда на специальность «международные отношения». Он хорошо учился в школе и не был замечен в правонарушениях. Артем дружил с Шади Наджиром, который тоже жил в Джермантауне и учился с ним в одной школе.

Artem Ziberov was also killed in the Montgomery Village shooting. "A great young man, with a great future." pic.twitter.com/LFFYXOx1Xo — Richard Reeve (@abc7Richard) June 6, 2017

Как говорит директор школы Нордвест, где учились Артем и Шади, оба они показывали хорошие учебные результаты и оказывали хорошее влияние на сокурсников. Оба не ограничивались только школьной программой. Зиберов был бойскаутом, катался на сноуборде, занимался общественной работой и изучал языки; его друг очень любил учиться, увлекался философией и математикой и собирался получить медицинское образование. После выпускного Артем и Шади планировали поехать на курорт Оушен-сити.

В понедельник, 5 июня, Артем и Шади, как рассказала мама Зиберова, поехали встретиться с друзьями — они собирались продать им билеты на выпускной. Около 11 вечера мать Артема забеспокоилась, позвонила сыну, но тот не отвечал.

Тела Артема и Шади (последний был за рулем своей «Хонды») нашли примерно в 10 километрах от Джермантауна — в Монтгомери-вилледж. Подростков застрелили, когда они сидели в машине. Первыми об убийстве сообщили жители Монтгомери-вилледж, которые слышали выстрелы, подростки к этому моменту уже были мертвы.

Камера наблюдения по соседству зафиксировала лишь звук выстрелов. Из записи следует, что в подростков стреляли, по всей видимости, из двух пистолетов — сначала было сделано 22 выстрела, а затем, через короткий промежуток, еще шесть. Как пишет The Washington Post, обстоятельства убийства говорят о каком-то личном мотиве — мести или чем-то подобном, поскольку убийцы фактически расстреляли Артема и Шади, а последние шесть выстрелов, по мнению опрошенных изданием экспертов по криминалистике, могли быть «контрольными».

Newly added: 2 Maryland Honor Roll Students Fatally Shot On Eve Of Graduation https://t.co/1IYiO208pK pic.twitter.com/dOa6Le4aSZ — Hollywood Unlocked (@HwoodUnlocked) June 6, 2017

Выпускной из-за двойного убийства отменять не стали, но посвятили его памяти погибших. Их имена были названы среди 517 выпускников этого года. В среду, 7 июня, похоронили Шади Наджира. На церемонию прощания в местной мечети (Шади — из мусульманской семьи) пришли несколько сотен человек, в том числе друзья и близкие погибшего. Артема было решено похоронить в Москве, где живет его родной отец.

В полиции не понимают, кто и зачем убил подростков. Как следует из рапортов полицейских, у них нет никакой единой версии, поскольку ничто не указывало на то, что у Артема и Шади были какие-либо конфликты с кем бы то ни было. Родители подростков и их друзья также говорят, что никаких причин для убийства быть не могло. Полиция Мэриленда объявила награду в 10 тысяч долларов за любую информацию об убийстве Зибирева и Наджира.