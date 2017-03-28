Илон Маск решил соединить «биологический и цифровой интеллект». И начал работать над имплантом для связи мозга с компьютером

Илон Маск основал компанию Neuralink, которая пытается создать интерфейс для подключения мозга к компьютеру, выяснила газета The Wall Street Journal. Компания зарегистрирована в Калифорнии и, согласно реестру, занимается медицинскими исследованиями. Сооснователь Neuralink Макс Ходак заявил, что фирма находится в «зачаточном» состоянии.

Создатель Tesla и Space X пока не объявлял о Neuralink, хотя после выхода материала в газете написал в твиттере, что скоро подробно расскажет о проекте на сайте Wait But Why. Пока известно только, что его компания будет работать над созданием электродов для вживления в мозг.

Илон Маск неоднократно намекал, что ему было бы интересно заняться подключением мозга к компьютеру. В феврале 2016 года он рассуждал о необходимости объединения «биологического и цифрового интеллектов». А годом ранее говорил, что раз этого никто не делает, то разработкой имплантов для подключения мозга к компьютеру стоит заняться ему.

В этом Илон Маск не совсем прав. На самом деле, исследования по вживлению электродов в мозг для передачи сигналов проводятся с 1960-х годов. Полвека назад испанский ученый Хосе Дельгадо вживил в мозг быку иплант, который позволил удаленно управлять животным.

Спустя три десятка лет имплант в мозг вживили человеку. Джонни Рэй, который не мог самостоятельно двигаться, в итоге научился научился водить курсором по экрану и набирать сообщения. Ученый Фил Кеннеди, создавший в 1998 году первого человека-киборга, в 2014 году и сам стал киборгом — ему вживили три электрода, но через несколько недель он прекратил исследования; у него не заживала рана на голове. Исследователи из Брауновского университета отчитывались, что научили двух парализованных людей «силой мысли» управлять протезами.

Как отмечает The Verge, сейчас сложные импланты (то есть такие, которые позволяют, например, парализованным людям общаться) установлены у единиц, хотя более простые стимуляторы вживлены в мозг десятков тысяч людей. До создания полноценного интерфейса для связи мозга с компьютером остаются годы, это признает и Илон Маск.

В 2015 году ученые из нью-йоркской лаборатории Wadsworth Center провели эксперимент: они попросили пациентов читать текст, и одновременно фиксировали сигналы их мозга, а потом попробовали научить компьютер расшифровать то, что читали люди. Получилось лишь отдаленно похоже.