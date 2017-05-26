60 часов без остановок. РЖД организовали бесплатные поезда для болельщиков Кубка конфедераций

С 17 июня по 2 июля Россия принимает большой футбольный турнир — Кубок конфедераций. Это соревнование считается чем-то вроде генеральной репетиции перед чемпионатом мира 2018 года. Для удобства болельщиков организаторы запустят дополнительные бесплатные поезда между городами, где состоятся матчи, — туда пустят только обладателей билетов на стадион. Поезда будут идти без остановок, при этом некоторые из них проведут в пути куда больше обычного.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Большинство бесплатных маршрутов не вызывает никаких вопросов — время в пути не отличается от обычного. Но, например, поезд из Адлера в Казань почему-то идет 55 часов вместо обычных 49.

Больше всего вопросов у болельщиков вызвал поезд, который будет следовать по маршруту Казань — Сочи — Имеретинский курорт с отправлением 16 июня. По идее, это расстояние поезд должен преодолеть за 47 часов (обычный поезд Казань — Сочи идет 46 часов, а электричка от Сочи до Имеретинского курорта — меньше часа), но почему-то он потратит на дорогу 60 часов и 55 минут. Перспективу провести в поезде (пусть и в купейном вагоне) 2,5 суток живо обсуждают в фейсбуке и на форумах.

Да, и не просто 2,5 суток, а 2,5 суток без остановок! В «Вопросах и ответах» на специальном сайте указано, что на промежуточных станциях поезд останавливаться не будет.

Точно такой же поезд, который пройдет по точно такому же маршруту 19 июня, проведет в пути 46 часов и 39 минут.

«Медузе» не удалось выяснить, почему поезд будет ехать на 13 часов дольше обычного и смогут ли пассажиры в течение 2,5 суток выходить из вагона. В «Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу» посоветовали обращаться к перевозчику — «дочке» РЖД, Федеральной пассажирской компании. В ФПК на запрос «Медузы» не ответили.