Убежать с цирком, побывать в Сомали, доехать до Бали на старой «Волге» 10 удивительных историй об удивительных поступках

Убежала путешествовать с цирком

Ксения Кузьмина, 28 лет

Предоставлено героиней материала

16 месяцев назад я работала в известной косметической компании старшим специалистом по PR и рекламе. Моя карьера развивалась весьма стремительно. Работы всегда было много, часто приходилось задерживаться допоздна, иногда трудиться в выходные, но это рядовая ситуация для пиарщиков, к тому же мне все нравилось: компания становилась все успешнее, скучать не приходилось. В то же время каждые два-три месяца я старалась взять небольшой отпуск и увидеться со своим молодым человеком, а потом и мужем, работающим осветителем в канадском цирке (Cirque du Soleil — прим. «Медузы»). Он аккуратно уговаривал меня бросить все и уехать с ним, и через четыре года я таки сдалась. В последний рабочий день сменила консервативный блонд на огненно-красный — хотелось сделать что-то ранее непозволительное, символизирующее новый этап в жизни, распрощалась с коллегами и близкими и через два дня с тремя чемоданами и легким сердцем улетела в Лос-Анджелес. Ran away and joined the circus!

С тех пор мы проехали тысячи миль вдоль и поперек Америки (буквально), побывали в 33 штатах и в бесчисленном множестве городов, жили в Лос-Анджелесе, Атланте, Бостоне, Вашингтоне, Нью-Йорке, Майами, Хьюстоне и Далласе, пробовали аллигатора и техасский стейк, слушали песни морских слонов на тихоокеанском побережье, соседствовали с игуанами, отмечали Хеллоуин с ребятами из Sleep No More. Каждый день — это новое приключение. Конечно, не хватает семьи, друзей и многих московских удовольствий, но я абсолютно точно стала гораздо более счастливым человеком, уделяю больше времени себе и любимым занятиям, начала бегать, структурировала мысли в голове и практически обрела дзен.

Гуляет по всем улицам Петербурга в алфавитном порядке (пока не дошел до буквы Б)

Яков Буровцев, 31 год

Предоставлено героем материала

Началось все с того, что мне страшно надоело гулять вокруг дома и по открыточно-тусовочным местам. Идеи ситуационистов в их буквальном прочтении не делали жизнь веселее, поэтому решено было поступить радикально — взять карту города (в те времена еще бумажную), открыть алфавитный указатель улиц и отправиться гулять на первую в списке. Как сейчас помню, это оказалась улица Абросимова, вот только ее в городе не оказалось — когда-то это был крошечный переулок на Охте, который власти города весь отдали под уплотнительную застройку, и по этой причине он перестал существовать. Для города исчезновение первой улицы прошло незаметно, просто теперь алфавитный указатель возглавляет улица Авангардная (надо заметить, весьма достойное место для променада).

В данный момент я продолжаю прогулки и пользуюсь для этого официальным реестром топонимов, выложенным в открытый доступ на одном из сайтов правительства города. Всего улиц в Петербурге около 1500, средняя длина улицы в спальном районе — 2,5 км, проспекты, конечно, длиннее. Сейчас с самого начала повторяю свою попытку, но за весну даже не удалось выйти за пределы буквы А. На то, чтобы пройти весь алфавитный список до конца, понадобится, судя по моим расчетам, несколько жизней, но так в каком-то смысле даже лучше: дело, которое ты никогда не сможешь закончить, никогда не станет работой в самом худшем смысле этого слова и навсегда останется отдыхом.

Главный вывод, который можно сделать из моих прогулок: город на добрую треть состоит из чудовищного вида промзон, а еще на одну треть — из гетто, которые являются прямым продолжением индустриального сектора. Но я и раньше это знал, поэтому открытия масштабного характера мне не грозят, но всяческие мелкие откровения случаются постоянно. Например, в городе невероятное количество совершенно никому неизвестного «брутализма» 60–80-х годов, чьи наиболее яркие образцы зачастую можно отыскать именно на индустриальных окраинах, на улицах, где нет пешеходов и даже тротуаров.

Из последних курьезов — обнаружил на такой вот заводской окраине музей «Анна Ахматова, Серебряный век». Он расположен в старом доме, в котором, стоит ли говорить, Ахматова никогда не жила. Как к этому относиться — непонятно. Никто из петербуржцев о существовании этого музея не знает.

Про конкурс «365 дней лета»: Каждые две недели Canon будет награждать самую интересную работу сертификатом сервиса OneTwoTrip на 15 000 рублей.

Съездила в отпуск в Сомали

Даша Холобаева, 32 года

Предоставлено героиней материала

В Сомали я попала в начале 2013 года, поразившись приключениям моего друга: годом раньше он вернулся в Россию из Европы через север и восток Африки. Сам он не смог поехать снова, поэтому я отправилась в путешествие с коллегой и приятелем. Для начала — в Эфиопию. Я ненавидела московскую зиму, когда жила в России, и очень хотела в теплое море, а до моря можно было добраться в соседней с Эфиопией Сомали. Там мы получили визу Сомалиленда (самопровозглашенного государства на севере Сомали, территории, которая до сих пор не имеет статуса члена ООН), на перекладных добрались до границы, а в приграничном пункте Ваджале на минивэне часа два буквально продирались через мафию (все они прячут лица за полиэтиленовыми пакетами). Сомалиленд тогда существовал — c правительством, валютой, больницами, школами и, как говорили местные, самой дешевой в мире сотовой связью.

Предоставлено героиней материала

Я мало чего от Сомалиленда ждала, но впечатления от той недели остались сильные. Это пустыня, населяют ее в основном кочевники. В столицу Харгейсу мы через песчаные бури пробирались на джипе по кочкам, из которых образована главная дорога страны. В городах (кроме Харгейсы мы успели пожить в приморской Бербере) стены почти каждого здания покрыты иллюстрациями того, что происходит внутри. Мне все казалось, что заведения типа магазинов, обменников и аптек изрисованы детской рукой. Самым страшным из увиденного были картинки со сценами женского обрезания на тех же аптеках.

Когда пришло время уезжать домой, отельный служащий показал нам неправильное время вылета, и мы застряли в непризнанной республике без наличных денег (карточками в ней воспользоваться негде). Меня это обстоятельство скорее развеселило, но оно довело до панической атаки Мари-Клэр — канадку, которая присоединилась к нам еще в Эфиопии. Через день она нашла в своих вещах пачку долларов, до следующего самолета оставалось еще два дня, которые мы провели под блюз и подружились, как в детстве. До сих пор не понимаю, как вышло, что официант по имени Abdoughrrahmang, парень со странной любовью к России, дал мне ночью после несостоявшегося вылета стакан вина, запрещенного в стране.

Катается по самым красивым дорогам мира

Денис Котельников, 31 год

Предоставлено героем материала

Как-то раз я увидел в интернете подборку фотографий «Топ-10 самых красивых дорог мира». Подумал, что круто было бы по ним проехать. Но проехать нужно, разумеется, на своей машине, потому что так интереснее. Возможности выбирать особо не было, поэтому я остановился на дорогах на нашем континенте. На сегодняшний день я прокатился по семи дорогам из списка. При этом постоянно появляются новые топы, в них уже по 15 или 20 красивых дорог.

Предоставлено героем материала

Самую красивую дорогу выбрать сложно. Если говорить про чисто визуальное удовольствие, то это было Трансфэгэрашское шоссе в Румынии. Озера, серпантины, плотины — безумно просто, но очень красиво. При этом не было дорог, которые бы разочаровали. Один из самых сложных маршрутов — Россия — Марокко. Путешествие до юга Испании прошло легко, а вот на паром, который переправляет путешественников в Марокко, машина долго не хотела заходить — слишком низкий бампер. Помогли ребята из паромной компании. Удивила реакция марокканцев на тюнингованную машину — у них таких мало, так что просили даже сфотографироваться.

За время путешествий я значительно приумножил свой водительский опыт: побывал на куче трасс в куче разных мест — везде свои природные условия, везде люди водят по-разному. Про навыки коммуникации не стоит даже говорить — с другими автомобилистами общаться приходится постоянно.

Прошел 900 км за 28 дней по пути Святого Иакова

Алексей Горов, 28 лет

Предоставлено героем материала

Все началось с того, что я посмотрел фильм «The Way», а потом показал его девушке, с которой мы позже и отправились в путешествие. Он про так называемый путь Святого Иакова (маршрут паломничества по Северной Испании к могиле святого Иакова — прим. «Медузы»). В фильме рассказывалось про нескольких людей, которые случайно попали на этот маршрут. Мне захотелось пройти его самому, не по религиозным соображениям — для меня это был просто трекинг. В дороге мы повстречали других путешествующих по этому же пути, и среди них были люди самых разных конфессий.

Предоставлено героем материала

Первые дни — это ад. Ежедневно нужно преодолевать точку горизонта, а это под 30 км. Причем с собой у тебя паспорт паломника, и каждый день священнослужитель в новом месте проверяет, правда ли ты преодолел этот путь пешком. Сначала мне казалось, что в пути будет время подумать, но нет: на самом деле дорога — это что-то вроде медитации, любые заботы и тревоги просто исчезают. Каждое утро ты просто встаешь и идешь. Я встречал людей, которые гуляют так куда дольше — по три-четыре года. Начинают идти — и останавливаться уже не хочется.

Как изменилась моя жизнь после путешествия? Гулять больше стал (смеется).

Про конкурс «365 дней лета»: 14 июня жюри выберет самую яркую и вдохновляющую историю, а ее автор (может быть, это вы?) получит в подарок беззеркальную камеру Canon EOS M6.

Бросила все, чтобы исполнить свои детские мечты

Светлана Соколова, 36 лет

Предоставлено героиней материала

Я жила в Москве и работала в корпоративных финансах. Были деньги, но не было времени ни на что, а хотелось жизни и творчества. В 2008 году, в разгар кризиса, я поняла, что или сейчас, или никогда, — и ушла с работы. Что делать с появившейся свободой? Осуществлять мечты. Я начала с детских — всегда хотела быть художником. Пошла по художественным вузам столицы, но никуда не взяли. Тогда устроилась натурщицей в Академию Глазунова — лежала обнаженной перед студентами по два часа в день, а потом посещала с ними лекции. Быстро поняла, что не так хочу провести следующие пять лет жизни.

Предоставлено героем материала

Следующая мечта — пожить в далекой экзотической стране. Бойфренд как раз нашел работу на Бали. Я сдала квартиру в Москве, и мы уехали, просто жили и путешествовали. Но пришло время расставаться и с бойфрендом, и с Юго-Восточной Азией. Я поняла, что хочу поездить одна, посмотреть мир с большим рюкзаком за спиной. Скиталась полтора месяца по Европе, и тут звонок от друга: «Соколова! Я нашел, чем тебе надо заняться: езжай в Киев учиться в театре импровизации!» Почему бы и нет? Я приехала, поступила и осталась. Училась в разных театральных кружках, школах танца, Институте теле- и радиовещания — где-то играла, что-то снимала, в общем, вот она, жизнь!

Однажды весной мы с другом решили уехать в далекое путешествие — отправились в Северную Америку: думали на пару месяцев в США, а в итоге проездили год по Штатам и Мексике, ни разу не останавливаясь в отелях. Пока путешествовали, снимали и монтировали небольшие документальные зарисовки для своего ютьюб-канала. Из этого путешествия я вернулась с семьей — мужем и малышкой в животе — и фильмом, который затем побывал на фестивалях в шести странах. Моя семья растет, мы живем в Киеве, муж более-менее выучил русский. Мы открыли кафе по мотивам странствий. Жизнь несется.

Добрался из Москвы до Байкала на электричках

Алексей Абанин, 28 лет

Так вышло, что электрички я полюбил с самого детства. Жил в городе Коврове Владимирской области и периодически мотался во Владимир. Естественно, на электричках. Позже поступил в университет в Москве, жил то в Люберцах, то в Железнодорожном. Все это также на электричках, периодически мотался к родителям в Ковров, на трех пригородных поездах: Москва — Петушки — Владимир — Ковров. Вся любовь к электричкам слилась в дипломной работе, которую я написал по поэме «Москва — Петушки» Венички Ерофеева.

Уже после университета в какой-то момент я написал пост в фейсбуке о том, что очень хочу доехать до Байкала именно на пригородных поездах. Рассчитал все по дням и стоимости, но долго не мог решиться. Спустя ровно год понял, что эта идея не выйдет из головы еще долго и надо ехать. Взял отпуск, сел в поезд на Курском вокзале в 8 утра и поехал. Получилось 13 дней, 34 электрички и два поезда (пришлось ими перебиться там, где пригородного сообщения не было). Когда я увидел Байкал, у меня был такой мощнейший катарсис, что он не выходит из головы до сих пор. Да и все так же спустя год история не отпускает — собираюсь сделать фотокнигу по мотивам путешествия.

Про конкурс «365 дней лета»: За главный приз конкурса Cаnon — кругосветное путешествие длиной в год — придется побороться как следует. Опишите свое самое невероятное летнее приключение в 50 словах, выложите историю в инстаграм под хэштегом #LiveForTheStory и не забудьте затегать @canon.russia. Сделать все это нужно до 28 июня. Независимое жюри вместе с актрисой Зои Кравиц выберет самый интересный рассказ.

Коллекционирует солнечные затмения

Федор Савинцев, 34 года

Thanakrit Santikunaporn

У меня друзья астрономы, я хорошо знал их истории про затмения. Когда в 2008 году затмение было над территорией России, над Алтаем, мы решили, что поедем в экспедицию — 5000 км на машинах. Все это буквально ради нескольких минут, которые длится затмение. Правда, поскольку я еще и документалист, мне было важно найти какую-то аутентику, например шаманские легенды о затмениях.

Предоставлено героем материала

Всего я видел два солнечных затмения и одно лунное — в Москве. В 2015 году я поехал наблюдать солнечное затмение в Териберку, известную всем после фильма Звягинцева («Левиафан» — прим. «Медузы»). Мне было интересно такое соединение. В пик затмения мы попали в сильнейший буран, но все равно это было здорово. Хотя на Алтае это явление оказалось более впечатляющим. Вся природа замирает, все затихает. Мистический свет, ощущения абсолютно уникальные.

Существует множество сайтов, где можно посмотреть траекторию прохождения тени при затмении. Если в следующий раз это будет сравнительно доступное место и мне позволит график, я с удовольствие съезжу. В Перу, наверное, не поеду. Хотя не знаю… Затмения в моей жизни — это такие реперные точки. Представляешь: ты видел затмение? Не каждый человек видел затмение. Это действительно что-то за гранью.

Доехал из Москвы до Бали на старой «Волге»

Илья Михальченков, 31 год

Предоставлено героем материала

Идея появилась так. Я музыкант и находился в поисках нового контекста. Делать новую группу не хотелось, поэтому я решил погрузить музыку в контекст путешествия. Основной замес был в том, сможем ли доехать до финиша на старых «Волгах» (одна 1974-го, одна 1983 года выпуска), зарабатывая при этом на жизнь музыкой. Когда мы выезжали из Москвы, у нас с собой было всего 40 тысяч рублей. Все остальное мы получили от концертов и продажи футболок.

Почему именно Бали? Я всегда увлекался Востоком и восточной философией, а Бали — это как раз самый край Юго-Восточной Азии. Культура Востока во многом похожа на русскую, у нас схожий этический базис, так что мы, можно сказать, наладили культурный мост. А «Волги» выбрали потому, что их все хорошо знают и это повышает интерес к нашей экспедиции. В итоге все прошло круто, хотя изначально мы в это не очень верили. За весь путь случились всего две серьезные поломки. Около 20 концертов были забукированы заранее через наши контакты на азиатской панк-сцене и еще 20 где-то нарисовались по дороге. Мы сыграли почти во всех местах, даже в Тибете.

После поездки ко мне пришла уверенность в себе. Когда не знаешь, что будет завтра, приходится решать нестандартные проблемы каждый день, и это помогает поверить в свои силы, научиться действовать вне своей зоны комфорта.

Пересек Гималаи на мотоцикле

Мика Мень, 33 года

Предоставлено героем материала

Получилось это совершенно случайно. Мы с друзьями арендовали мотоциклы, чтобы прокатиться по гористым северным индийским штатам. Доехав до горного городка Манали, выяснили, что в этот день открыли высокогорный перевал на маршруте, ведущем в Кашмир, Манали — Ле, который закрыт девять месяцев в году из-за снега. Это второй в мире по высоте перевал, который можно преодолеть на мотоцикле. Недолго думая, мы решили ехать в Ле, предварительно договорившись о том, чтобы сдать мотоциклы (старая английская модель местного производства Royal Enfield) там и лететь в Дели на самолете.

Предоставлено героем материала

Путь делится на три перегона с двумя ночевками, одна в горном городке, вторая на высоте 4000 м в бывшем военном лагере в шатрах. Дорога сложная: броды, камни, обрывы, грязь. Дышится на высоте с трудом. Но красота неимоверная. Вставать надо на рассвете, чтобы быть уверенным, что засветло доедешь до места следующего ночлега. Бензин приходится везти с собой в канистрах — никаких заправок по дороге, конечно же, нет. Не обошлось без падений и поломок. Стоит отметить, что на тот момент серьезного опыта вождения мотоцикла ни у кого из нас не было.

Это путешествие — одно из ярчайших воспоминаний в моей жизни. Засыпая вечером после очередного перегона, думаешь, как тебе удалось проехать все эти опасные и страшные места. И понимаешь, что не проехать ты не мог. Впервые в жизни я получил неимоверное удовольствие от преодоления трудностей.