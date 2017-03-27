Уступите премьеру лыжню. Подкаст «Медузы» Обсуждаем протестные акции по всей России и реакцию на них

И снова экстренный выпуск подкаста «Meduza в курсе». Десятки тысяч россиян в самых разных городах вышли на акции протеста против коррупции по мотивам фильма ФБК «Он вам не Димон». Сотни людей, в том числе Алексей Навальный и Леонид Волков, были задержаны. Обсуждаем, как это было, с очевидцами и непосредственными участниками событий. А еще говорим о том, как протестные акции освещали федеральные СМИ (спойлер: почти никак) и что случилось с новостным топом «Яндекса». Сам Дмитрий Медведев, тем временем, катается на лыжах.