«Формально они правы» Монолог красноярского преподавателя, которого уволили за показ студентам фильма «Он вам не Димон»

Во вторник, 21 марта, из торгово-экономического института Сибирского Федерального университета (СФУ) уволили преподавателя философии и культурологии Михаила Константинова. Как утверждает он сам, это случилось после того, как он показал студентам фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», посвященного «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Константинов рассказал «Медузе», кто попросил его написать заявление об увольнении, и почему он решил показать политический фильм во время учебной пары.

Михаил Константинов

Бывший преподаватель философии и культурологии СФУ

Можно сказать, что история началась зимой. Мы со студентами занимались в холодной аудитории, где окна были обклеены полиэтиленом — реечками он прибивается, чтобы не было холодно. Мы занимались, и взгляд так или иначе на этом останавливался. Возникал вопрос, почему у ведущего вуза Сибири нет денег на покупку нормальных окон, почему у государства их нет. И фильм Навального очень хорошо ответил на этот вопрос.

[Сразу после его выхода] у меня возникла идея показать его студентам. Я показал его 14 марта потоку из двух групп — это чуть больше сорока студентов первого курса. Показал на паре, поэтому формально меня можно обвинить, что я использовал учебное время для темы, которой нет в учебном плане. Это так, проступок я совершил. Тема занятия была — история мировой культуры. Но если бы, я скажем, рассказал про фауну сибирской тайги, которой тоже нет в ученом плане, таких претензий ко мне не было бы.

Законом «Об образовании» запрещена политическая пропаганда в университетах. Я постарался [пропаганду в фильме] смягчить — не было такого, что студенты просто сидели и пассивно внимали Навальному. Я дал его характеристику, я сам не являюсь его горячим сторонником. Речь шла именно о том, куда уходят деньги государства, а не о предвыборной борьбе. У нас был после фильма обмен мнениями со студентами, далеко не все из них — сторонники Навального, далеко не все считают его альтернативой нынешней власти. При этом с тем, что огромная часть денег государства уходит налево, согласились почти все.

21 марта утром меня вызвали к себе руководитель торгово-экономического института СФУ Юрий Александров и заведующий кафедры гуманитарных наук Валерий Федорченко. Последний, в основном, молчал, а Александров требовал от меня сообщить тему, которая должна была быть 14 марта, а потом сказал, что я нарушил учебный план. Ситуация была довольно эмоциональная, я подробностей не помню, но запомнил его фразу: он спросил, хочу ли я неприятностей. Я ответил, что не хочу, он сказал: «Тогда пиши заявление об увольнении по собственному желанию».

Я написал, потому что формально они правы. Но дело и в том, что я уже где-то год нахожусь у них на счету неблагонадежных, были уже донесения о том, что я оппозиционно настроен к существующей власти. Мой заведующий кафедры уже говорил, чтобы я в стенах вуза не распространялся на эти темы. Студенты задают вопросы, я отвечаю — и начинается обсуждение. Но сказать, что я превращал свои лекции в политический клуб, нельзя.

Меня уволили одним днем, но жаловаться по этому поводу я не собираюсь. Мне написали многие студенты — благодаря этой истории я узнал, какой я вообще преподаватель; студенты переживают, желают мне успехов. Я даже не ожидал. Сейчас планирую искать новую работу.