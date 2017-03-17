«Возможно, вы захотите выйти замуж за моего мужа» Больная раком писательница опубликовала эссе о любимом мужчине, пожелав ему счастья. Через 10 дней она умерла

3 марта на сайте The New York Times опубликовали колонку умирающей писательницы Эми Краузе Розенталь, посвященную ее мужу. Это своего рода «профиль» для онлайн-знакомства: описывая внешность, привычки и характер любимого человека, автор текста не просто признавалась ему в любви, но и призывала других женщин обратить на него внимание. Текст стал очень популярным — за десять дней его прочитали 4 с половиной миллиона человек. О поступке Розенталь заговорили как о триумфе воли, любви и альтруизма — однако звучала и критика. «Медуза» рассказывает историю Розенталь и ее мужа.

«Я уже не первый день пытаюсь все это написать, но морфий и нехватка сочных чизбургеров (сколько уже, недель пять без нормальной еды?) высосали из меня все силы и остатки писательского мастерства». Так начинается эссе Эми Краузе Розенталь, опубликованное 3 марта в The New York Times. Розенталь, написавшая множество популярных детских книг, прислала свое эссе в редакцию на общих правах с другими читателями — подав его на объявленный изданием конкурс эссе Modern love.

Это действительно история любви, но с одной оговоркой: в 2015 году Розенталь поставили диагноз «рак яичников», к моменту публикации жить ей оставалось несколько дней. Понимая это, Эми решила не только публично признаться в любви мужу, юристу Джейсону Розенталю, с которым они прожили 26 лет, — но и рассказать о нем миллионам женщин, с одной из которых, возможно, он обретет счастье после ее смерти.

Видео журнала Time об Эми Краузе Розенталь, опубликованное после ее смерти

5 сентября 2015 года Эми и Джейсон Розенталь вместе приехали в больницу: у Эми была острая боль в животе и подозрение на аппендицит. Вскоре ей поставили диагноз: рак. По грустной иронии судьбы, как писала женщина, в тот момент они с мужем как раз планировали начать новую жизнь, для себя: дети выросли и разъехались по колледжам. Впереди должны были быть путешествие в Южную Африку с мужем и родителями, тур мечты по Азии с мамой и писательские мастер-классы по всему миру — от Ванкувера до Джакарты. Оказалось, что нет смысла и подавать заявку в Гарвардскую школу дизайна. «Не удивительно, что слова „рак“ (англ. cancer) и „отмена“ (англ. cancel) так похожи», — резюмировала в своем эссе Эми.

В тексте она вспоминает, как познакомилась с будущим мужем (им обоим было по 24, их свел знакомый ее отца, она поняла, что влюбилась, мгновенно, а он — через год). Как он пришел с цветами на УЗИ во время ее первой беременности. Пишет о его карих глазах, седине в волосах и уникальном умении выбирать носки. О том, что они провели под одной крышей 9490 дней, сделали татуировки с инициалами друг друга, и о том, как она будет скучать по его лицу.

Вторая (из двух) татуировок Эми — это слово more («больше»). «Я хочу, чтобы у меня было больше времени с Джейсоном. Больше времени с моими детьми. Больше времени, чтобы потягивать мартини в джаз-клубе по четвергам. Но всего этого не будет. Вероятно, мне остаются лишь несколько дней на этой планете. Так почему я все это пишу? Это мой способ оформить подарок на День святого Валентина, самый искренний подарок, который не поставишь в вазу: это моя надежда, что тот самый человек прочтет это, найдет Джейсона — и начнется еще одна история любви. Специально оставляю в конце этого текста пустое место, чтобы у вас двоих была возможность начать с чистого листа. С любовью, Эми» — так писательница закончила свое эссе. 13 марта, десять дней спустя публикации в The New York Times, Эми Краузе Розенталь умерла. Ей был 51 год.

В разделе «биография» на ее официальном сайте только одна строчка: «Эми — человек, который любит создавать вещи» (там еще не успели поправить настоящее время на прошлое). В списке вещей, которые она успела сделать, — 28 иллюстрированных детских книжек, две автобиографии, которые The New York Times называют «удивительными и пронзительными», выступление на конференции TED на тему «7 заметок о жизни» и множество трогательных короткометражек и роликов на YouTube. «Эми неслась по жизни на полной скорости, а ее рулевым было ее сердце», — сказала о ней Мария Модуньо, редактор издательства Penguin Random House, выпускавшего ее книги.

A new 1,2,3 list posted daily = #p#project123. Today is day 10. (Goal is 123 days) A post shared by Amy Krouse Rosenthal (@missamykr) on Dec 12, 2016 at 11:23am PST

«Я не знал точно, что она сочиняет. Но я был с ней рядом и видел, как сложно ей это давалось. Когда я впервые прочитал ее слова, я был шокирован их красотой, потрясен тем, как мастерски ей удалось выразить свои чувства, учитывая ее состояние. Ну и, конечно, у меня разрывалось сердце» — так прокомментировал поступок Эми Краузе Розенталь ее муж, Джейсон Розенталь. У них осталось трое детей.