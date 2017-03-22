Опрос студентов смонтировали так, будто они ничего не знают о русской культуре. И показали Владимиру Мединскому

Студентка Наталья Командина рассказала , как в декабре 2016 года у них с подругой люди в одежде с символикой Первого канала взяли интервью. Потом это интервью — в смонтированном виде — оказалось на сайте Православие.ру с уничижительными комментариями. Кроме того, ролик показали на встрече министра культуры Владимира Мединского с видеоблогерами. Первый канал утверждает, что такое видео не снимал и никому не заказывал.

Вот как описывает свои съемки в передаче сама Наталья Командина. Она с подругой гуляла по ГУМу. К ним подошла женщина и предложила ответить на несколько вопросов про культуру. Девушки согласились. Их отвели в комнату, где были камеры и люди в одежде с символикой Первого канала.

Вопросы, в основном, касались русской культуры: «Назовите произведение Толстого», «В какой руке Лермонтов держал шпагу на дуэли», «Назовите членов «Могучей кучки», «Где находится памятник Крылову» и так далее. Всего им задали около 30 вопросов. Как уверяет Командина, почти на все она ответила, хотя и забыла, кто написал «Бесов».

Студентка спросила оператора, когда можно будет посмотреть передачу. Тот ответил, что пришлет ссылку в WhatsApp. Весь следующий месяц Командина безуспешно пыталась найти передачу на сайте Первого канала.

17 марта видеоблогер Николай Соболев опубликовал ролик, в котором были использованы кадры с Натальей Командиной и ее подругой. Выяснилось, что видео с тем, как они и другие молодые люди отвечают на вопросы, показывали на встрече видеоблогеров с министром культуры Владимиром Мединским 9 марта, причем ответы Командиной были смонтированы так, будто она не смогла ответить ни на один вопрос. В видеозаписи, выложенной на канале Соболева, лица отвечающих скрыты.

БЛОГЕРЫ У МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ / Соболев на канале «РОССИЯ» [СПОЙ СО МНОЙ] SOBOLEV

Николай Соболев был не единственным, кто опубликовал запись. В тот же день 17 марта видео было выложено на сайте «Православие.ру», которое возглавляет епископ (он присутствовал и на встрече Мединского с видеоблогерами). Он написал сопроводительную колонку, где жестко раскритиковал молодых людей за то, что им нельзя передать страну.

Опросы на улицах на знание основ русской культуры Pravoslavie.Ru

«Происшедшему можно найти множество причин — от влияния интернета, непрофессионализма и нерадения чиновников-реформаторов до козней либералов и происков Запада. Можно очень убедительно разъяснить, почему все именно так произошло. Но суть дела от этого не изменится: наше поколение, совершенно очевидно, не исполнило своего долга по отношению к тем, кому мы передадим Россию, вот к этим ребятам с экрана», — писал Шевкунов.

В колонке Шевкунов добавляет, что интервью «по нашей просьбе провели две известные телекомпании «Красный квадрат» и «Мастерская»». «Красный квадрат» — это телевизионный холдинг, который снимает программы для Первого канала и «России 1». Вероятно, поэтому операторы могли быть в одежде с его символикой.

На Первом канале заявили, что подобную программу не показывали и никому не заказывали. Наталья Командина намерена обратиться в суд, чтобы тот разобрался в истории с видеозаписью.