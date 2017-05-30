Убийство в легком метро В Портленде националист зарезал мужчин, заступившихся за мусульманку и афроамериканку

26 мая в Портленде в вагоне легкого метро мужчина, выкрикивавший оскорбления в адрес двух девушек-подростков (мусульманки и афроамериканки), зарезал насмерть двоих пассажиров — и тяжело ранил еще одного. Убийца арестован, один из пострадавших находится в больнице; жители города собирают средства для помощи ему и семьям погибших. «Медуза» рассказывает, что произошло, кем были жертвы случившегося и что известно об убийце.

26 мая около 16:00 (то есть ночью с пятницы на субботу по московскому времени) в вагоне легкого метро Портленда, также известного как «портлендский трамвай», пассажир начал оскорблять двух девушек. Одна из них была афроамериканкой, а вторая — мусульманкой в хиджабе. Полиция и пресса характеризуют слова мужчины как «оскорбления расистского характера» и «речь, направленную на разжигание вражды к мусульманам и представителям других религий». Другие пассажиры возмутились; трое мужчин вступились за девушек и попытались урезонить агрессора, после чего тот выхватил нож и набросился на них.

Двое из защитников девушек погибли: один на месте, второй в больнице. Третий мужчина находится в больнице с серьезными ранениями. Девушки с другими пассажирами выбежали из поезда на ближайшей остановке и сейчас находятся на связи с полицией. Станция была закрыта, а движение на линии остановлено на несколько часов.

«Я буду выступать за наци»

Полиция задержала убийцу, им оказался 35-летний житель Портленда Джереми Джозеф Кристиан. Ему предъявлены обвинения в двойном убийстве, попытке убийства, оскорблениях второй степени и ношении оружия. По информации, предоставленной полицией Портленда, у мужчины уже есть судимости: за ограбление, похищение человека и хранение оружия. СМИ обратили внимание, что атака случилась накануне Рамадана — священного месяца для мусульман, который наступил в пятницу после заката. К расследованию подключилось ФБР, однако, как утверждают его представители, пока рано говорить о том, будут ли рассматривать преступление как убийство на почве ненависти.

Фотография Джереми Джозефа Кристиана из полицейского досье Фото: полиция Портленда / AFP / Scanpix / LETA

Журналисты, изучившие соцсети убийцы, обнаружили в его фейсбуке шовинистические высказывания. В частности, 9 апреля он написал: «Вызываю на дебаты Бена Ференца (легендарного правозащитника, обвинителя в Нюрнбергском процессе — прим. „Медузы“), и пусть нас рассудит Путин. Я буду выступать за наци, а он за ашкенази». 29 апреля Кристиан был замечен на правом «Марше за свободу слова», прошедшем в Портленде; мужчина скандировал «Негры, пошли на ***» и вскидывал руку в нацистском приветствии, завернувшись в американский флаг. Полиция конфисковала бейсбольную биту, которую мужчина пронес на мероприятие.

Свидетели события также вспоминают, что на призывы успокоиться и прекратить оскорблять пассажирок Кристиан отвечал, что живет в свободной стране и будет говорить что хочет. Associated Press приводит слова генерального прокурора штата Орегон Билли Уильямса: «Близится день расплаты, когда за такие вещи придется ответить». Мэр Портленда Тед Уилер сослался и на накаленную обстановку в сфере государственной иммиграционной политики. «Жестокие слова ведут к жестоким поступкам», — сказал он. Погибших мужчин он назвал героями.

Что известно о девушках и их защитниках

От рук Кристиана погибли 53-летний Рики Джон Бест и 23-летний Талиесин Мирддин Намкай-Мече. Также пострадал 21-летний Майка Дэвид-Коул Флетчер, который сейчас находится в больнице с ножевыми ранениями. По официальным данным, его жизни ничего не угрожает.

Рики Джон Бест — житель портлендского пригорода Хеппи-Валлей, бывший военнослужащий и отец четверых детей. Он прослужил в армии 23 года, а в последние годы был занят на госслужбе в Портленде. В 2014 году республиканец Бест избирался в администрацию округа, но проиграл; о своем решении баллотироваться он говорил: «Не могу просто стоять в стороне».

Талиесин Мирддин Намкай-Мече в прошлом году окончил факультет экономики портлендского Рид-колледжа; преподаватели называли его молодым человеком с блестящим будущим и карьерой. Во время инцидента в вагоне он позвонил своей тете, она посоветовала ему записать все происходящее на видео и передать запись полиции. 27 мая его мать написала в фейсбуке: «Мой дорогой мальчик погиб вчера, защищая двух юных мусульманок от расиста в портлендском метро. Он был героем и останется им навсегда». Ее поддержала ее дочь и сестра погибшего: «Мое сердце опустело от утраты старшего брата, но еще и от чудовищного осознания, до чего могут довести человека ненависть и предубеждения».

Сотни людей собрались на месте преступления в Портленде, чтобы почтить память погибших. 27 мая 2017 года Фото: Alex Milan Tracy / Sipa USA / Scanpix / LETA

Третий пострадавший, выживший после нападения 21-летний Майка Флетчер, — поэт и человек с аутизмом. В 17 лет Флетчер победил в школьном конкурсе со стихотворением, посвященным толерантности: «Меня достало, что меня не слышат, — сказал он тогда, — и что не слышат других людей». В другом стихотворении, посвященном 11 сентября, он выступал против предубеждений, с которым после трагедии сталкиваются мусульмане. В субботу вечером он опубликовал у себя в фейсбуке короткое стихотворение: «Я жив. Я плюнул в глаза ненависти и выжил. Все мы должны так поступать ради друг друга. Мы должны жить ради друг друга. Мы должны бороться друг за друга. Мы должны умереть во имя свободы, если придется. Мне повезло — в тот день была не моя очередь».

29 мая одна из девушек, которых оскорблял Кристиан, 16-летняя афроамериканка Дестини Мангум, со слезами на глазах обратилась к тем, кто ее защитил, и их близким. «Я хочу поблагодарить всех, кто рискнул ради меня жизнью и потерял ее. Они даже не знали меня, они погибли из-за меня и моей подруги, из-за того, как мы выглядим». Она сказала, что мужчина кричал им «убираться из страны и возвращаться в свою Саудовскую Аравию», а еще — что они ничтожества и должны убить себя. Мангум уточнила, что не является мусульманкой, в отличие от ее подруги. Имя второй девушки пока не разглашается.

Destinee Mangum, one of the targets of hate speech on a MAX train, thanks strangers for saving her life. pic.twitter.com/sefmOAyIVt — FOX 12 Oregon KPTV (@fox12oregon) May 28, 2017

Жители Портленда собирают деньги на лечение Флетчера и на помощь семьям погибших. Отдельную кампанию по сбору средств запустило мусульманское сообщество города (в Портленде проживает около 50 тысяч мусульман). К вечеру воскресенья к ней присоединилось четыре тысячи человек, которые пожертвовали 165 тысяч долларов. В общей сложности за двое суток жители Портленда собрали для пострадавших около семисот тысяч долларов. К месту преступления несут цветы, свечи и записки со словами «Любовь» и «Мы все рождены равными».