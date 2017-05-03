Поговори с библиотекарем Закрытый чат, в котором политику и работу обсуждают цитатами из детских книг

Библиотекарям хотят запретить обсуждать в соцсетях работу и политику. Российская библиотечная ассоциация разработала проект правил, по которым «сотрудникам библиотеки рекомендуется воздержаться в публикациях от резких заявлений любой окраски по вопросам политики, национальности, сексуальной ориентации, религии, — а также от публикаций порнографического, агрессивного, оскорбительного характера». «Медуза» решила пофантазировать, как будет выглядеть общение библиотекарей в соцсетях, если эти правила примут. Представьте: вы попали в закрытый чат, где работники детской библиотеки обсуждают запретные темы. С помощью цитат из «Винни-Пуха» и «Карлсона».