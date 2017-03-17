Стыдные вопросы о питьевой воде Что можно пить, а что не стоит?

35 тонн воды — примерно столько человек в среднем выпивает за свою жизнь. В преддверии Всемирного дня водных ресурсов «Медуза» и «Аквафор» отвечают на стыдные вопросы о питьевой воде, чтобы помочь вам разобраться в том, какая она бывает.

Можно ли пить воду из-под крана?

В принципе, можно. Согласно отечественным санитарным нормам, водопроводная вода годится для употребления внутрь. Вы не отравитесь и не заразитесь инфекционными заболеваниями. Поставщики воды (в Москве, например, это Мосводоканал) отвечают за соблюдение требований к качеству воды, которую направляют в водопроводные сети, и даже принимают меры против ее повторного бактериального загрязнения (хлорируют или озонируют). Тем не менее качество водопроводной воды сильно различается от региона к региону, и даже в пределах одного населенного пункта из кранов часто течет не одно и то же.

От чего зависит качество водопроводной воды?

Содержание посторонних примесей в водопроводной воде зависит от исходного состава забираемой воды, эффективности очистных сооружений и состояния водопроводных труб, по которым она попадает к вам. И если очистка, по крайней мере в крупных городах, не вызывает особого беспокойства, то водопровод часто бывает в плачевном состоянии даже в самых дорогих районах Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2015 году шестая часть водопроводной сети в России не соответствовала санитарным нормам, в частности из-за отсутствия необходимых очистных сооружений и обеззараживающих установок. Хуже всего обстоят дела в Томской, Новгородской и Тверской областях, там доля проб водопроводной воды, не соответствующей нормам, колеблется от 40 до 55 процентов.

Чем опасен водопровод, не соответствующий нормам?

Очищенная вода активно впитывает все, что накопилось в изношенном водопроводе за время эксплуатации (в том числе из-за аварий и ремонтов). Например, из труб вымывается ржавчина и ионы тяжелых металлов. Также процессу повторного загрязнения способствует остаточный хлор, который взаимодействует с другими примесями и образует канцерогенные соединения. При этом чем выше температура воды, тем активнее протекают реакции и тем грязнее вода из-под крана.

Таким образом, вода из крана может содержать длинный список примесей, которые могут вызывать еще более длинный список заболеваний, вплоть до рака и болезни Альцгеймера. При этом, как правило, негативный эффект потребления такой воды проявляется не сразу, а усиливается по мере накопления примесей в организме.

А как узнать, какая вода течет именно у меня дома?

Без специальных приборов — практически никак. Для того чтобы узнать точный химический и биологический состав воды, которая течет именно у вас на кухне или в ванной, нужно сдать образец в СЭС или аккредитованную лабораторию. На глаз и на вкус можно заметить только крупные нерастворимые примеси (например, песок и ржавчину) и чрезмерное содержание растворенных веществ (например, хлора или железа).

Самая распространенная жалоба на качество воды — накипь в чайнике и меловой привкус воды — свидетельствует о высокой жесткости воды, или, по-простому, о слишком высоком содержании минералов кальция и магния. Эта проблема актуальна для большей части России.

Жесткость может серьезно сокращать срок службы бытовой техники из-за образования накипи на нагревательных элементах и заметно ухудшает вкус блюд и напитков. Впрочем, что касается влияния на здоровье человека, то здесь единого мнения нет. Всемирная организация здравоохранения считает, что вред от жесткой воды пока не доказан. В то же время некоторые исследования нашли связь между употреблением жесткой воды и риском атопического дерматита у детей.

Почему нельзя просто взять и заменить все трубы и улучшить очистку?

Это очень дорого и непрактично. В принципе, всю водопроводную воду можно сделать кристально чистой и мягкой — соответствующие технологии очистки уже есть и используются, например, при производстве лекарств и микропроцессоров. Водопроводные сети тоже теоретически можно обновить на 100%. Правда, кроме замены магистральных труб, принадлежащих водоканалу, придется обновить водопроводные сети внутри домов.

Однако делать этого никто не будет, причем не только в России, но и в других странах, потому что стоить такая вода будет дороже качественной бутилированной. С учетом того, что для приготовления пищи и питья человек использует лишь десятую часть потребляемой им воды — остальное уходит на бытовые нужды: при мытье, стирке и пользовании душем и туалетом, — доводить всю водопроводную воду до идеала будет просто неразумно.

А что тогда с водой в бутылках? Ее можно пить?

Как правило, да. Впрочем, надо понимать, что большая часть бутилированной воды, которая продается в магазинах, — это очищенная водопроводная вода, о чем честно написано на этикетках. Причем такую очистку проходит и вода, добытая из скважин и природных источников. И, конечно, в данном случае речь не идет о лечебно-минеральных водах: их нельзя пить постоянно — это вредно для здоровья (да и суп на такой воде не приготовишь).

К сожалению, и тут есть риски. Розлив воды по бутылкам с нарушением санитарных норм или слишком долгое и неправильное хранение после вскрытия тары может привести к ее повторному загрязнению, в том числе бактериями. В результате вода может «стухнуть» и «зацвести». С первым фактором вы ничего поделать не сможете, а чтобы избежать второго, после вскрытия бутылки храните ее в прохладном месте. В теплой воде и при солнечном свете быстрее размножаются бактерии, а из пластикового корпуса бутылки в воду могут выделяться вредные фталаты. Кроме того, не забывайте, что кулеры, диспенсеры и помпы нужно регулярно дезинфицировать.

А как очищают бутилированную воду?

Крупные производители питьевой воды, как правило, используют одну и ту же технологию на всех своих производствах (именно поэтому вы могли заметить, что вода одной марки имеет одинаковый вкус даже в разных странах). Для этого исходную воду очищают с помощью фильтров (обычно методом обратного осмоса) и потом обогащают минералами для соответствия фирменному составу и знакомому вам вкусу.

Агрегаты для очистки воды, которыми пользуются такие производители, способны очистить тонны воды в час. Они стоят десятки тысяч долларов и могут быть размером с многоэтажный дом. Однако точно такую же очистку воды можно организовать прямо у себя дома, установив бытовой фильтр, который работает по той же технологии. Например, такие фильтры делает «Аквафор». В итоге вода, очищенная бытовым фильтром у вас дома, будет такой же по качеству, что и в бутылке, купленной в магазине.

Я использую фильтр, но в чайнике все равно образуется накипь. Значит, он не работает?

Работает, если вы не забыли вовремя сменить картридж в вашем фильтре. Это обязательно надо делать в срок. Если после фильтра появляется накипь, то, вероятнее всего, ваш фильтр не удаляет соли жесткости. Разные фильтры решают разные проблемы с водой. Например, с избытком минералов, от которых появляется накипь, лучше всего справляется система обратного осмоса. Она же надежно защищает от бактерий и вирусов. Фильтры-кувшины решают проблему неприятного запаха и очищают от хлора, органических примесей и тяжелых металлов, но от накипи обычно не спасают. Правильный выбор фильтра решит именно ваши проблемы с питьевой водой, поэтому лучше перед покупкой проконсультироваться со специалистами.