Уличные художники три месяца расписывали дом в Берлине. Теперь его снесут

На юго-востоке берлинского района Шарлоттенбург с начала 2017 года работал проект The Haus — дом-выставка уличного искусства. Несколько месяцев пятиэтажное здание со 108 комнатами расписывали 165 художников. Потом его посетили 80 тысяч человек, которым запретили там что-либо фотографировать. В июне этот дом снесут.

В январе 2017 года в Берлине начали собираться уличные художники. Они приезжали со всего мира по приглашению Die Dixons, берлинского стрит-арт объединения — для работы над проектом The Haus; в итоге в нем поучаствовали 165 художников — как новичков, так и уже известных групп (Super Bad Boys, Quintessenz, Klebebande). У каждого было свое пространство — комната, стена, потолок, туалет; всем дали два месяца и разрешили делать все, что захочется. Кто-то работал все это время, кто-то прилетал только на день.

The Haus — Berlin Art Bang | Teaser out now! THE HAUS

В берлинском доме уличные художники возвели скульптуры, расписали стены, сделали видеоинсталляции. 27 марта состоялось официальное открытие The Haus, на которое позвали лишь несколько человек. И это были не родственники или друзья авторов, кураторы или меценаты, а пожилые люди. После того, как гости осмотрели дом, они пообщались с художниками и выпили с ними пива.

C 1 апреля по конец мая The Haus был открыт для всех желающих. Хотя авторы проекта особенно его не рекламировали, в дом постоянно приходили посетители — по подсчетам организаторов, за все время его увидели 80 тысяч человек. А 31 мая ночью The Haus закрылся. В июне все работы будут уничтожены, дом снесут, а на его месте в августе начнется строительство нового жилого комплекса. Отдать дом художникам на время решил владелец здания, компания Pandion.

Работы художников даже не останутся на снимках в соцсетях — внутри The Haus нельзя было фотографировать (что, впрочем, не помешало Хайди Клум все-таки сделать одно фото). Организаторы хотели, чтобы люди «видели искусство всеми органами чувств, а не через экраны телефона, как это обычно бывает».

«Мы создали временную галерею в сердце Берлина, чтобы раскрыть сущность искусства — необратимое разрушение. Граффити на улицах, которые вы видите ежедневно, — недолговечны и бесплатны, как и все в The Haus. В идеи разрушения и есть завершенность. Также, как и жизнь, все проходит и ничто не вечно», — рассказывают организаторы выставки.

Художники ничего не получили за свою работу — им не разрешили продавать то, что они сделали. Коммерческая составляющая была исключена из проекта; один из девизов The Haus по-немецки звучит как «Kunst für Kunst», искусство ради искусства.

DR MOLROK (1) The Haus

В своих работах художники высказывались на самые разнообразные темы — от национализма и гомофобии до рабства, экологии и проституции. В коридоре поселились дикие звери, сделанные с помощью цветного скотча — в технике тейп-арт. В одной из комнат воссоздали атмосферу индийского борделя — надев очки виртуальной реальности, посетители могли ощутить ее еще больше. Комната по соседству с пола до потолка была обклеена записками — проект Notes of Berlin; написанные от лица разных жителей города — офисного сотрудника, артиста, пьяницы, влюбленного, знаменитости, собаки, ненужного дивана или коренного берлинца — эти сообщения создавали портреты горожан. На пятом этаже — портрет Гагарина, сделанный из обыкновенного коричневого пакетного скотча с подсветкой.

Автор «Гагарина» — Слава Остап, создатель творческой группы SelfMadeCrew. Слава приехал из Украины, Валерия Лосикова, которая работает вместе с ним, родом из Белоруссии, но их коллектив считается берлинским. Для дома на Нюрнбергер штрассе SelfMadeCrew придумали четыре работы в технике тейп-арт. Прямо на входе — их витраж, выполненный из цветного скотча. Еще две работы они сделали «в прямом эфире» на глазах у огромной очереди — гости увидели процесс создания картин от начала до конца.

The Haus

Валерия рассказала, что за время пребывания в The Haus многие художники открыли для себя новые техники и приемы. «В результате этого проекта у нас появилось много возможностей для дальнейшего сотрудничества. Я получила невероятные эмоции от участия, познакомилась и поработала вместе с мировыми звездами стрит-арта», — сказала Валерия «Медузе».

«Идея проекта The Haus — перенести стрит-арт с улиц города внутрь, в одно здание и создать эдакую волшебную страну. Ощущение такое, будто ты идешь одновременно и по городу, и по лабиринту чужих фантазий. Каждая комната — отдельная вселенная. После того, как пройдешь пять этажей, ты выходишь вдохновленным и обновленным. Я никогда ничего подобного не видела и не делала. Этот проект точно войдет в историю как первый, но явно не последний», — добавила художница.