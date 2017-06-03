Мою машину остановил сотрудник ГИБДД. Что делать?

Мы уже писали, что делать, если вам в дверь звонит полиция , как вести себя при задержании , и что нужно знать родителям, если правоохранители по какой-то причине заинтересовались их ребенком . Теперь решили выпустить инструкцию о том, как правильно общаться с сотрудником ГИБДД, если вас остановили на дороге.

1. Возите с собой необходимое

Самый эффективный способ избежать придирок со стороны сотрудников ГИБДД — не ездить на автомобиле не давать им повода придраться. Так что пусть у вас в машине будет все, что полагается по правилам.

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)

Водительское удостоверение

Полис ОСАГО. Если он электронный, то лучше его распечатать

Огнетушитель

Аптечка

Если же вы что-то забыли из списка выше, инспектор выпишет вам штраф на 500 рублей или ограничится беседой. Вот только без документов ехать дальше вам не дадут — придется возвращаться за ними домой или попросить подвезти их кого-нибудь из друзей. В то же время хранить документы в машине — плохое решение. Если автомобиль увезут на штрафстоянку, вам понадобятся бумаги, а извлекать их со спецстоянки довольно муторно.

Коротко. Документы, огнетушитель, аптечка!

2. Не вздумайте игнорировать требование инспектора остановиться

После того как инспектор взмахнул жезлом и показал, где вам нужно припарковаться, останавливайтесь. Иногда инспектора можно и правда не заметить — например, если вы совершаете сложный маневр. Тогда он вправе начать за вами погоню, и тут уж точно нужно остановиться. Даже если сможете оторваться, вас задержит другой патруль. Штраф водителю, который проигнорирует требование инспектора остановиться, составляет от 500 до 800 рублей.

Коротко. Не надо пытаться скрыться.

3. Сидите в машине и попросите инспектора назваться

Многие после остановки спешат выйти из машины и бегут к инспектору с папкой документов. Но лучше закрыть двери, приоткрыть окно и ждать инспектора. Сначала он должен назваться, показать удостоверение и объяснить причину остановки. Обычно инспекторы делают это сами — разве что про удостоверение приходится напоминать. Конечно, вероятность, что перед вами окажется «оборотень в погонах» невелика, но проверка документов играют другую важную роль: инспектору так будет проще понять, что возможные нарушения с его стороны не окажутся без внимания.

Коротко. Сидите в машине и проверьте документы инспектора!

4. Если нужно — снимайте все происходящее на видео

Если у вас есть видеорегистратор, при остановке сразу поверните его в сторону водительского окна. Если регистратора нет и вы видите, что ситуация обостряется, стоит начать снимать происходящее на телефон. В начале видео стоит назвать фамилию, имя и отчество инспектора из удостоверения и номер нагрудного знака, чтобы в дальнейшем можно было понять, на кого жаловаться. Некоторые инспекторы могут начать вам рассказывать, что снимать человека без его разрешения нельзя. Тогда надо сказать: «Здрасьте, а как же пункт 25 приказа МВД № 185?» Он поймет. Если инспектор ведет себя корректно и вежливо, вполне можно обойтись и без съемки.

Коротко. Чувствуете конфликт — включайте камеру.

5. Не спешите открывать багажник

Инспектор может вашу машину осмотреть, досмотреть или даже обыскать. Все это разные процессы. Осмотр выполняется инспектором со стороны и только с согласия водителя. Например он может посмотреть в окно машины или попросить открыть капот, чтобы проверить номер VIN. Более тщательное исследование называется досмотром, и инспектор не может его проводить, если только у него нет существенных поводов подозревать, что вы что-то нарушили — например, забыли дома аптечку или везете оружие. Нужно уточнить у сотрудника, зачем ему понадобилось проводить досмотр. Для досмотра инспектору потребуются двое понятых или сертифицированный видеорегистратор — телефон не подойдет. Ничего трогать сам инспектор не может — он должен просить вас открыть багажник, подвинуть запасное колесо и так далее. После этого составляется акт досмотра — проследите, чтобы все было сделано по форме: в документе надо указать причину досмотра, попросить подписи у понятых. Если инспектор вдруг сам начал залезать под сиденья, нужно вежливо поинтересоваться, по какому праву он это делает: ведь так делать можно только при обыске, а для обыска нужно постановление суда или санкция прокурора.

Коротко. Ваша машина — это ваша машина. Не позволяйте в ней рыться без соблюдения законных процедур.

6. Проходите тест на алкоголь правильно

Если вы ничего не пили, но вас просят «подуть в трубочку», нужно спросить, что заставило инспектора вас заподозрить. Ведь для проверки с помощью прибора должны быть определенные причины: например, от водителя пахнет алкоголем, он сидит или говорит, как пьяный, или просто неадекватно себя ведет. Конечно, ничто не помешает инспектору сказать, что он уловил запах алкоголя, но пусть поймет: вы знаете свои права. Если сотрудник настаивает на своем и хочет проверить вас с помощью прибора, он должен пригласить двух понятых или воспользоваться сертифицированным видеорегистратором. И составить акт об отстранении от управления транспортным средством. Прибор (алкотестер) должен быть опломбирован. Одноразовый мундштук инспектор должен достать из закрытой упаковки при вас. Его надо вставлять в выключенный прибор. И сначала полагается протестировать сам алкотестер — если прибор показывает наличие алкоголя просто в воздухе, значит, что-то не так. Допустимая норма составляет 0,16 миллиграммов спирта на литр воздуха. Если эта норма превышена, вас отвезут в больницу и попросят сдать анализы крови и мочи. Имейте в виду: некоторые недобросовестные сотрудники могут проводить всякие манипуляции с приборами, так что будьте бдительны. Все детали фиксируйте в протоколе проверки.

Коротко. Следите, чтобы вас не обманули при проверке на алкоголь.

7. Отличайте постановление и протокол

Постановление выносится, когда водитель согласен с нарушением и рассмотрение дела произошло на месте. Оно может быть составлено, когда водителю грозит предупреждение или штраф. Протокол же выписывают, если водитель не согласен с тем, что он что-то нарушил. В дальнейшем этот документ рассмотрят в ГИБДД и суде. Очень важно составить его правильно. Например:

Не оставлять пустые места в документе, ставить большую букву Ƶ, чтобы инспектор туда ничего не вписал

Если у вас в машине есть пассажиры — нужно вписать их в графу «Свидетели»

Пункт «объяснение лица» необходимо составить примерно так: «С нарушением не согласен. ПДД не нарушал. Требую помощи адвоката». Если схема нарушения не составлялась, следует так и написать — «схема не составлялась», чтобы в дальнейшем инспектор не смог составить схему по своему усмотрению и сказать, что вы ее не подписали (бывают и такие случаи).

Если есть запись с видеорегистратора, так и пишите в протоколе. Отдавать при этом инспектору флешку не нужно. В дальнейшем необходимо ходатайствовать о приобщении видеозаписи к делу.

Если протокол составляется далеко от вашего места жительства, следует дописать нужный адрес в поле «Протокол прошу направить».

Коротко. Пишите в протоколе все детали. Внимательно отнеситесь к этому документу.