истории

«Шторм»: как это было Найдите себя на фотографиях с конференции «Медузы»!

Meduza
11:00, 31 мая 2017

Фото: Олег Бородин

В субботу, 27 мая, в московском культурном центре ЗИЛ прошла конференция «Медузы» — «Шторм». Мы уже не можем выдавить из себя ни слова про конференцию, так что просто посмотрите фотографии. Может быть, вы найдете и себя на этих снимках (а если нет, вот большой альбом в фейсбуке). Купить запись всех выступлений на русском и английском можно здесь.

Илья Красильщик, издатель «Медузы»
Фото: Олег Бородин
На конференцию пришли около 700 человек
Фото: Олег Бородин
Грэм Робертс (The New York Times)
Фото: Олег Бородин
Майкл Вильясеньор и Грэм Робертс (The New York Times) рассказывают про VR
Фото: Олег Бородин

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Фото: Олег Бородин
Майкл Вильясеньор и Грэм Робертс (The New York Times) рассказывают про VR
Фото: Олег Бородин
Фото: Олег Бородин
Фото: Олег Бородин
Анита Гиговская, президент Condé Nast Россия
Фото: Олег Бородин
Энди Бауэрс (Slate, Panoply) рассказывает про подкасты
Фото: Олег Бородин
Энди Бауэрс (Slate, Panoply) рассказывает про подкасты
Фото: Олег Бородин
Энди Бауэрс (Slate, Panoply) рассказывает про подкасты
Фото: Олег Бородин
Фото: Олег Бородин
Энди Бауэрс (Slate, Panoply) рассказывает про подкасты
Фото: Олег Бородин

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Плов во время обеда (спасибо plov.com)
Фото: Олег Бородин
Фото: Олег Бородин
Фото: Олег Бородин
Энди Бауэрс (Slate, Panoply)
Фото: Олег Бородин
Михаил Калашников (Sports.ru) рассказывает про пуши
Фото: Олег Бородин
Михаил Калашников (Sports.ru) рассказывает про пуши
Фото: Олег Бородин
Фото: Олег Бородин
Михаил Калашников (Sports.ru) рассказывает про пуши
Фото: Олег Бородин
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Фото: Олег Бородин

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