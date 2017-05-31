«Шторм»: как это было Найдите себя на фотографиях с конференции «Медузы»!

В субботу, 27 мая, в московском культурном центре ЗИЛ прошла конференция «Медузы» — «Шторм». Мы уже не можем выдавить из себя ни слова про конференцию, так что просто посмотрите фотографии. Может быть, вы найдете и себя на этих снимках (а если нет, вот большой альбом в фейсбуке). Купить запись всех выступлений на русском и английском можно здесь.