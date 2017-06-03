Организаторы митинга 12 июня в Новороссийске сообщили об избиении активиста в здании администрации города. Его арестовали на пять суток. Главное

2 июня в Новороссийске организаторы антикоррупционного митинга 12 июня заявили, что одного из активистов, Николая Ежова, избили и пытали в администрации города при попытке подать заявку на проведение митинга. Полиция задержала его, а суд арестовал на 5 суток за мелкое хулиганство. Ранее активисты уже пытались подать заявку на митинг в Новороссийске, но сначала один из организаторов пропал и перестал выходить на связь, а потом активистов атаковали «казаки».

Организаторы митинга 12 июня и очевидцы заявляют, что Ежова избили и пытали. По их словам, 2 июня Николай Ежов и еще трое активистов пришли в администрацию, чтобы подать заявку на антикоррупционный митинг 12 июня. При этом, по словам одного из организаторов митинга Муслима Магомадова, настоящих активистов сопровождали еще двое «подставных».

У здания активистов встретили люди из администрации. Сначала к ним подошел мужчина, который, угрожая и ругаясь матом, пытался заставить их уйти. Магомадов сообщил «Медузе», что сфотографировал мужчину и узнал в нем заместителя главы администрации города Александра Ивановича Яменскова (курирует вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, взаимодействует с правоохранительными органами). «Вы чего хотите, ******* ****** (гомосексуалы чертовы), пошли ***** (куда подальше отсюда)», — приводит Магомадов слова мужчины. Связаться с Яменсковым через приемную «Медузе» не удалось.

По словам Магомадова и еще одного участника группы Артема Дроздова, в здание пустили только Ежова и двух «подставных» организаторов. «Администрация делала вид, что не впускает их, а они делали вид, что договариваются, чтобы их впустили» — объяснил Магомадов. По его словам, позже Ежов рассказал, что внутри его били и пытали, разбили вазу (или горшок с цветами) и вызвали полицейских, чтобы те задержали Ежова за порчу имущества.

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Суд арестовал Ежова на 5 суток. В пресс-службе МВД Краснодарского края рассказали «Медузе», что 21-летнего Николая Ежова задержали не внутри, а возле мэрии и составили на него протокол о мелком хулиганстве, так как он «агрессивно себя вел», размахивал руками и отказался дать полицейским документы. Также в МВД сообщили, что в самом здании в это время полицейские задержали еще одного мужчину. Он, по данным ведомства, зашел в мэрию и стал «бить ногами по столу» и раскидывать документы. 31-летний мужчина также получил 5 суток ареста за мелкое хулиганство. В полиции не смогли внятно объяснить, как связаны Ежов и еще один задержанный, пояснив, что между ними мог быть конфликт. «Никто никого в администрации не избивал. [Ежов] просто пришел подать заявку на митинг и почему-то не подал», — добавили в пресс-службе.

Одна из организаторов митинга 12 июня в Новороссийске пропала. Акцию в городе координировали через группу во «ВКонтакте». По словам участника Муслима Магомадова, подавать заявку планировали 30 июня, но 29-го выяснилось, что координатор группы Ангелина Раевская, которая собиралась идти в администрации, пропала. Она не отвечала по телефону, ее страница во «ВКонтакте» оказалась удалена. С тех пор никто так и не смог с ней связаться.

Ранее подать заявку в мэрию активистам мешали «казаки». Организаторы акции пришли в администрацию 1 июня. По словам Магомадова, к зданию пришли семь человек, но двое из них оказались «подставными» (самого Магомадова в тот день не было, он судит по видео и рассказам очевидцев). Магомадов сказал, что они сообщили о прибытии активистов «казакам», и когда начался конфликт, перешли на их сторону. «Казаки» не пустили активистов в администрацию, те пытались пройти через задний вход, но сотрудники мэрии не позволили этого сделать. В результате участникам группы пришлось уйти.

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От Магомадова требуют удалить видео. По словам активиста, ему звонила преподавательница из его колледжа (Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения) и сказала, что с ней связывались люди из администрации города. Они хотят, чтобы Магомадов удалил видео, связанные с конфликтом возле администрации.