В инстаграме публикуют фотографии целующихся геев с геотегом «московский Кремль». Что происходит?

В бразильском и англоязычном сегментах инстаграма идет акция против дискриминации гомосексуалов в России. Самые разные (но чаще однополые) пары публикуют снимки своих поцелуев с геотегом Moscow Kremlin. «Медуза» рассказывает, кто и зачем это придумал.

29 апреля бразильский социальный ЛГБТ-проект [SSEX BBOX] запустил в социальных сетях кампанию в поддержку российских геев. Поводом для этого стали публикации «Новой газеты» и других СМИ о преследованиях гомосексуалов в Чечне, которые бурно обсуждали и за пределами России. Организация опубликовала на своем ютьюб-канале три идентичных ролика на разных языках (португальском, английском и русском) о том, что в России прав у ЛГБТ становится все меньше, у россиян с гомосексуальной ориентацией нет свободы самовыражения, а ЛГБТ-акции грозят для их участников арестом.

В качестве протеста против такого положения дел бразильцы предложили пользователям соцсетей (вне зависимости от их пола, гендерной идентичности и сексуальной ориентации) сделать «цифровой поцелуй» и выложить его в инстаграм с геотегом Moscow Kremlin и хэштегом #kiss4lgbtqrights. В ролике объясняют, что Кремль — место, где запрещены протесты, и именно поэтому в нем предлагают провести «виртуальный протест». «Они думают, что они могут заставить нас замолчать. Но они ошибаются», — говорится в видео.

Русскоязычный ролик проекта #Kiss4LGBTQrights SSEXBBOX

В комментарии порталу Pink News представители [SSEX BBOX] подчеркнули, что в Бразилии гомосексуалы, бисексуалы и трансгендеры также сталкиваются с насилием (например, в марте 2017 года в интернете разошлось видео, на котором несколько мужчин избивают, а затем убивают 42-летнюю трансгендерную женщину). Однако, по словам организаторов акции, в Бразилии у ЛГБТ есть возможность отстаивать свои права, а «у сообщества в России такой возможности нет».

К 30 мая к «виртуальному поцелую» присоединилось несколько тысяч человек (в инстаграме под тегом акции опубликовано более шести тысяч фотографий, но часть из них — репосты). В их числе Наоми Кэмбелл, которая выложила только свои губы, дизайнер и бывший креативный директор Givenchy Рикардо Тиши, популярная бразильская актриса Паола Оливера, а также модели и актрисы Барбара Франка и Алина Диас (их поцелуй собрал больше ста тысяч лайков). Далеко не все участники акции — представители ЛГБТ: в ней принимают участие и и гетеросексуальные люди, поддерживающие идеи равноправия.

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