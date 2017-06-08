Сотни тысяч пользователей «ВКонтакте» получили уведомление про шоу о конфликте Навального и Усманова. Что это было?

Вечером 7 июня главный редактор Esquire и директор фонда «Спид.Центр» возобновили ток-шоу «Анчоусы и маргаритки». Первый выпуск они посвятили конфликту предпринимателя Алишера Усманова и политика Алексея Навального.

Когда началась прямая трансляция на ютьбе и «ВКонтакте», пользователи российской соцсети, подписанные на страницы или Навального, или Усманова, получили уведомление о начале эфира. Уведомления выглядели так, будто трансляцию начали сами Навальный и Усманов, а не Минаев с Красовским.

Обычно такие уведомления приходят подписчикам тех страниц, кто сейчас ведет эфир. Например, если вы подписаны на страницу «Медузы», то вы получите уведомление о начале прямого эфира там. Если вы подписаны на страницу Навального, но не подписаны на «Медузу», то никакого уведомления вам прийти не должно.

Уведомления подписчикам Навального и Усманова прибавили популярности передаче «Анчоусы и маргаритки». Для сравнения: у группы этой программы 844 подписчика «ВКонтакте», у Навального — 296 тысяч подписчиков, у Усманова — 18 тысяч. В итоге у выпуска передачи «ВКонтакте» днем 8 июня набралось более 600 тысяч просмотров, а на YouTube, где такой рекламы с уведомлениями не было, — 16 тысяч просмотров.

Глава президентской кампании Алексея Навального Леонид Волков возмутился тем, что соцсеть, принадлежащая Алишеру Усманову, отправила подписчикам Навального уведомление на шоу «двух патентованных копрофагов», которым «выдали грант на очередное унылое шоу по обливанию Навального дерьмом».

В ответ представитель «ВКонтакте» Евгений Красников заявил, что уведомления были отправлены в рамках эксперимента «с настройками системы рекомендации контент».

По словам Красникова, такое уже случалось раньше.

Леонид Волков удивился тому, что тестирование велось не на тестовых серверах, а на живых пользователях, но признал, что и такие ошибки случаются.