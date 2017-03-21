Наезд на ребенка в Приозерске. Главное Семья пострадавшего мальчика отказалась от компенсации в два миллиона рублей

9 марта в городе Приозерск Ленинградской области дети, игравшие на обочине, стреляли из игрушечного оружия по машинам. Местный предприниматель Владимир Бельский остановился и поехал в сторону детей, желая их проучить. Один убежал, другого машина Бельского задела бампером, после этого предприниматель вышел из джипа, заставил ребенка встать на колени и вызвал полицию. Видео инцидента появилось в интернете 13 марта, спустя два дня Бельского задержали, а затем арестовали на два месяца; отец пострадавшего мальчика после заседания суда обматерил водителя и пообещал, что ему случившееся с рук не сойдет. Конфликт в Приозерске дошел до программы «Пусть говорят». «Медуза» рассказывает, что известно о случившемся в Ленинградской области.

Бизнесмен Владимир Бельский обвиняется в хулиганстве; пострадавший — 10-летний Иван Щеголев. Инцидент, ставший поводом для двух уголовных дел (помимо хулиганства, Бельского обвиняют в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего), произошел 9 марта 2017-го на улице Чапаева в Приозерске. 10-летний Ваня возвращался из школы один, по дороге встретил 7-летнего друга Ярослава с его мамой. Женщина отошла в магазин, а дети играли на обочине, стреляя из игрушечного автомата пластиковыми пульками по проезжающим машинам.

Как видно на видеозаписи с места событий (ее опубликовали только спустя четыре дня после инцидента), Бельский поехал на автомобиле за убегающим от него мальчиком и задел его передним бампером. Затем он вышел из автомобиля, заставил ребенка встать на колени и вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов приехали минут через 15, мальчик все это время стоял на коленях. Когда полицейские привезли его домой, Ваня Щеголев не жаловался на самочувствие (позже его, по сведениям 47news, все равно отправили на обследование), но потом родители заметили, что стал вести себя заторможенно. На следующий день он пошел в школу. 13 марта он дома потерял сознание, ребенка госпитализировали — и только тогда видео наезда на мальчика попало в интернет.

Наезд джипа на «расстрелявшего» его ребенка в Приозерске попал на видео ЧП 360

Водителя задержали по дороге в Москву. После того, как видео случившегося попало в интернет, было заведено уголовное дело на Бельского, его расследование взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Также он потребовал проверить действия полицейских, которые приехали по вызову Бельского и не задержали его. Местонахождение водителя было неизвестно, его объявили в розыск — и уже в ночь на 15 марта задержали по дороге в Москву. Вероятно, Бельский собирался выступит в программе «Пусть говорят» на Первом канале; эфир состоялся 16 марта, в нем принимала участие жена Бельского и родители пострадавшего мальчика.

Бельский утверждает, что все было не так. Незадолго до объявления в розыск Владимир Бельский рассказал в интервью 47news.ru, что не считает свои действия чрезмерными. По его словам, ребенок сказал полицейским, что его не били. Бельский утверждал, что и на колени мальчик сам встал, потому что просил, чтобы мужчина не звонил в полицию. В коротком разговоре с журналистами Бельский сначала говорил, что действительно гнался на машине за мальчиком, потому что «на чем еще я должен гоняться», а потом сказал, что «ни за кем не гонялся», а также много критиковал российскую действительность («в нашей стране жить невозможно, вокруг бардак») и объяснял, что не пошел оценивать ущерб от стрельбы из игрушечного пистолета по машине, потому что «в нашей стране это бесполезно».

Бельский известен в Приозерске как человек, который регулярно пишет жалобы — чаще всего на управляющую компанию «Управдом», которая, как считает мужчина, неправильно начисляет ему платежи за коммунальные услуги. В компании утверждают, что Бельский платит по счетам только по решениям суда и пишет крайне экспрессивные жалобы. В одной из них мужчина, к примеру, утверждал, что не собирается платить за тепло, потому что в России у власти находятся «бандит путин и его воры и бандиты» (орфография оригинала сохранена). После этого письма представители «Управдома» обратились в ФСБ. Как выяснила «Новая газета», Бельский зарабатывает на перепродаже недвижимости.

События в Приозерске вызвали широкий резонанс. Ролик, на котором явно видно, что водитель машины задевает ребенка, быстро набрал популярность, именно из-за него к делу было привлечено внимание руководства СК. Именно из-за него все фигуранты истории пошли на эфир «Пусть говорят», где высказывались доводы как в защиту водителя, так и в поддержку пострадавшего ребенка. Доводы защитников в эфире программы были в том, что ребенок играл с оружием, а Бельский не мог знать, какие у него там пульки — пластмассовые или металлические, и мужчина вполне правомерно решил «воспитать» чужого сына, разве что перестарался с погоней на машине. Аналогичным образом развивалась дискуссия и в интернете.

Родители пострадавшего мальчика отказались от компенсации и хотят тюрьмы для водителя. По данным «Новой газеты», отец Вани Щеголева Юрий отказался от компенсации в размере 2 миллионов рублей, которую в обмен на отзыв заявления из полиции предлагал Бельский. Ваня — старший ребенок в семье, помимо него у Юрия и Рады Щеголевых еще трое детей, младшему из которых семь месяцев.

Юрий Щеголев был у здания суда в Приозерске после заседания по делу об аресте Бельского. Он, как видно на одной из видеозаписей, очень агрессивно реагирует на появление обидчика своего сына на улице, много ругается матом в его адрес и обещает, что Бельскому это «с рук не сойдет». Журналистам он объяснял, что хочет добиться реального, а не условного срока для Бельского.

В Приозерске говорили, что пострадавший ребенок — из цыганской бедной семьи. Как рассказала «Новой» бабушка Вани Щеголева по материнской линии, ее муж, то есть дедушка ребенка, действительно цыган, он всю жизнь прожил в Приозерске и работал на овощебазе.