Семья, дети, образ жизни: о чем стоит рассказать вашему страховщику «Медуза» и «Ренессанс Страхование» объясняют, из чего состоит цена КАСКО

Персональные данные сегодня собирает практически любой сервис, от банков до соцсетей, извлекая из них разнообразную выгоду. И мы не очень любим, когда нас используют. Однако есть способ получить от подробностей своей биографии выигрыш самому. Например, при покупке страховки даже те факторы, которые на первый взгляд кажутся незначительными, могут сыграть в вашу пользу. Поэтому чем больше вы расскажете страховщику о себе, тем легче будет получить все возможные скидки. «Медуза» и «Ренессанс Страхование » решили рассказать, как именно информация о вас влияет на то, сколько в результате будет стоить КАСКО . А чтобы вы проверили себя, хорошо ли вы поняли, как рассчитывается стоимость, предложим вам порешать задачки вроде тех, с которыми каждый день сталкиваются страховые компании.

Пол и возраст водителя

Эту информацию о себе не сообщить страховщику не удастся, даже если вдруг у вас возникнет такое странное желание. Так что мы просто расскажем вам, как эти данные скажутся на стоимости полиса. Если речь идет о молодых людях (до 28 лет), то женщинам страховка обойдется дешевле, чем мужчинам, так как по статистике молодые девушки более аккуратные водители. Ровно обратная ситуация для водителей старше 50 лет — в этом случае страховка для мужчины будет дешевле, чем для женщины.

У кого условия лучше?

Машина, ее возраст, пробег и охранная система

C годами и пройденным расстоянием автомобиль, как известно, падает в цене, а вот обслуживание и, главное, ремонт становятся все дороже. Страховщик учтет, конечно, пробег вашего автомобиля и год его выпуска, и понятно, что чем больше пробег и чем старше машина, тем дороже получится страховка. Понятно, что машина с противоугонной системой имеет преимущество перед беззащитной.

Кто выигрывает?

Семья и дети

А вот совершенно неочевидный фактор. Оказывается, ваше семейное положение тоже влияет на цену страховки. Если вы состоите в браке, страховщик сделает скидку, семейные водители ездят обычно аккуратнее одиночек. А если в вашей семье еще и дети есть, то это еще один фактор, который может уменьшить цену полиса.

У кого страховка будет дешевле?

Вписанные в страховку

Когда вы заключаете договор КАСКО, вас обязательно спросят, сколько водителей будет допущено к управлению машиной. Это может быть один человек (вы сами, например) или двое-трое ваших близких (необязательно родственников, может, и друзей), а может и кто угодно, кому вы ее доверите. Страховщики больше всего доверяют людям, которые пускают за руль своего автомобиля до четырех человек. Самый дорогой вариант в этом пункте — это так называемая открытая страховка (страховщики еще называют ее «мультидрайв»), когда количество водителей никак не ограничено.

Кто меньше заплатит за полис?

Совы и жаворонки

Страховщику будет так же важно узнать, в какое время суток вы наиболее активны, ездите ли вы только днем или больше по ночам. Если вы встаете раньше всех и водите только днем, а ночью крепко спите и не ездите в кромешной тьме, то страховая это поощрит. Страховая компания поставит на вашу машину телематику (систему анализа вашего вождения), и если вы и правда по ночам никуда из дому, то вам полагается скидка.

Кто получит скидку?

﻿Каждый день по пробкам или только на дачу в выходные

Не только время суток, но и дни недели, когда вы садитесь за руль, могут отразиться на цене страховки. Так что если вы пользуетесь машиной по определенному расписанию, об этом тоже стоит рассказать. Тогда вам имеет смысл установить телематику. Так как если вы водитель выходного дня, то за полис вы заплатите меньше.

Кто из них сэкономит?

Вторая машина

Аккуратность и лояльность — вот качества, которые тоже приносят выгоду. «Ренессанс Страхование» сделает скидку на страховку второго автомобиля при условии, что с первым не произошло никаких страховых случаев.

Кто получит скидку на вторую машину?

Теперь когда вы знаете, какие данные о вас влияют на цену полиса КАСКО, вы можете точно рассчитать его стоимость. Сделать это можно например здесь.