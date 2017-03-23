Фильмы на неделю. Долгожданный «Манчестер у моря», оригинальный «Босс-молокосос», тривиальное «Живое» и неожиданный «Король бельгийцев»

По четвергам на «Медузе» выходят обзоры Антона Долина, посвященные главным кинопремьерам недели. 23 марта в российских кинотеатрах начинают показывать «Манчестер у моря» с Кейси Аффлеком (получившим за роль в картине «Оскар»), а также фильмы «Живое», «Бос-молокосос» и «Король бельгийцев».

«Манчестер у моря»: и сантехники страдать умеют

Безнадежно опоздавшая премьера. Всем, кому небезразлична «оскаровская» шумиха, давно удалось посмотреть фильм Кеннета Лонергана, больше известного в качестве кинодраматурга и получившего заслуженную статуэтку именно за оригинальный сценарий. Трудно себе представить, чем еще можно завлечь в кинотеатр на фильм о страданиях американского сантехника с тяжелой судьбой. Есть, конечно, дотошные и редкие поклонники большого экрана, не желавшие смотреть «Манчестер у моря» на мониторе компьютера. Но не отвратит ли таких перфекционистов дубляж, без которого вряд ли обойдется? Ведь эта лента построена на нюансах актерской игры, которые невозможно адекватно воспроизвести на другом языке.

В общем, фильм по-своему замечательный, но сомнений вокруг его релиза в России — море, причем покрупнее того, на берегу которого пристроился крохотный американский Манчестер.

Главное достоинство «Манчестера у моря» — Кейси Аффлек, изумительный артист, способный практически не меняясь в лице вызвать у зрителя доверие («Прощай, детка, прощай»), ужас («Убийца внутри меня») или сочувствие (как здесь). Пожалуй, его «Оскар» — самый неоспоримый из всех, присужденных в этом году; милосердно забудем о ревнивых взглядах, которые метал из зала на Аффлека-младшего более именитый и менее удачливый конкурент Дензел Вашингтон. Все остальные актеры фильма, даже отличная Мишель Уильямс, лишь подыгрывают — хотя на молодежь, открытую здесь Лонерганом (Лукас Хеджес, Анна Барышникова, подросшая Кара Хэйворд), поневоле обращаешь внимание.

Простой прямолинейный сюжет — история взаимоотношений дяди-опекуна, которого трагическое прошлое прогнало из родного городка, с племянником-балбесом — подан с неброским достоинством. Камера, монтаж, музыка — все на службе у немудрящего и, как выясняется не сразу, душераздирающего сюжета. Портит ситуацию только флэшбек, подробно иллюстрирующий события минувших дней и начисто лишенный той естественной атмосферы, на которой строится фильм. Да еще неуместен аккомпанемент из «Мессии» Генделя и «Адажио» Альбинони (написанного, как известно, не Альбинони) — без музыки было бы страшнее. Впрочем, это тоже не беда: даже в этих деталях «Манчестер у моря» остается честной и трогательной житейской драмой о маленьких людях и их неизлечимых ранах.

Для кого: для чувствительных сердец.

«Босс-молокосос»: мультфильм о младенце в деловом костюме

Редчайший случай — полнометражная анимация от студии-гиганта DreamWorks Animation, которая не является продолжением успешной франшизы или перепевом общеизвестного сюжета, а предлагает оригинальный, отчасти ошарашивающий сценарий. Поэтому можно закрыть глаза на сценарные допущения и натяжки, на путаницу и суматоху во второй половине мультфильма и сомнительность антитезы между младенцами и песиками (которые якобы конкурируют за внимание взрослых). Главное — вы такого прежде никогда не видели. И даже не читали в отличной одноименной иллюстрированной книжке Марлы Фрэйзи, от которой режиссер Том Макграт («Мадагаскар») и сценарист Майкл Маккалерс («Остин Пауэрс») ушли довольно далеко.

Семилетний герой-рассказчик ошарашен явлением в доме нового жильца — новорожденного брата, вокруг которого дружно приплясывают папа с мамой. Тривиальная фабула с детской ревностью моментально принимает размеры фантасмагории: младенец не только ведет себя в доме как хозяин, но ходит с дипломатом и носит деловой костюм (под которым спрятан подгузник). Родителям невдомек, что он еще и разговаривает басовитым голосом — о, как жаль, что в России никто не услышит Алека Болдуина в этой роли! — и вообще спустился из небесного офиса, который поставляет детей на Землю. Ясное дело, взрослые сведения о том, откуда берутся дети, изобретены именно там, для конспирации.

Этот прекрасный сюжет обходится без лишнего сюсюканья, а наоборот, над сюсюканьем издевается. Его, увы, замутняет подобие криминальной интриги — дети обеспокоены появлением на свет модели «вечного щенка», который не взрослеет и потому ему обеспечены пожизненные симпатии всех пап и мам вселенной; начинается веселая беготня, почему-то переносящаяся в Лас-Вегас. Однако и тут хватает остроумных — нередко грубых — шуток и динамичных сцен, поданных с фирменным дримворксовским шармом.

В общем, непременно сводите детей. Особенно если у них есть старшие или младшие братья и сестры.

Для кого: для многодетных семей.

«Живое»: Чужой жив, но поменял имидж

Считайте это разогревом перед фильмом «Чужой: Завет» Ридли Скотта, ожидающимся к середине мая. Швед чилийского происхождения Даниель Эспиноса снял космополитический голливудский хоррор, который одновременно смахивает на оммаж оригинальному «Чужому» (не хочется испытывать некрасивое слово «плагиат») и выдает страстное желание ревизионистского переосмысления первоисточника. Сюжет очень похож: на Марсе обнаружена жизнь, и неоправданно оптимистичные исследователи взяли ее на борт, чтобы привезти на нашу планету. В полете поначалу крохотное чудо-юдо начинает увеличиваться в размерах и проявлять свои истинные намерения. Дальше догадайтесь сами. Хотя бы и по трейлеру.

Эспиноса, известный в России в основном ужасающе картонным антисталинским триллером «Номер 44» (он был запрещен — и напрасно, там было над чем посмеяться), значительно увереннее чувствует себя в клаустрофобной атмосфере космического корабля. Почти весь фильм его герои находятся в состоянии невесомости, что выгодно подчеркивает зыбкость их положения. Особенно приятно, что в международной команде нашлось место русской актрисе: рядом с Джейком Джилленхоллом, Райаном Рейнольдсом, Ребеккой Фергюсон и японцем Хироюки Санадой очень достойно (и эффектно, чего уж там) выглядит Ольга Дыховичная. Так что космос, куда россиян не допустили ни в «Интерстелларе», ни в «Марсианине», снова отчасти наш.

Развитие действия чем дальше, тем больше грешит разнообразными клише. А самое главное — монстр получился неинтересным, похожим на все сразу, кроме, разве что, оригинального Чужого. Поведение астронавтов, будто нарочно лезущих ему в пасть, вызывает естественную реакцию раздражения: что они, фильмов не смотрят? Уж я-то бы на его месте… С другой стороны, кто его знает, как ты себя поведешь, оказавшись в подобном глупом положении: думал, что нашел на Марсе жизнь, а оказалось — смерть.

Для кого: для любителей фильмов ужасов космического масштаба.

«Король бельгийцев»: псевдодокументальная буффонада

Очень смешной и бредовый мокьюментари, сделанный прекрасным режиссерским дуэтом — Петером Бросенсом и Джессикой Вудворт, с каждым следующим фильмом («Хадак», «Пятое время года») изобретающими свой стиль заново. В данном случае перед нами малобюджетная комедия о распаде объединенной Европы — в высшей степени актуальный фильм, который был бы даже тревожным, не будь настолько откровенно и намеренно легкомысленным.

Король Бельгии Николя III (Петер Ван ден Бегин) прибыл с официальным визитом в Стамбул. Во время осмотра парка Миниатюрк он получает тревожные новости: валлонцы взбунтовались и выходят из состава государства. Бельгии больше не существует, и ему срочно надо домой в Брюссель — иначе кто сохранит территориальную целостность? Как назло, разыгралась геомагнитная буря, все рейсы отменены, а служба безопасности президента Турции лютует, никуда не выпуская злополучного монарха. Тогда он переодевается в чужую одежду и с маленькой свитой — глава службы протокола, пресс-секретарша и горе-документалист, снимающий о короле фильм, — отправляется в дальний путь, нелегально и инкогнито пересекая одну границу за другой.

Фильм — не только о комичности самого института монархии в наши дни и современном сепаратизме, но и о растерянности слабовольной европейской цивилизации перед наступающим по всем фронтам хаосом. Поучительное зрелище, но прежде всего — весьма забавное.

Для кого: для тех, кого тревожит очередной закат Европы.