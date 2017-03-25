Ян Мак-Гвайр. Последний кит. В северных водах. Харьков: Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2016. Перевод А. Михайлова

Прошлогодний роман американца Яна Мак-Гвайра «В северных водах» (оставим «последнего кита», неизвестно откуда вынырнувшего в русском издании, на совести переводчика и редактора) — недосягаемый, просто-таки небесный эталон жанрового совершенства: все, что приходит вам в голову при словах «идеальный триллер», «идеальный исторический роман», «идеальный приключенческий фикшн», вы найдете под его обложкой. Викторианская эпоха — мрачная, волнующая и антигигиеничная, восстание сипаев, зловещие клады, брутальные китобои, арктические льды, предательство, убийство, сексуальные перверсии, кровь, золото и опиум — из сплошных штампов и литературного вторсырья Мак-Гвайр ухитряется собрать конструкцию настолько головокружительную, что периодически хочется себя ущипнуть: ну нет, так хорошо просто не бывает. На самом деле бывает: «В северных водах» он железной хваткой удерживает внимание читателя вплоть до последней строчки — и еще некоторое время после, заставляя вновь и вновь прокручивать в голове отдельные эпизоды.

Молодой ирландский медик и любитель опиума Патрик Самнер, прошлое которого покрыто мраком, а будущее и того темнее, нанимается врачом на барк «Доброволец», идущий за котиками и китами в Арктику. Китобойный промысел переживает не лучшие времена (нефть и газ грозят вытеснить с рынка ворвань и спермацет), «Доброволец» застрахован на абсурдно огромную сумму, ведет его капитан-неудачник, да еще и среди команды творится недоброе — кто-то насилует и убивает маленького юнгу. И, похоже, вечно блуждающий в своих наркотических грезах Самнер — единственный человек, которому по силам совладать со всеми этими загадками… «В северных водах» — не детектив в строгом смысле слова, Мак-Гвайр играет с читателем в открытую и практически сразу выкладывает на стол все карты, однако следить за тем, как он сложит из них безупречной красоты пасьянс, ничуть не менее увлекательно, чем угадывать имя злодея или доискиваться его мотивов. Словом, настоящее сокровище и редчайший пример романа, который независимо от возраста хочется читать с фонариком под одеялом, не прерываясь на такие глупости, как сон или еда.

Дата выхода: Уже в продаже

Ной Хоули. Перед падением. М.: Издательство АСТ, 2017. Перевод А. Загорского

Если имя Ноя Хоули показалось вам смутно знакомым, то это неслучайно: скорее всего, вы видели его в титрах сериала «Фарго», в котором именно Хоули возглавлял команду сценаристов. Впрочем, и в литературе он не новичок: в Америке его пятый (и на сегодня самый успешный) роман «Перед падением» уже восьмой месяц не покидает списки бестселлеров, и нет оснований предполагать, что в России его ждет какая-то иная судьба.

Однажды в детстве будущий художник Скотт Берроуз увидел, как знаменитый силач и адепт здорового образа жизни по имени Джек Лаланн плывет по заливу Сан-Франциско со связанными руками, да еще и ухитряется при этом тащить за собой лодку. На следующий же день Скотт записался в секцию по плаванию и уже в восемнадцать лет выигрывал чемпионаты страны среди юниоров. Навыки пловца пригодились Скотту при трагических обстоятельствах: частный самолет, на котором знакомые согласились подбросить его до Нью-Йорка, рухнул в море со всеми пассажирами, и Скотт оказался единственным, кому удалось спастись. Впрочем, не совсем так: в катастрофе уцелел еще и четырехлетний сын владельца самолета, и Скотт с огромным трудом, рискуя жизнью сумел благополучно доставить малыша на берег.

То, что могло бы с некоторыми оговорками претендовать на роль счастливой развязки, у Хоули становится интригующей завязкой. Следствие довольно быстро приходит к выводу, что катастрофа была не случайной, но подстроенной. Один из погибших пассажиров — крупный бизнесмен, другой — влиятельный медиамагнат, и даже второй пилот — не кто-нибудь, а племянник сенатора… Многие люди дорого бы дали за то, чтобы эти трое, а также их родные, никогда больше не ступили на землю, и теперь полиции, а вместе с ней Скотту Берроузу (на которого, разумеется, первым делом падают подозрения в причастности) придется установить, кто же из тайных и явных недоброжелателей в конечном итоге ответственен за случившееся. На протяжении без малого пятисот страниц Хоули будет мастерски водить читателя за нос, с умным видом поддерживая то одну, то другую версию, чтобы в последний момент шулерским движением выдернуть из рукава козырного туза. И хотя на фоне возможных вариантов разгадки истинная причина катастрофы выглядит разочаровывающе прозаично, от ловкости автора по-настоящему захватывает дух.

Дата выхода: конец марта

Эндрю Майкл Херли. Лоуни. М.: РИПОЛ Классик, 2017. Перевод Е. Богдановой

Для того, чтобы избежать разочарования в финале, лучше сразу настроиться на то, что роман Эндрю Майкла Херли «Лоуни» (одна из самых успешных, обласканных критиками и увенчанных всеми возможными наградами книг позапрошлого года) — не триллер и уж тем более не классический детектив, но настоящая большая литература, возможно, с легким привкусом готики или нуара. При таком подходе фактическое отсутствие в романе развязки едва ли сможет вас серьезно травмировать, а вот разлитая по его страницам легкая жуть (комфортная, благовоспитанная и очень английская жуть, призванная на контрасте подчеркнуть тепло и уют вашей спальни или гостиной) доставит истинное удовольствие.

В наши дни на пустынном и мрачном морском берегу, в окрестностях местечка Лоуни, где приливы стремительны и опасны, ветер воет человечьими голосами, а в развалинах старинного поместья затаилось безымянное зло, находят тело погибшего ребенка. Это событие заставляет героя, музейного работника по фамилии Смит вернуться мыслями в прошлое, на сорок лет назад, когда он бывал здесь вместе с родителями, братом и другими прихожанами церкви Сент-Джуд во время пасхальных паломнических поездок. Мать Смита, ревностная католичка, была уверена, что только здесь, среди суровой природы, бог пошлет долгожданное чудо исцеления ее старшему сыну Хэнни, немому от рождения. Однако атмосфера, в которой паломники проводили свои дни, меньше всего располагала к благости и чудесам: гнетущий и источающий скрытую угрозу пейзаж, непрекращающийся ливень, диковатые ритуалы, зловещий, скрывающий множество тайн дом и общее ощущение неизбежной и скорой трагедии, оставили в сердцах обоих братьев след, подобный затянувшейся, но не зажившей ране. И достаточно сущего пустяка, чтобы рана эта вновь закровоточила…

Начавшись как классический «роман с тайной» в духе Уилки Коллинза или Шарлотты Бронте, довольно скоро «Лоуни» встает на крепкие рельсы философской прозы — и уверенно катит по ним вплоть до самого конца. Не самый гуманный способ обращения с читателем (хотелось бы все же поточнее узнать, кто убил ребенка), но живописные виды, которые Херли демонстрирует во время поездки, пожалуй, компенсируют этот недостаток.

Дата выхода: апрель

Джош Бейзел. Дикая тварь. М.: АСТ: CORPUS, 2017. Перевод А. Кабисова

Двое подростков отправляются на озеро Уайт в миннесотской глуши, чтобы поплавать и позаниматься сексом вдали от докучливых взрослых, однако вместо этого находят в темных водах страшную и мучительную смерть. Местные жители убеждены, что в гибели детей виновен древний плотоядный монстр, обитающий в неизученных глубинах озера. Для его поимки в Миннесоту отправляется в высшей степени пестрая и, по сути дела, опереточная экспедиция, состоящая из разного рода богачей, знаменитостей и политиков — словом, всех, кто готов отвалить по миллиону долларов за возможность вживую поиграть в «Парк Юрского периода». Однако двое участников экспедиции — красотка-палеонтолог Вайолет и громила-медик Лайонел, прибыли сюда не из любопытства, а по заданию загадочного миллиардера, похоже, ищущего не развлечений, но истины. И истина, которую этой парочке предстоит раскопать, окажется одновременно и проще, и куда сложнее ископаемого чудовища…

Джош Бейзел — не только детективщик, но еще врач и убежденный либерал, и каждая из этих ипостасей настоятельно требует пространства для самовыражения. Поэтому почти на каждой странице вы найдете пространную сноску, в которой Бейзел будет не без изящества громить креационизм, невежество, коррупцию и прочие социальные язвы. Герои у него не столько живые люди, сколько анимированные и условные 3Д-модели («брюнетка с формами», «благородный герой с криминальным прошлым», «коварный злодей», «юный недоумок», «ветеран Вьетнама»), а язык на две трети состоит из штампов и хлестких прибауток в духе американских боевиков категории В. Однако то, что в пересказе выглядит полнейшей безнадегой, в исполнении Джоша Бейзела каким-то непостижимым образом оборачивается по-хорошему безумным, очень смешным и совершенно захватывающим криминальным романом с множеством неожиданных поворотов и настоящим сюжетным фейерверком в самом конце.

Дата выхода: апрель

Дж. П. Делейни. Предшественница. М.: Издательство АСТ, 2017. Перевод Н. Абдуллина

Англоязычная критика в один голос утверждает, что «Предшественница» Дж. П. Делейни — вещь того же типа, что и «Девушка в поезде» Полы Хокинс или «Исчезнувшая» Гиллиан Флинн. Пожалуй, все же нет — что называется, труба пониже, дым пожиже, но учитывая, что вторая книга Хокинс выйдет в России не раньше осени, а о новом романе Флинн пока и вовсе ничего не слышно, «Предшественница» — вполне достойный способ заполнить долгую паузу.

С самого начала повествование разворачивается сразу в двух хронологических пластах. Страницы, озаглавленные «Тогда», повествуют о девушке по имени Эмма. Вместе со своим бойфрендом Эмма въезжает в странный минималистичный дом, построенный гениальным молодым архитектором. Для того, чтобы снять это жилье, им приходится выполнить бездну условий (заполнить анкету, пройти собеседование, отказаться практически от всех личных вещей), однако восхитительный, необычный и удивительно недорогой дом определенно стоит затраченных усилий.

Во втором временном слое — «Сейчас» — рассказ ведется уже от лица Джейн, молодой женщины, которая на тех же условиях вселяется в тот же самый дом, но очевидно, через несколько месяцев или лет после Эммы. Джейн недавно пережила трагедию — она потеряла ребенка, и идеальная пустота дома кажется ей естественным продолжением ее собственной внутренней опустошенности. Постепенно зазор между двумя историями заполняется, и читатель понимает: с этим прекрасным дизайнерским домом что-то не так, да и судьба злосчастной Эммы начинает вызывать серьезные опасения…

Издатели прозрачно намекают, что под псевдонимом Дж. П. Делейни укрылся кто-то, великолепно известный читателю под другими именами, и самые нетерпеливые уже готовы объявить этого автора очередной ипостасью Джоан Роулинг — судя по всему, именно эти слухи изрядно подстегнули продажи книги в Великобритании. Однако следует признать, что для читательского успеха «Предшественнице» не так уж нужны подобные триггеры: хороший, крепкий детектив, живой и неглупый. Не бриллиантовый шедевр, но твердая четверка с плюсом.

Дата выхода: конец мая