истории
«Шторм»: как это было Найдите себя на фотографиях с конференции «Медузы»!
Meduza
11:00, 31 мая 2017
Фото: Олег Бородин
В субботу, 27 мая, в московском культурном центре ЗИЛ прошла конференция «Медузы» — «Шторм». Мы уже не можем выдавить из себя ни слова про конференцию, так что просто посмотрите фотографии. Может быть, вы найдете и себя на этих снимках (а если нет, вот большой альбом в фейсбуке). Купить запись всех выступлений на русском и английском можно здесь.
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