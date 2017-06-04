Где Тмутаракань? Игра «Медузы» на знание древнерусской географии

В конце мая Россия и Украина на самом высоком уровне поспорили о том, чьей княжной была Анна Ярославна — русской или украинской (правильный ответ: древнерусской). Древняя Русь была огромной и объединяла части территорий России, Белоруссии, Украины и нескольких других современных государств. Хорошо ли вы знаете ее географию?