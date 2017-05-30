Орловскому епископу подарили внедорожник Toyota Land Cruiser. Никто не увидел в этом ничего особенного

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий в начале мая стал владельцем внедорожника Toyota Land Cruiser v8, сообщила 23 мая «Открытая Россия». Цена на такой автомобиль начинается с пяти миллионов рублей. Номер на автомобиле А008ОО57 — с номерами той же серии ездят сотрудники правительства Орловской области. По данным источника «Открытой России» в Орловской епархии, Нектарий мог купить автомобиль на деньги, которые епархия собирает с храмов.

В епархии утверждают, что Нектарий не покупал себе автомобиль. Как заявил пресс-секретарь епархии Евгений Борисов, машину епископу подарил местный , чтобы тому было удобнее добираться до «самых отдаленных деревень в любое время года и в любую погоду».

«Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали. Многие святые то же самое принимали. Например, Иоанн Кронштадтский точно так же получал дорогие облачения, автомобили, пароходы и прочее», — заметил Евгений Борисов по поводу дорогого подарка епископу.

Издание «Орловские новости», которое тоже рассказало про новую машину епископа, 29 мая получило письмо с претензиями за подписью Нектария. От журналистов требовали удалить материалы, а в противном случае угрожали привлечь к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих. В епархии заявили, что письмо — подделка.

В защиту епископа выступил губернатор Орловской области Вадим Потомский. «Надо почитать Библию: не судите, да не судимы будете. А когда журналисты начинают задавать вопросы, кто как живет из священнослужителей, у меня возникает один вопрос: их кто уполномочил этот вопрос задавать? И потом где есть критерий — это можно для священника, а вот это нельзя, — заявил Потомский. — Мы можем ходить в храм, молиться, просить милостыню Божию. А если мы ходим к представителям Бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: Божий суд».

Представитель Московского патриархата Вахгтанг Кипшидзе заявил, что высшее руководство РПЦ не будет разбираться в ситуации с внедорожником. «Это дело епархиального уровня», — подчеркнул Кипшидзе.

В 2015 году орловская пресса сообщала, что митрополит Орловский и Болховский Антоний ездит на внедорожнике Lexus. «Ну не на повозке же митрополиту ездить», — заявляли тогда в епархии. В 2016 году орловского священника Александра Прищепу поймали на вождении в нетрезвом виде; он был за рулем внедорожника Mitsubishi Outlander.