Корреспонденты радио «Свобода» приехали освещать марш протеста фермеров в Краснодарском крае. Журналистов избили, акция не состоялась

28 марта в городе Кропоткин (Краснодарский край) неизвестные напали на корреспондентов радио «Свобода» Сергея Хазова-Кассиа и Андрея Костянова. Они работали над репортажем о фермерском марше — протестах краснодарских крестьян против незаконного отъема земли. Акция была запланирована на 28 марта. Утром этого дня журналистов избили, похитили у них всю технику и документы, одному из них сломали ребро. Спустя несколько часов после нападения почти все вещи корреспондентов оказались в их гостиничных номерах. Сам марш фермеров не состоялся из-за активного противодействия властей. Сергей Хазов-Кассиа подробно рассказал «Медузе» о случившемся.

Сергей Хазов-Кассиа

корреспондент радио «Свобода»

Мы приехали в Кропоткин 26 марта вечером, заселились в гостиницу, вчера весь день ездили с фермерами по городу и по близлежащим станицам, а сегодня с утра собирались ехать на фермерский марш. В 8:50 мы вышли из гостиницы и пошли к такси, которые вызвали заранее. В этот момент на нас напали 10–15 человек — спортивные молодые ребята. Они повалили нас на землю и били ногами, требовали, чтобы я отдал им телефон, и забрали наши рюкзаки и все оборудование: камеру и штатив. Мой коллега Андрей Костянов слышал, что они говорили что-то вроде «Уезжайте отсюда». Сильно избить нас, судя по всему, у них не было задачи — они хотели забрать оборудование.

До их нападения, где-то около восьми утра, в гостиницу приезжали полицейские, они интересовались у сотрудников, кто там проживает. Полицейские наведывались в гостиницу и вчера, также спрашивали о том, кто в ней проживает, — тогда мы на это внимания не обратили. Только сегодня мы подумали, что это было что-то странное: руководство отеля сказало нам, что обычно постояльцами у них никто не интересуется и полиция к ним не ездит.

После нападения мы вызвали полицию и скорую помощь. Андрея Костянова врачи отвезли в больницу — у него зафиксировали перелом ребра. А я после показаний и объяснений поехал вместе с полицейскими в следственный отдел. Там мы начали составлять протокол, я начал рассказывать обо всем, что произошло, но неожиданно нас прервали, и мы опять поехали осматривать место происшествия, хотя до этого его уже осмотрели. Было странно, что они решили вернуться в гостиницу, не закончив протокола.

Когда мы вернулись в гостиницу, в номере у Андрея Костянова нашли его рюкзак, камеру и кофр со штативом. Моего рюкзака там не было. Какое-то время мы еще ждали эксперта-криминалиста, который приехал снимать отпечатки пальцев и открывать наши вещи. После его приезда выяснилось, что все основное оборудование на месте: камера, компьютер, — паспорта и все документы тоже, денег, конечно, не было, не хватало еще каких-то мелочей вроде зарядок. Они, очевидно, все сразу куда-то вывалили и потом запихивали обратно в один рюкзак — все лежит не в том порядке, в каком было. После того как криминалисты и следователи составят протокол осмотра и снимут отпечатки пальцев с наших вещей, нам придется вернуться в следственный отдел, чтобы составить протокол о нападении.

Камера и лэптоп на месте! Рюкзака из Буэнос-Айреса нет Опубликовано Сергеем Хазовым-Кассиа 28 марта 2017 г.

Сотрудники гостиницы говорят, что они не видели, кто заходил в номер и кто мог принести эти вещи. Хотя незамеченным пройти с такими сумками — это огромный рюкзак для камеры и кофр от штатива — невозможно, тем более в такой небольшой гостинице. Другого пути, кроме как через ресепшен, чтобы пройти к номеру, здесь нет, но сотрудники говорят, что ничего не знают.

Камеры наблюдения висят по всему периметру гостиницы и внутри, и еще с утра директор обещал их нам показать, но потом выяснилось, что у них ничего не записалось.

Все сотрудники работают профессионально и нормально себя ведут. Единственное, один из них сказал мне: будто когда мы вчера ужинали в кафе, то докопались до официантки или до какой-то девушки — и из-за этого на нас могли напасть. Как я понимаю, эта версия обсуждается сейчас в краснодарских пабликах. Но мы вчера ни с кем не ругались — просто поужинали и ушли спать. Эта история выдумана с нуля, мы вообще ни с кем не разговаривали (источник агентства «Интерфакс» в полиции Краснодарского края говорил, что «имел место конфликт на бытовой почве — журналисты повздорили в кафе с местными жителями из-за девушки» — прим. «Медузы»).

Никакой информации о причинах нападения у нас нет, но думаю, что кто-то просто хотел помешать нашей работе и запугать.

На фермерский марш мы, конечно, не попали, но туда и не приехал никто. Многих его участников задержали еще накануне. Это должен был быть уже третий марш — после майского и августовского. Краснодарские фермеры, у которых отняли землю: у кого-то рейдеры, у кого-то — брат местного главы района, у кого-то — брат судьи, — так и не смогли добиться правды, поэтому решили продолжать свои акции. Суды на их сторону не встают. Ожидалось, что если бы марш разрешили, что в нем приняли бы участие около 200 тракторов. Но самые активные участники были «нейтрализованы» еще накануне: кому-то дали 12 суток ареста за неуплаченные алименты — хотя они были уплачены, кого-то вызвали сегодня в девять утра по делу, в расследовании которого человек заинтересован — год ничего не происходило, а тут именно 28 марта решили вызвать.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Кубани Мария Пирогова заявила, что полиция ведет «поиски лиц, напавших на журналистов радио „Свобода“ в городе Кропоткин». «Они также заявили, что в результате нападения у них пропала аппаратура, однако в ходе проверки их заявления полицейские обнаружили ее в их же гостиничном номере», — сказала представитель МВД.