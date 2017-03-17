«Все мы чувствуем такую гордость за нашего президента, которой завидуют в других странах» Речь Натальи Поклонской в честь третьей годовщины присоединения Крыма

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская 17 марта, накануне третьей годовщины присоединения Крыма к России, произнесла в парламенте речь. Сначала мы думали обойтись кратким пересказом, но нет — здесь ценно каждое слово.

Завтра исполняется три года со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Весной 2014 года крымчанам важно было услышать слова «Мы вместе» от Дальнего Востока до Калининграда.

А 18 марта с замиранием сердца и надеждой ждали обращения Владимира Владимировича Путина, и он произнес заветные слова, основываясь на результатах референдума, опираясь на волю народа. Чувство после этих слов я могу сравнить только с радостью 9 Мая — того самого дня, который мы празднуем со слезами на глазах, по праву называя себя наследниками Великой Победы.

Скажу без лишней скромности, что русский Крым и Севастополь, вся необъятная, огромная Россия, все мы чувствуем такую гордость за нашего президента, которой завидуют в других странах. Настанет время, и даже самые оголтелые критики будут вынуждены признать: Крым и Севастополь — это Россия. Вместе, безальтернативно и навсегда.

Древний Херсонес — место крещения неделимых братских народов. Россия, Украина и Белоруссия как Святая Троица, и никто этого не сможет изменить.

Жители Крыма в соответствии с законом, без войн и революций реализовали свое право на самоопределение. Недоброжелатели понимают: они ведь так не могут. А все их санкции — от зависти и злости.

Наталья Поклонская: «А все их санкции от зависти и злости» Meduza

Говоря об исторической справедливости — впрочем, как о любой справедливости, — мы всегда обращаемся к совести, без которой не работают ни законы, ни уставы. Знаете, что двигало нами в Крыму три года назад? Совесть. Совесть перед памятью наших предков, наших героев, тех, чьей кровью пропитана русская земля. Пришла наша очередь защищать родину и память погибших за Россию.

Вспоминая события, предшествовавшие «крымской весне», невольно встают в памяти бойцы спецподразделения «Беркут» — их направили в Киев защищать конституционный строй, на так называемый Майдан. Они стояли со щитами, а в них стреляла осатаневшая толпа. Их обливали огнем «коктейлей Молотова». Били металлическими трубами и цепями, ломая кисти рук и ног. Им не оказывали медицинской помощи и пытались заставить встать на колени перед лжевождями. Это называется революцией. К сожалению, не все ребята вернулись домой в Крым живыми, но и на колени не встали — сберегли честь мундира, в отличие от служителей закона на Украине, которые до сих пор молчат, не замечая массовых убийств людей, детей и стариков на востоке своей страны.

И в то время, когда в Донбассе разрушают целые города и деревни, православные храмы и мечети, бомбят русских людей, которым, кроме Бога, надеяться, собственно говоря, и не на кого, в мирных городах так называемые ревнители истории, соревнуясь в уме и острословии, горячо обсуждают канонизированного Русской православной церковью святого государя Николая II, зверски убиенного со своей семьей. Чем же вызвано такое неуважение к простым людям и православной вере со стороны более «умных» и «продвинутых» (по крайней мере, они хотят себя такими показать)?

Перемены всегда происходят незаметно. Мир меняется быстрее, чем мы можем себе представить. Символично, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией произошло в год Сергия Радонежского, собирателя земли Русской. А самые важные документы были подписаны в День святителя Луки Крымского, 18 марта.

Никто не сможет возразить, что восстановление исторической справедливости случилось благодаря высоким нравственным целям, нашей вере; благодаря твердой воле нашего президента и всенародной поддержке россиян. Именно в этом зале три года назад депутаты при всех идеологических разногласиях и межпартийных спорах были едины. Какими бы ни были разными позиции и отношение к истории, мы сегодня вместе продолжаем ее писать. И не с чистого листа, уважаемые коллеги, а с того, что сделано нашими предками. И цель у нас одна должна быть — процветающая Россия.

Дорогие коллеги, искренне поздравляю с победой. С днем исторической справедливости, с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. С возвращением на родину, домой, крымчане.