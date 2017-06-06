Из колледжа при Гарварде отчислили 10 первокурсников. За мемы про Холокост и насилие над детьми

4 июня из колледжа при Гарвардском университете отчислили 10 первокурсников — за то, что они обменивались оскорбительными мемами в закрытом чате. Студенты даже не успели приступить к учебе — их только-только приняли в учебное заведение.

Весной будущие студенты колледжа при Гарвардском университете (одного из старейших и престижнейших учебных заведений США) познакомились в официальной группе своего курса «Выпуск 2021» в фейсбуке. Подростки создали отдельный чат для неформального общения. Затем несколько человек отделились и создали еще один чат — «Гарвардские мемы для озабоченных буржуазных подростков». В него добавилось около 100 студентов.

Как сообщает университетское издание Harvard Crimson, в чате подростки позволяли себе шутки про Холокост, насилие и педофилию. К примеру, один из студентов шутил о том, что мексиканский ребенок, покончивший с собой в школьном туалете, похож на (мексиканскую игрушку из папье-маше, которую подвешивают на праздниках). Чтобы попасть в чат, другим первокурсникам нужно было выложить провокационный мем в основной чат — после этого создатели открывали им доступ.

По словам Джессики Чжан, которая состояла в обоих чатах, студенты просто решили сделать группу, в которой будут обмениваться мемами. «Многие были в восторге от того, что есть чаты по интересам», — рассказала Чжан. По ее мнению, сообщения и изображения были преимущественно «безобидными».

В середине апреля закрытый чат обнаружила администрация Гарварда. Состоящие в нем студенты получили письмо, в котором приемная комиссия колледжа просила объяснить происхождение чата и его содержание. «Приемная комиссия разочарована, что студенты отправляли сообщения с оскорблениями», — говорилось в письме. Затем из колледжа отчислили десять будущих студентов. Как рассказал один из отчисленных, администрация потребовала предоставить каждое изображение, отправленное в чат.

В Гарварде от публичных комментариев отказались. По словам пресс-секретаря университета, приемная комиссия не будет оглашать, кто именно из поступивших был отчислен. В описании группы «Выпуск 2021» появилось предупреждение о том, что постановление о приеме студента может быть отменено, если поведение учащегося вызывает вопросы и ставит под сомнения его моральные качества.

Это не первый раз, когда Гарвардский университет пытается контролировать группы студентов в фейсбуке. В прошлом году администрация вынесла предупреждения нескольким абитуриентам за публикацию оскорбительных мемов в общей группе курса.