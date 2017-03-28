Как правильно фотографировать квартиру, чтобы получилось красиво. Инструкция

Едва ли не каждый день мы делаем множество фотографий. Теперь же наконец есть возможность сделать это с пользой для себя. Банк «Юникредит» объявил конкурс фотографий интерьера с внушительным призом. А чтобы вам проще было выиграть, «Медуза» написала инструкцию, как правильно сфотографировать свой дом.

1. Чем снимать

Если знать, как снимать, то снимать можно и на телефон. Для съемок телефоном есть несколько базовых правил, которые относятся и к интерьерной съемке: не используйте вспышку; не используйте зум; если есть настройки, то выставите качество фотографии на максимальное; по возможности не снимайте с рук и закрепите телефон на каком-то основании; чтобы избежать вибрации при нажатии на кнопку телефона, пользуйтесь функцией «спуска» при нажатии на кнопку на гарнитуре (есть у многих телефонов).

Однако лучшего результата можно добиться, подобрав подходящую фототехнику. Оптимальным решением будет зеркальный фотоаппарат с широкоугольным объективом (так вы сможете уместить в один кадр максимальный объем пространства) и штатив. Опять же в роли штатива может выступить любое другое основание. Как и в случае с телефоном, чтобы избежать смазанности кадра, не пренебрегайте функцией отложенного спуска или спускового тросика.

Используйте штатив, чтобы избежать дрожания камеры Africa Studio / Shutterstock.com

Основная техническая задача — добиться высокой глубины резкости, то есть сделать так, чтобы в фокусе было как можно большая часть кадра — и то, что на переднем плане, и то, что на заднем. На телефоне для этого обычно достаточно не снимать что-то очень близко и фокусироваться на центре кадра. При съемке на фотоаппарат нужно выставить соответствующие настройки.

2. Что снимать

Главная задача — найти и показать те идеи, которые заложил в интерьер дизайнер или вы сами. Попытайтесь ответить на вопрос, что особенного в вашей квартире. Ведь даже если речь о типовой планировке, то разные детали и особенности делают именно ваш дом уникальным и непохожим на все остальные. Может быть, это красивый свет из окна в определенное время суток, необычный рисунок плитки на полу, оригинально совмещенная кухня или балкон с панорамным обзором.

Постарайтесь в одном кадре совместить переходы от одной зоны к другой — от кухни к гостиной или от спальни к хозяйской ванной и так далее. Тогда взгляд сможет как бы «погулять» по кадру, а вместе с этим по вашей квартире. Кроме того, что такие фото интереснее смотрятся, вы еще и сможете показать планировку.

Показывайте в одном кадре переходы от одной зоны к другой Фото: Li Chaoshu / Shutterstock.com

Сделайте серию фотографий, состоящую из разных кадров: одни с общими планами, раскрывающими планировку, другие — с крупными планами оригинальных деталей, на которые хочется обратить особое внимание.

3. Когда снимать

Если окна вашего дома выходят на солнечную сторону, то идеальное время для съемки в летний сезон с 7 до 11 утра в малооблачную погоду. В любом случае лучше избегать съемки, когда солнце бьет ярким светом прямо в окно — иначе вещи в свету будут пересвечены, а тени получатся слишком контрастным (в итоге в кадре будет много белых и черных пятен).

Можно снимать и вечером, но тогда подумайте, достаточно ли хорошо освещена ваша квартира. Кроме того, в темное время суток гораздо сложнее получить хороший кадр, снимая на телефон.

Фотографируйте в светлое время суток, а также не забывайте про интересные детали интерьера Фото: Africa Studio / Shutterstock.com

4. Что делать со светом

Лучше всего — ничего не делать, оставить все как есть и никуда никакие лампы не переставлять. То, как устроено освещение у вас дома в повседневной жизни, уже несет в себе некий смысл, и ваша задача — этот смысл донести. К примеру, у вас есть зона для чтения с теплым светом — зажгите его и покажите ее. Или, может быть, у вас есть аквариум с зоной, освещенной холодным светом, — зажгите свет, покажите ее. Но помните, что теплый и холодный свет по возможности лучше не смешивать — и если два источника света друг с другом пересекаются, то лучше выбрать какой-то один.

5. Как построить кадр

Как правило, для съемки интерьеров делают горизонтальные кадры (так помещение видит человеческий глаз). Вертикальная съемка используется только в особых случаях. Например, когда в кадре доминируют вертикальные линии (узкие и высокие шкафы или рисунок обоев). Постарайтесь, чтобы в кадре были интересные объекты на разных планах: что-то на ближнем, что-то на среднем, что-то на дальнем, тогда взгляд будет перемещаться по картинке в глубину. Не менее важно обращать внимание на цвета. Интерьерная съемка — это отчасти игра в цветовые блоки: например, здесь у вас угол в синих тонах, здесь — в зеленых, а центр в основном желтый.

Главная задача — сделать кадр сбалансированным, где одни части уравновешиваются другими. Например, если внизу кадра большой горизонтальный стол, то над ним будет хорошо смотреться вертикальное окно. Если слева кадра светлая стена, то хорошо бы построить кадр так, чтобы напротив нее были темные объекты. Если на переднем плане виден край дивана, то с него взгляд хорошо перейдет на журнальный столик в центре кадра, а затем на старые часы, стоящие в дальнем углу комнаты.

Постарайтесь, чтобы в кадре были интересные объекты на ближнем, среднем и дальнем планах Фото: Photographee.eu / Shutterstock.com

Это непростая задача, с которой справляются даже не все фотографы. Но для того чтобы понять, как это работает, нужно как можно больше практиковаться. Фотографируйте и смотрите, что из этого получается. Изучите журналы об интерьере и посмотрите, как это делают профессионалы.

Есть простой способ понять, хорошо ли получился кадр. Даже если его полностью «размыть» и превратить в абстракцию из пятен разного размера, он все равно будет хорошо смотреться.

7. Что должно быть и чего не должно быть в кадре

Как мы уже говорили выше, квартира должна выглядеть естественно. Но это совершенно не значит, что в ней должен быть «естественный» бардак, скорее это должен быть «художественный беспорядок». Приберитесь в помещении, рассортируйте вещи по группам — книги с книгами, посуду с посудой, одежду с одеждой и так далее. Если разные предметы располагаются рядом, следите, чтобы они не накладывались друг на друга и можно было разглядеть каждый отдельно. Также не обрезайте предметы краем кадра, это отвлекает внимание. Если в кадре есть проход, то лучше его не захламлять.

Приберите в квартире, рассортируйте вещи и старайтесь не захламлять проход Фото: Павел Седьдемиров

В конечном счете просто сделайте обычную уборку и положите вещи на свои места, так картинка будет достаточно естественной, но в то же время не будет казаться вылизанной и мертвой.

8. Что делать с фотографией

Вариантов много. Похвастайтесь перед друзьями, повесьте на стену (фотография комнаты, висящая в той же самой комнате, это довольно оригинальный ход) или используйте для объявления о сдаче в аренду или продаже квартиры — хорошие фотографии гарантируют интерес к вашему предложению.

А можно использовать их, чтобы принять участие в конкурсе «Дом твоей мечты», который устраивает банк «Юникредит», вместе с которым мы написали эту инструкцию. Для этого вступите в сообщество банка «Юникредит» и выложите там сделанную вами фотографию (кстати, участвовать в конкурсе можно не только с помощью фотографии). Подробные инструкции, когда и как это нужно сделать, можно прочитать здесь. Тот, кто наберет больше всего лайков к своей фотографии, получит 100 тысяч рублей от банка «Юникредит» на осуществление своей мечты.